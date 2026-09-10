El escenario inmersivo de los festivales Noctámbula 2026 y Summer Pop Tenerife toma forma para a acoger a miles de asistentes este fin de semana en la capital tinerfeña

El Recinto Ferial de Tenerife ultima esta semana los detalles del gran montaje que acogerá, los próximos 12 y 13 de septiembre, las primeras ediciones de Noctámbula 2026 y Summer Pop Tenerife, dos propuestas diferentes concebidas para transformar el espacio y ofrecer al público una experiencia única que combina música, producción audiovisual y entretenimiento.

A pocos días de su celebración, el escenario y las diferentes áreas del recinto comienzan ya a mostrar la dimensión de una producción diseñada para modificar por completo la imagen habitual del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife y que con un despliegue técnico de 600 dispositivos de iluminación, cinco consolas de control y aproximadamente 400 metros cuadrados de pantallas LED formarán parte de un despliegue audiovisual en el que imagen, iluminación, efectos y música evolucionarán de manera sincronizada a lo largo de cada jornada.

La propuesta de ambos festivales irá más allá de la programación musical. A las actuaciones se sumarán espacios diferenciados, oferta gastronómica y otros contenidos y ambientes distribuidos por el recinto, con el objetivo de que la experiencia se prolongue durante toda la jornada y no se limite únicamente a lo que suceda sobre los escenarios.

Uno de los aspectos que define el formato es su apuesta por la comodidad. Con un aforo máximo aproximado de 6.000 asistentes, la organización plantea una distribución que facilite el desplazamiento entre las distintas zonas, el acceso a los servicios y el disfrute de la programación en un entorno más cómodo y manejable.

Preparación escenario recinto ferial de Tenerife / El Día

El primero en celebrarse será Noctámbula 2026, el sábado 12 de septiembre, cuya cita propone una experiencia en torno a la música electrónica con artistas nacionales e internacionales como Symphony of Unity, Indira Paganotto y Medusa, entre otros nombres de su cartel, acompañados de una producción audiovisual creada específicamente para el festival.

El domingo 13 de septiembre llegará el turno de Summer Pop Tenerife, que reunirá a algunos de los nombres destacados del pop y la música urbana actual, como La Pantera, Lucho RK, Álvaro de Luna, Leire Martínez, Ruslana, Danny Romero y LocoPlaya, en una programación pensada para conectar con públicos y generaciones diferentes.

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Las últimas entradas para ambos festivales continúan a la venta a través de las plataformas oficiales de los eventos, tomaticket.es, entradas.com y tickety.es