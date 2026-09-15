Los 10 momentos clave de unos Emmy marcados por 'La maldición de Widow's Bay'

Incluso los seriéfilos más series son incapaces de resistirse a una noche de premios Emmy, menos todavía una en la que se dirimen batallas colosales, como las que iban a enfrentar a la finalizada 'Hacks' con la emergente 'La maldición de Widow’s Bay' o a Jean Smart con una Lisa Kudrow todavía no premiada por la Valerie Cherish de 'The comeback'. Recordamos los ganadores y perdedores, altos y bajos de la noche a través de diez momentos clave.

1. La anfitriona

La gala contaba este año con una clase de presentadora inusual: Mariska Hargitay, estrella de la NBC, cadena que emite la gala, pero actriz más dramática que cómica (aparición en un episodio de 'Seinfeld' aparte) y sin nexos con ningún 'late-night'. Tras una dudosa apertura musical al ritmo de 'I love rock 'n' roll' (aquí cambiando el rock por las pantallas), se lanzó a un monólogo no demasiado memorable. Tampoco los momentos distendidos con famosos ni cierta interminable parodia de 'Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales' con Taylor Swift fueron precisamente para recordar (¿por momentos así han sacado siete categorías de la retransmisión?). Eso sí, Hargitay había triunfado en los Emmy 2026 antes incluso de presentarlos: el fin de semana pasado recogió dos premios por su documental sobre la actriz Jayne Mansfield, su madre, para más señas.

2. Primera gran batalla resuelta

La academia televisiva se decidió finalmente por la Jean Smart de 'Hacks' y no la Lisa Kudrow de 'The comeback', lo que marcaba el primer apunte histórico de la noche: ninguna actriz había ganado el Emmy por cada temporada de una serie desde 1970, cuando Hope Lange recogió su segundo premio por 'El fantasma y la Sra. Muir'. Ya pertenece al selecto club de intérpretes con ocho premios Primetime Emmy, del que solo formaban parte Cloris Leachman y Julia Louis-Dreyfus hasta la victoria de Smart y, después, también Allison Janney, premiada por su presidenta de 'La diplomática'. En la aclamada 'Hacks', Smart interpreta a una veterana humorista de Las Vegas, Deborah Vance, medio obligada a aceptar que una joven guionista, Ava Daniels (Hannah Einbinder), le refrescara un repertorio de chistes algo caduco.

3. El año Matthew Rhys

El mítico (y premiado con el Emmy en 2018) Philip Jennings de 'The Americans' arrancó su noche estelar agradeciendo (con su encantador acento galés) el Emmy a mejor actor protagonista por su papel en 'La bestia en mí', el de ese escurridizo magnate inmobiliario cuya biografía se obstina en escribir el personaje encarnado por Claire Danes. Rhys hizo bien en reivindicar a Antonio Campos, el nunca bien ponderado director de la serie, a quien también debemos la igualmente turbadora 'The staircase'. No mucho después, hacía historia al recoger el premio a mejor actor protagonista de comedia por 'La maldición de Widow's Bay': ningún actor había logrado antes dos Emmy protagónicos en diferentes categorías en un mismo año; y no solo eso, ningún actor había ganado antes los tres premios de interpretación principales a lo largo de su carrera. Entre los muchos agradecimientos de Rhys, uno muy sentido para la gente galesa: "Somos una nación pequeña pero poderosa".

4. …Y al fin ganó Rhea

El momento que muchos veníamos esperando desde la primera temporada (de seis) de 'Better call Saul' llegó por fin. Rhea Seehorn, una de las mejores actrices de nuestro tiempo, recogió el Emmy a mejor actriz protagonista de serie dramática por la Carol Sturka de 'Pluribus', esa escritora 'romantasy' que se resiste a sumarse a una epidemia de felicidad alienígena. Agradeció al creador de la serie, Vince Gilligan, "no solo haberme dado el papel de mi vida, sino por crear rodajes en los que todos podemos colaborar y nos sentimos seguros para tomar riesgos que nos hacen mejores como artistas". Su emoción era real y palpable y la llevó a saltarse las marcas temporales.

