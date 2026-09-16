Fernando G. Molina, director de 'Cronos': "Se dejó de hablar del atentado de las Ramblas porque llegó el Referéndum y el 'Procés'"

Dos Mossos d'Esquadra están a punto de detener a un carterista en plena Plaza Real de Barcelona cuando un griterío de gente les obliga a dejar sus planes y ver qué está sucediendo. Lo que encuentran es un suceso que cambiará la historia de la ciudad y que dejará en shock a un país: los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en las Ramblas, que se cobraron la vida de 16 personas y otras 300 resultaron heridas tras un atropello múltiple. Es la escena que arranca 'Cronos', la nueva película dirigida por Fernando González Molina sobre este suceso ligado a una célula terrorista que uniría Alcanar, Barcelona y Cambrils. Junto a un reparto encabezado por Enric Auquer y Diana Gómez, ha sido capaz de resumir 142 horas de crimen y persecución en poco más de una hora y media "basada al 90 % en hechos y personajes reales". No solo refresca la memoria de lo que sucedió, sino que da claves para entender el presente nueve años después: "No es casualidad que en Ripoll, donde se criaron los terroristas, gobierne un partido político de extrema derecha que nació del shock y la enorme herida de lo que pasó", dice el director, que la presentará este lunes en los Cines Lys de València.

¿Qué reacciones ha recibido en la primera semana de estreno de la película?

Del público general y de la prensa las reacciones han sido muy buenas. Perciben que es un thriller dramático que atrapa, pero también leen más allá al reconocer que aborda acontecimientos reales de hace nueve años que todos recuerdan vivamente, lo que añade intensidad a la experiencia cinematográfica.

Esta es la primera película que dirige basada íntegramente en hechos reales. ¿A qué dificultades se ha enfrentado?

Aunque la película cuenta con una estructura dramática y personajes ficcionados, el 90 % del contenido es real y está contrastado a partir de una investigación de dos años realizada por Nacho Carretero y Arturo Lezcano. El gran desafío fue construir un relato emocionante y cinematográfico sin faltar nunca a la verdad. La segunda línea roja fundamental fue el respeto absoluto a las víctimas, donde hubo 16 fallecidos y 300 heridos con secuelas físicas y psicológicas. El equilibrio entre entretener, mantener la fidelidad a la realidad para generar reflexión y respetar a las víctimas fue el mayor reto.

Trabajar con este tipo de sucesos añade una carga emocional distinta a la adaptación de una obra de ficción, ¿no?

Totalmente, porque en una novela juegas con el respeto al lector o al autor, pero aquí trabajas con un material sensible que afectó de forma traumática a las víctimas y a toda la sociedad en Barcelona, Cataluña y toda España. Eso te carga con el peso de una responsabilidad enorme.

Al retratar una realidad tan viva en la historia de este país, ¿se sintieron encorsetados al tener que ser fieles a lo sucedido?

No exactamente, porque el proyecto nació de la propia realidad a partir de la investigación periodística y del trabajo con el guionista Alberto Marín. A partir de ahí estructuramos las tramas, que se vertebran en tres grandes historias reales: la investigación criminal encabezada por el personaje que interpreta Enric Auquer, que es el agente Jordi Rodon, la trama política y de comunicación a través de la jefa de prensa de los Mossos d'Esquadra, Patricia Plaja, que interpreta Diana Gómez y el impacto social retratado mediante la trabajadora social, Nuria Perpinyà, y varios agentes de Ripoll, que dan vida a Anna, interpretada por Mónica López. Hablamos con todos ellos para documentarnos.

¿Cómo decidieron dónde poner el foco?

La dificultad radicó en seleccionar los hechos más destacados para construir el relato. Elegimos poner el foco en los policías, en su desconcierto y en el caos inicial, porque reflejaban lo que sintió la gente común mientras intentaban hacer su trabajo, lo que nos alejó del morbo y de discursos peligrosos sobre los terroristas. Esto genera una sensación a caballo entre hacer cine y ejercer labores de periodista.

En esa selección de hechos también se aprecia una clara vocación por humanizar todas las historias, incluidas las de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo abordaron esta dimensión emocional?

Al sentarte con las personas que estuvieron allí, lo primero que percibes es el enorme shock y la emoción desbordante que tuvieron que controlar. La mayoría eran agentes de patrulla o de tráfico que jamás habían disparado fuera de una galería de tiro y que de pronto se vieron inmersos en una situación bélica. La trabajadora social, por ejemplo, nos decía que los terroristas le ayudaron a subir las bolsas de la compra el día anterior. Escenas como su incredulidad inicial son testimonios literales. Incluso detalles que parecen inverosímiles, como a un agente al que se le dispara la pistola por accidente dentro del puesto de mando sucedieron tal cual en la realidad.

