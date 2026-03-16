La Chirichota y Abubukaka, entre las novedades de La Quedada del Año 2026

Casi 5000 personas podrán disfrutar de la tercera edición del mayor festival de humor canario, La Quedada del Año 2026. La cita tendrá lugar el próximo sábado, 25 de abril, en el Pabellón Santiago Martín a las 19:00 horas. El evento, que cumple este 2026 su tercera edición, reúne a algunos de los humoristas más esperados del panorama canario, con un formato único que entrelaza monólogos, improvisación y música en directo. La mitad de las entradas se agotaron antes, incluso, de la presentación del elenco que este año participará en la cita, las que quedan están a la venta a través de la web oficial del evento www.laquedada.es .

La presentación tuvo lugar este lunes 16 de marzo con la presencia de Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias; Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife; Adrián del Castillo, concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna; Darío López, humorista y director de Palante Producciones y Carlos Pedrós, humorista miembro del grupo Abubukaka.

Participantes

El proyecto ya se ha consolidado como una de las citas más esperadas de la agenda cultural de Canarias. Un año más está organizado por Palante Producciones, tras su estreno en 2024. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, Volcanic Xperience y Multitrack. López destacó el gran talento canario del que podrá disfrutar el público sobre el escenario, además del entusiasmo y la ilusión con la que han preparado este nuevo espectáculo. "Es un placer, año tras año, compartir este día con gente a la que admiro tanto", añadió.

Como novedad, la cita humorística contará con la participación de La Chirichota, una agrupación que mezcla el humor de las chirigotas y las murgas. Vienen desde la isla de Gran Canaria con una propuesta "muy fina e ingeniosa", según Pedrós. Por otro lado, participarán Abubukaka; Abián Díaz, con un espectáculo de humor surrealista; Omayra Cazorla, que se reincorpora tras no haber participado en la pasada edición; Saúl Romero, otro fichaje gran canario; Delia Santana; Kike Pérez y el alma mater del evento, Darío López.

Delia Santana en la edición pasada / El Día

Producto propio

Otras novedades que incluirán en el evento son minutos de actuaciones musicales, además de tomas de humor grabadas previamente que los organizadores denominaron como "disparate en vídeo". "El año pasado lo probamos y nos gustó muchísimo, este año vamos a por más y mejor", añadió Pedrós. Por otro lado, Cabello hizo mención a Volcanic Xperience, colaborador del proyecto a través de su producto autóctono y de kilómetro cero, con el objetivo de fomentar el comercio local. "Es una suerte poder volver a disfrutar un año más del acento canario y valorar el talento que tenemos en las Islas", afirmó. Además, los creadores aseguraron que han encontrado su casa en el recinto deportivo lagunero y que ya no se imaginan realizando el espectáculo en otro lugar que no sea el Santiago Martín.

"El próximo 25 de abril será un día para sentir orgullo, no solo de los participantes sino de todo el público que asista. Es una gran oportunidad para proyectar a las Islas en un contexto global", explicó el viceconsejero. Por otro lado, para Dávila la cita llega en el mejor momento, "precisamente ahora el mundo necesita humor, estos ratos sirven como terapia". Además, "un humor con nuestras palabras, expresiones e identidad propia siempre es mejor recibido", concluyó.