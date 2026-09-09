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“Cuentos bajo el drago” atrajo a un millar de personas al Parque del Drago de Icod de los Vinos

“Cuentos bajo el drago” en Icod de los Vino

“Cuentos bajo el drago” en Icod de los Vino

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“Cuentos bajo el drago” en Icod de los Vino / Álvaro López

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Renata Domingo

Santa Cruz de Tenerife

Con la palabra como principal protagonista, la narración oral para familias y adultos, espectáculos músico-literarios, teatro, talleres creativos, actividades en entornos naturales, paseos guiados, etc, atrajeron al Parque del Drago un millar de personas.

Vecinos de Icod de los Vinos y de otros municipios tinerfeños, así como turistas, disfrutaron de “Cuentos bajo el drago”, donde la participación e interacción del público ha sido un éxito según los organizadores.

“Cuentos bajo el drago” se trata de una apuesta cultural impulsada por la concejalía de Turismo e Icodtesa que dirige Gerardo Rizo, junto a la Asociación Cultural para el Desarrollo y Fomento de la Lectura y el Cuento que preside Ernesto Rodríguez Abad.

El Parque del Drago y sus tres hectáreas de extensión, junto al casco histórico y la Casa de Lorenzo Cáceres fueron los escenarios donde se desarrollaron las distintas actividades que han contribuido a la dinamización cultural y turística de Icod de los Vinos durante el pasado fin de semana, a esto hay que sumar que se ha logrado proyectar la imagen del Parque del Drago como un espacio de cultura, naturaleza y patrimonio.

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