La película refleja muy bien el miedo de los propios agentes.

Agentes como el Mosso de Cambrils que abatió a los terroristas sufren secuelas psicológicas graves y continúan de baja. Su mayor terror durante la intervención era equivocarse y disparar a inocentes o temporeros que huían asustados en Subirats. La película muestra esa falta de control y plantea qué falló en el sistema para que no hubiera una prevención efectiva.

También retratan a las familias de los jóvenes radicalizados. ¿Por qué era necesario incluir esta otra vertiente del conflicto?

Porque sufrieron un rechazo y un aislamiento brutal, instrumentalizándose el odio hacia ellos. Los jóvenes eran chicos integrados que, dos meses antes del atentado, jugaban al fútbol en el pueblo hasta que fueron captados por un imán yihadista. Cometieron una masacre y la película se pregunta qué falló en el sistema para no haberlo detectado, ofreciendo un relato objetivo de lo sucedido sin caer en discursos simplistas.

Fernando González Molina con la actriz Diana Gómez durante el rodaje de 'Cronos'. / Michael Oats

¿Cuánto tiempo debe pasar para poder contar una historia así en el cine?

Yo creo que nueve años es un tiempo adecuado. En otros países europeos o en Estados Unidos se hace cine sobre atentados muy poco tiempo después. Nueve años permiten que el público conserve los recuerdos vivos mientras se analiza cómo los ecos de aquel evento siguen resonando hoy, facilitando un debate necesario para no dejar el relato en manos de la extrema derecha, como ha sucedido en Ripoll donde gobierna un partido que nació del shock y de la enorme herida que supuso que los terroristas se hubieran criado allí.

¿No existía el riesgo de que la película fuera instrumentalizada por la islamofobia actual?

Yo creo que la película desactiva la islamofobia al adentrarse en la historia personal y en el proceso de radicalización de los jóvenes. La respuesta nunca debe ser la censura ni la desmemoria, sino lanzar las preguntas oportunas sobre lo que ocurrió durante esas 124 horas.

Y sin embargo, no se recuerda de forma tan intensa como otros atentados.

El atentado de las Ramblas es uno de los más graves de la historia de Europa. Se dejó de hablar con él porque dos meses después llego el Referéndum ilegal y el Procés y se olvidó en los medios de comunicación. Devolverlo a la actualidad es un ejercicio de memoria.

Una escena de 'Cronos', dirigida por Fernando González Molina. / Michael Oats.

¿Tuvieron contacto directo con los colectivos de víctimas antes del estreno?

Mantuvimos una comunicación constante con la unidad de víctimas del terrorismo, cuyos miembros leyeron el guion, visitaron el rodaje y vieron la película antes de su estreno comercial. Aunque verla les provocó dolor, nos transmitieron que percibían el absoluto respeto con el que fue realizada, lo que nos dio una enorme tranquilidad.

La película también muestra las tensiones y luchas de poder entre la Generalitat y el Gobierno central. ¿Por qué decidieron visibilizar esa faceta?

A través de la investigación sobre Patricia Plaja descubrimos el interés de retratar a una mujer gestionando la comunicación de crisis en un entorno masculinizado, lidiando con el intento de control del relato por parte de ambos gobiernos. Muestra lo absurdo de la ruptura política del momento, donde coexistían dos gabinetes de crisis paralelos, muestra del enfrentamiento institucional, que eran incapaces de ponerse de acuerdo ni en los momentos más trágicos.

¿Cómo fue rodar en las Ramblas?

Fueron cerca de cuatro semanas de rodaje en el centro de Barcelona cortando calles, metros y autobuses turísticos. Contamos con el apoyo decisivo del Ayuntamiento, que consideró la película parte del archivo histórico de la ciudad. Tuvimos que tapar obras con croma verde, construir quioscos ficticios y contar con la colaboración gratuita de más de 200 agentes y vecinos reales. Todo ese despliegue aportó a la película la energía y el nervio de estar viviendo los hechos en tiempo real.

La película se ha rodado mayoritariamente en catalán y con un reparto muy ligado al territorio. ¿Qué supuso esta decisión creativa?

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Alrededor del 80 % de la película es en catalán, lo que aporta un peso dramático clave al reflejar la realidad idiomática de lo que se vivió aquellos días. Aunque en algunas regiones se exhiba doblada -para lo que 45 actores se doblaron a sí mismos en castellano-, la versión original transmite con total fidelidad la verdad y el alma del proyecto.