5. Un presentador imparable

El cómico John Mulaney volvió a hacer gala de 'flow' imparable, chiste censurado con un 'beep' incluido, en su presentación del Emmy al mejor actor protagonista de serie dramática (que fue a parar a Noah Wyle, de 'The Pitt', como apuntaban todas las quinielas). ¿Qué habría pasado con esta gala si él hubiera sido el anfitrión? ¿Por qué diablos declinaría presentar los Oscar en 2024? ¿Hay opción de que se encargue de ellos en 2027?

6. Lágrimas a borbotones

Tom Pelphrey lo dió todo al recoger su (merecidísimo) Emmy al mejor actor secundario por su papel en la infravalorada 'Task', ese desastroso pero sensible padre soltero que asalta narcocasas con un viejo amigo de la familia. Dio las gracias a Dios por "mi vida y mi sobriedad". Cerca del final, agarrando la estatuilla con fuerza, presentaba a su intérprete favorita de esta sala: "Mi mejor amiga, mi amor, mi compañera, la muy embarazada Kaley Cuoco". Y añadía: "Te quiero más que a nada y mi familia es el tesoro más valioso de mi vida". La actriz de 'Big bang' lloraba a borbotones y con ella seguramente millones de espectadores.

7. Colbert 'forever'

El largo adiós a Stephen Colbert continúa. Su antiguo 'late-night', cancelado por CBS en una especie de capitulación ante Trump, ya había sido homenajeado y premiado en los Emmy del año pasado, pero todavía podía optar a premios este año y no se lo ha dejado de reconocer. En el preámbulo del fin de semana pasado obtuvo cinco premios y en la gala de anoche Colbert recogió el premio a mejor serie de variedades. Es un regalo de despedida no solo al fabuloso presentador, sino a toda la franquicia 'Late show', iniciada en 1993 con David Letterman.

8. Premio filantrópico a Michael J. Fox

Julianna Margulies entregó el Bob Hope Humanitarian Award a su compañero en 'The good wife', conocido no solo por sus papeles en dicha serie o la saga 'Regreso al futuro', sino también por sus contribuciones a la investigación y la conciencia sobre el Parkinson, patología crónica, neurodegenerativa e invalidante que le diagnosticaron en 1991, cuando tenía solo 29 años. The Michael J. Fox Foundation es una de las organizaciones sin ánimo de lucro más importantes dedicadas a buscar la erradicación de la enfermedad. La ovación de pie fue bastante legendaria.

9. 'In memoriam' en clave folk

El tradicional recordatorio de héroes y heroínas caídos tuvo banda sonora forestal a cargo de Noah Kahan, el cantautor folk-pop que inspiró (por decirlo finamente) a Stella Lefty para componer 'Boston'. Lo cerró Jamie Lee Curtis rindiendo conmovedor tributo a su amigo Rob Reiner. Algo antes, Sally Field había recordado con no menos emoción a Dolly Parton, con la que compartió la película 'Magnolias de acero' y que, así es, también hizo carrera en televisión: su labor como cantante y copresentadora en 'The Porter Wagoner show' contribuyó enormemente a que se hiciera famosa en Estados Unidos. Y Macaulay Culkin había recordado a su madre en 'Solo en casa', Catherine O'Hara, como alguien que siempre estaba aún cuando la necesitabas. "Me olvidó. Dos veces. Pero nosotros siempre nos acordaremos de ella", dijo al lado de Annie Murphy y Dan Levy, los hijos de O'Hara en 'Schitt's Creek'.

10. Una comedia se impone a un drama

Por algún curioso motivo, seguimos dando más importancia al drama que a la comedia, como si esta última no fuera un arte (¡una ciencia!) tanto o más complejo y valioso. 'The Pitt' obtuvo el Emmy a mejor serie de drama por segundo año consecutivo, pero la clara noticia de la noche fue el barrido de 'La maldición de Widow's Bay', ganadora del Emmy a mejor serie de comedia y otras trece distinciones, es decir, tres más que 'The Pitt'. Y tres son las que recibió realmente Matthew Rhys en una misma noche, dadas sus labores como productor en 'Widow's Bay'.