Beatriz Largo: “Lo peor no es la crueldad, es la indiferencia ante el maltrato animal”

Beatriz Largo todavía recuerda el edificio siniestro que encontró en Arona en 2017. Acudió como voluntaria de un refugio para ayudar a trasladar perros tras destaparse una red de peleas clandestinas en Tenerife y acabó frente a una escena que marcaría su vida: animales encadenados, asustados y víctimas de una trama que años después acabaría en los tribunales. Aquella experiencia, que durante años permaneció en su memoria, es ahora 'La casa de los perros sin collar', una novela que nace con una intención clara: dar voz a quienes no pueden defenderse.

¿Qué historia había detrás de La casa de los perros sin collar antes de convertirse en un libro?

Es una historia que viene de largo. En 2017 salió una red de peleas clandestinas de perros en Tenerife, en Güímar, que fue un caso muy sonado. Yo estaba de voluntaria en un refugio de animales y en el chat pidieron vehículos grandes para transportar perros grandes, sin dar mucha explicación. Me presenté allí y fue cuando vi un edificio siniestro en Arona donde había un montón de perros encadenados, con cadenas muy cortas, el suelo lleno de garrapatas y animales completamente asustados.

Después descubrimos que aquella finca pertenecía a uno de los principales implicados en las peleas clandestinas. Robaban perros de la perrera municipal y los utilizaban como sparring para entrenar a otros perros que participaban en combates.

¿Qué significa exactamente ese concepto de sparring?

Cuando hay un combate de boxeo o de artes marciales, los deportistas entrenan con alguien de una talla, peso o nivel similar. En este caso utilizaban perros de características parecidas para enfrentarlos contra los animales que después iban a llevar a competir.

¿Qué fue lo que más le marcó de aquella experiencia?

Ver a esos perros en esas condiciones. Eran animales grandes, pero estaban muertos de miedo. Yo incluso tuve que llevarme uno de los perros de la finca a mi casa porque no había sitio en las protectoras. Era un presa canario y tuve que meterlo en el trastero.

Además, después supe que algunos de los perros que utilizaban como sparring aparecían muertos en barrancos. Vi muchos perros muertos y aquello me afectó muchísimo.

¿Cuándo decidió convertir aquella historia en un libro?

Llevo años con esta historia en la cabeza. El año pasado hice un curso de guion en Madrid porque la idea original era hacer una serie. Escribí el guion, pero después pensé que primero quería convertirlo en libro. Es una historia muy visual, por eso los capítulos son muy cortos, pero la idea inicial era audiovisual y ahora estoy moviendo también esa posibilidad con productoras.

¿Ha sido difícil escribir sobre una realidad tan dura?

Sí, sobre todo porque no quería plasmar el maltrato animal de una manera demasiado directa. Yo no puedo consumir imágenes de maltrato animal en películas o documentales porque me afecta mucho, así que quería contar esa realidad sin que fuera algo insoportable para el lector.

Ha habido escenas que todavía me tocaban mucho la fibra. Aunque hayan pasado años, volver a leerlas me emocionaba porque es un tema muy duro.

Después de tantos años trabajando con animales, ¿cree que la sociedad conoce realmente la dimensión del abandono y el maltrato?

Gracias a las redes sociales cada vez conocemos más esta realidad, pero todavía queda mucho por hacer. Sobre todo quería poner el foco en el papel del voluntariado y de las personas que ayudan de manera desinteresada en las protectoras.

El libro no nace como una venganza ni para juzgar a los malos, sino para dar un toque de atención a la sociedad sobre por qué seguimos permitiendo que esto ocurra. El papel de los rescatistas es impresionante y muchas veces no se conoce lo duro que es.

En la novela hay una reflexión sobre la indiferencia. ¿Cree que todavía falta más denuncia?

Sí. En casos grandes, como el de las peleas clandestinas, cuando salen en los medios la gente se vuelca, dona dinero, mantas y ayuda. Pero después existen muchos casos pequeños: perros atados, animales que viven mal en casas o situaciones que la gente conoce y no denuncia.

Muchas veces se mira hacia otro lado porque es algo cultural, porque “siempre se ha hecho así” o porque da pena intervenir. Pero muchas veces está en nuestras manos denunciar y no lo hacemos.

¿Qué espera que consiga el libro en quienes lo lean?

El objetivo es que las personas miren el maltrato animal desde otra óptica y que reflexionen sobre el papel que tenemos todos. Que entiendan que los animales no pueden defenderse y que nosotros tenemos una responsabilidad.

¿Cómo está siendo la experiencia de publicar un libro en Canarias?

Yo sabía que era complicado entrar en editoriales y que es un mundo difícil, así que decidí autopublicarlo con Círculo Rojo. He movido mucho mis redes sociales y estoy muy contenta porque la respuesta ha sido enorme.

Antes incluso de publicar, Televisión Canaria se puso en contacto conmigo porque había visto mi Instagram. El tema está generando mucho interés y estoy sorprendida y muy feliz.

La primera edición se vendió muy rápido y tengo que sacar una segunda edición. También hice un pack solidario con una bolsa que llevaba la frase “lo peor no es la crueldad, es la indiferencia” y las unidades se agotaron enseguida.

Si uno de esos perros sin collar pudiera hablar al lector, ¿qué cree que sería lo primero que le diría?

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Le diría: “No mires hacia otro lado. Yo no tengo voz. Gracias por darme voz y por luchar por nosotros, porque nosotros no podemos defendernos”.