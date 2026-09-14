Mestisay encuentra una nueva ruta con los ritmos de África

Olga Cerpa y Mestisay ha encontrado una nueva ruta para su sonido con los ritmos africanos. Así se puede apreciar escuchando su vigésimo quinto trabajo, La Costa de los cantares, donde incluyen once temas que beben de la música de Angola, Congo, Guinea Bissau y Cabo Verde, aunque fusionados con la personalidad clásica de la banda grancanaria. "Se grabó todo en Lisboa porque tenemos una relación de muchos años con esta ciudad, tenemos amigos allí, hubo un productor importantísimo en nuestra carrera, Julio Pereira, multiinstrumentista, considerado el maestro del cavaquiño portugués", señala desde el principio el líder de Mestisay, Manolo González.

"Y esa relación con Portugal con el tiempo nos dimos cuenta que facilitaba la conexión con músicos africanos porque muchos de ellos o viven en Lisboa o tienen una relación cultural o comercial también con el mundo lusófono". De este modo, "fuimos a grabar en un gran estudio, y a aprovechar a algunos músicos africanos allí y otros que estén de paso". El resultado es la presencia de la cantante guineana Eneida Marta y el maestro del cavaquinho cavoberdiano Rufino Almeida Bau, grandes figuras de la música popular de sus países. Una de las composiciones de Bau, titulada Raquel, acompañó a la banda sonora de Hablé con ella, película de Almodóvar. Las guitarras fueron grabadas por el congoleño Matías Dorán Texas y los bajos por el angolano Ricardo Campos. La mayor parte de las percusiones étnicas corrieron a cargo de Miroca Paris, que ejerció como percusionista de la cantante Madonna y formó parte de la banda que acompañó internacionalmente a Cesarea Évora. Los coros fueron grabados por la caboverdiana Zizi Vasconcelos y la guineana Yura Silva. También destaca la presencia del timplista Hirahi Afonso.

El tema inicial, el propio La Costa de los cantares, ya deja entrever la esencia de un álbum que desprende ese sonido lusitano tan típico de los últimos trabajos de la formación grancanaria, aunque con arreglos de cuerdas que recuerdan a instrumentos como el kora o el ngoni. Sin embargo, de forma sorpresiva, le siguen dos temas con tonos melancólicos que remiten a Cuba como Canción para Habana y Amorosa guajira donde ya se aprecia un trabajo rítmico realizado con mimo. "A nivel percusivo tiene orgánicamente muchos detalles", aclara González. "Son percusiones no convencionales, de origen tradicional africano, pero tratadas desde un punto de vista creativo a través de Miroca. Fue ideal para lo que buscábamos, una percusión que sonara africana sin parecer un pastiche".

Un nuevo clásico de la formación grancanaria

El disco, que incluye bellas ilustraciones en la onda del cómic de la escuela franco-belga, avanza con un tema muy contagioso, En el parque de la iglesia, candidato a convertirse en el nuevo clásico de la banda y que González describe con entusiasmo. "Es un reggae escrito por un cubano residente en Fuerteventura, Sergio de Jesús, sin que intervenga la típica base de caja y bombo de este género, que han sido sustituidos por otros instrumentos percusivos africanos, aunque el resultado sea el mismo, porque suena a reggae". La diferencia es que "hay desde plásticos arrugados hasta calabazas utilizadas que logran que suene extraordinario. Un tema que habla del tremendo drama del exilio cubano, sin nombrar Cuba". Aquí, uno no puede evitar recordar el Guns of Brixton de The Clash donde al principio se oyen unos efectos parecidos a los que cita González creados por el cuarteto londinense y que desconciertan al oyente. El disco continúa con Costumbre de amar, una delicada balada con una Olga Cerpa en plena forma, al que sigue La cumbia de los pescaos con la que vuelven a inspirarse en América.

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Para González era muy importante que estas influencias no desvirtuaran la esencia de Mestisay. "Ambas personalidades están salvadas porque todos los colaboradores son grandes músicos y se acoplaron a nuestra forma de entender las canciones, yo conozco mucho la música africana, sobre todo la rítmica congoleña y cavoverdiana y todo eso me nutre hasta ver hasta dónde podían llegar las canciones arregladas por ellos". Y así ocurre a medida que el álbum avanza, con más sorpresas a modo de elixir como los sutiles arreglos étnicos de Habaneros de la orilla, el arrebato rítmico de Na'da un meijo, la elegancia intimista de Hasta que pueda -sobre la tragedia de la inmigración- y el ritmo popular con ecos de góspel de Bailen y gocen. "Cuando quieres hacer algo relacionado con otros territorios tienes el peligro de una cierta incoherencia y eso no nos gusta, lo que es interesante es traer esa música hacia tu concepto y construir un mix en el que ambas fuentes no se sientan cómodas", sentencia González. Y eso se ha logrado en este trabajo de una forma brillante.