La sinfónica de la electrónica resuena en el Festival Noctámbula

¿Cuál es el resultado de unir música electrónica con una orquesta sinfónica en directo? Una actuación única de Tomorrowland Symphony of Unity. El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife se convirtió ayer en la mayor pista de baile de la Isla gracias a la primera edición del Festival Noctámbula, que contó precisamente con el proyecto musical creado por el equipo del festival Tomorrowland como cabeza de cartel. Tomorrowland Symphony of Unity fue la gran protagonista de la noche en la que se convirtió, además, en su única fecha programada en España para este 2026. Grandes éxitos de los más importantes DJ y grupos del mundo sonaron de una forma novedosa gracias a los 60 músicos que se subieron a un impresionante escenario diseñado para la ocasión y en el que se produjo un despliegue de luz y tecnología que se pudo disfrutar totalmente sincronizado con la música de la orquesta.

Poco después de las ocho y media de la tarde se subieron al escenario los músicos de esta curiosa formación en medio de grandes ovaciones. «La música nació mucho antes que nosotros, en la vibración de una cuerda y el susurro del viento entre los árboles». Así dio la bienvenida la propuesta a los tinerfeños, que alzaron de inmediato sus teléfonos móviles, con los que grabaron cada minuto de la actuación sin perderse detalle.

Andrés Gutiérrez

«Un sonido capaz de atravesar el tiempo, erizar la piel y despertar incluso las almas más dormidas». Eso fue precisamente lo que hizo ayer Tomorrowland Symphony of Unity dirigida por Kevin Houben, y que arrancó su actuación con Horizon, y continuó con el tema We are mirage.

El día parecía que amanecía mientras los músicos y cantantes interpretaban los primeros temas del concierto, que se completó con impresionantes imágenes de los paisajes más recónditos del planeta. Un viaje sensorial en el que la música acompañó a ese día que parecía que iba avanzando al tiempo que los ritmos más salvajes despertaban de los instrumentos de la orquesta. Pero Houben no solo dirigió a su formación, sino también al público, a quien animó a bailar, corear y aplaudir durante la hora que duró el espectáculo. Fuego y nieve se dieron cita sobre el escenario a través de las imágenes y también de diferentes efectos que convirtieron el espectáculo en una sorpresa tras otra y durante el que se pudo disfrutar de la combinación perfecta entre música electrónica y la más precisa ejecución orquestal.

Temas como Go, de Moby, Don’t you worry child, de Swedish House Mafia, o Born Slippy, de Underworld, resonaron en Santa Cruz de Tenerife mientras se escuchaban gritos de «¡Viva el arte!». Casi seis mil personas disfrutaron de esta actuación en la que el ritmo, la pasión de los músicos y el ánimo del público fue creciendo hasta culminar en unos últimos instantes de auténtica locura.

Durante toda la tarde, la música sonó en el Recinto Ferial, donde se sucedieron sobre el escenario nombres como TaydLeon y Claudia Rutten, DJ Jonay y Dani Chueca y, para cerrar, Indira Paganotto y Meduza. Pero el Festival Noctámbula fue mucho más que música y baile, ya que contó con una amplia oferta gastronómica, con propuestas como 200 gramos, Sushi Dog, La Jefa, Américo Truck, La Chula, Mestizo, Déjame Vivir, Millófilos y Cachitos Realfood, lo que dio energía a más de uno durante las largas horas de fiesta.

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Sin embargo, esta no fue la única fiesta de la que se pudo disfrutar en el Recinto Ferial este fin de semana, puesto que hoy se celebra la primera edición de Summer Pop Tenerife, el festival que reunirá sobre el escenario a cantantes como La Pantera, Álvaro de Luna, Leire Martínez o Lucho RK.