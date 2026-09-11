Quince guaguas llevarán al público al concierto de Isabel Pantoja en La Palma

La Palma se prepara para uno de los grandes movimientos de público del fin de semana. El concierto de Isabel Pantoja previsto para este sábado, 12 de septiembre, en el Puerto de Tazacorte contará con un dispositivo especial de movilidad formado por 15 guaguas adicionales al servicio regular.

El operativo busca facilitar la llegada y la salida de los asistentes desde distintos puntos de la Isla. Una vez en el puerto, un tren de movilidad completará el último tramo hasta el recinto del concierto.

Quince guaguas especiales para llegar a Tazacorte

La organización ha diseñado un servicio específico ante la elevada afluencia de público prevista durante la jornada.

Las 15 guaguas conectarán diferentes zonas de La Palma con Tazacorte y funcionarán al margen del transporte regular.

Las plazas para estos traslados pueden reservarse previamente a través de la plataforma habilitada para el servicio.

El dispositivo no terminará con la llegada al puerto. Desde allí, un tren de movilidad permitirá acercar a los asistentes hasta el recinto, reduciendo los desplazamientos internos en una jornada que concentrará a numerosos espectadores.

Más de 50 personas sobre el escenario

El montaje también será de gran formato.

Isabel Pantoja estará acompañada por la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y una formación coral, con más de 50 personas participando en la actuación.

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