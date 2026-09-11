Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas de El Cristo, La LagunaTiempo en TenerifeSanta Cruz más limpiaAlertas por violencia de género en CanariasCB Canarias¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife?
instagramlinkedin

Quince guaguas llevarán al público al concierto de Isabel Pantoja en La Palma

La artista actuará este sábado en Tazacorte acompañada por la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y una formación coral en su único concierto en España de esta gira.

Quince guaguas llevarán al público al concierto de Isabel Pantoja en La Palma

Quince guaguas llevarán al público al concierto de Isabel Pantoja en La Palma / grelis gomez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

La Palma se prepara para uno de los grandes movimientos de público del fin de semana. El concierto de Isabel Pantoja previsto para este sábado, 12 de septiembre, en el Puerto de Tazacorte contará con un dispositivo especial de movilidad formado por 15 guaguas adicionales al servicio regular.

El operativo busca facilitar la llegada y la salida de los asistentes desde distintos puntos de la Isla. Una vez en el puerto, un tren de movilidad completará el último tramo hasta el recinto del concierto.

Quince guaguas especiales para llegar a Tazacorte

La organización ha diseñado un servicio específico ante la elevada afluencia de público prevista durante la jornada.

Las 15 guaguas conectarán diferentes zonas de La Palma con Tazacorte y funcionarán al margen del transporte regular.

Las plazas para estos traslados pueden reservarse previamente a través de la plataforma habilitada para el servicio.

El dispositivo no terminará con la llegada al puerto. Desde allí, un tren de movilidad permitirá acercar a los asistentes hasta el recinto, reduciendo los desplazamientos internos en una jornada que concentrará a numerosos espectadores.

Más de 50 personas sobre el escenario

El montaje también será de gran formato.

Isabel Pantoja estará acompañada por la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y una formación coral, con más de 50 personas participando en la actuación.

Noticias relacionadas

La cantante repasará cinco décadas de carrera en un espectáculo concebido para recorrer algunos de los momentos más destacados de sus 50 años de trayectoria artística.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tenerife encuentra energía geotérmica a 2.300 metros bajo tierra con un elevado potencial para convertirla en renovable
  2. Canarias recupera festivos perdidos: tendrá 15 días no laborables en 2027
  3. En busca del mosaico perdido: Santa Cruz de Tenerife pide ayuda para localizar uno de sus bienes, la antigua pieza cerámica de la imprenta Nivaria
  4. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recurrirá la decisión judicial que permite que el Real Casino siga abierto
  5. Primer concierto de L4S KU4TRO, las antiguas voces de Nueva Línea, en Canarias
  6. Llega la fiesta más divertida para despedir el verano: Santa Cruz de Tenerife celebra el Mojitos Vacilón Fest con una programación para todos los públicos
  7. Luz verde a una obra clave para la movilidad en Tenerife: el Gobierno de Canarias adjudica el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte por 58,1 millones de euros
  8. Recuperación del patrimonio en La Laguna: el Cabildo inaugura la restauración de la reja del coro de Las Catalinas

Quince guaguas llevarán al público al concierto de Isabel Pantoja en La Palma

Quince guaguas llevarán al público al concierto de Isabel Pantoja en La Palma

Nueve multas al día en Tacoronte: la cifra de sanciones en el municipio se dispara entre mayo y junio

Nueve multas al día en Tacoronte: la cifra de sanciones en el municipio se dispara entre mayo y junio

Vecinos de Anaga reclaman al Cabildo de Tenerife más cuadrillas estables para frenar la flora invasora

Vecinos de Anaga reclaman al Cabildo de Tenerife más cuadrillas estables para frenar la flora invasora

Tenerife esteriliza a 1.950 perros y gatos y evita el nacimiento de unos 10.500 felinos

Tenerife esteriliza a 1.950 perros y gatos y evita el nacimiento de unos 10.500 felinos

El Ayuntamiento de Güímar prohíbe el baño en la playa de El Cabezo por vertidos de aguas residuales

El Ayuntamiento de Güímar prohíbe el baño en la playa de El Cabezo por vertidos de aguas residuales

La Gomera activa medidas de emergencia para proteger sus cauces y mejorar el drenaje ante futuras lluvias

La Gomera activa medidas de emergencia para proteger sus cauces y mejorar el drenaje ante futuras lluvias

El Cabildo instala más vinilos de protección en la TF-1 para evitar la colisión de aves a la altura de Candelaria

El Cabildo instala más vinilos de protección en la TF-1 para evitar la colisión de aves a la altura de Candelaria

El HUC realiza más de 1.200 tratamientos de reproducción asistida en 2025

El HUC realiza más de 1.200 tratamientos de reproducción asistida en 2025
Tracking Pixel Contents