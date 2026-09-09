Álvaro de Luna: "Es muy motivador volver a las islas y sentir el calor del público canario"

En muy pocos años ha pasado de ser una de las grandes promesas del pop español a consolidarse como uno de los artistas más escuchados del país. ¿Cómo está viviendo este momento de su carrera?

De una manera más sosegada, procurando disfrutar de todos los procesos. Con un disco a punto de salir y muy emocionado por todo lo que viene.

Canciones como "Juramento eterno de sal", "Todo contigo" o "Nuestra canción" se han convertido en auténticos himnos para el público. ¿Esperaba que tuvieran una acogida tan extraordinaria?

Siempre aspiras a que tus canciones lleguen al mayor número de personas posible y que conecten con ellas. El éxito de estas no es algo que piense constantemente, me gusta pensar en cómo seguir sorprendiendo al público.

Si tuviera que elegir un momento que marcó un antes y un después en su trayectoria, ¿cuál sería y por qué?

Diría que un momento muy importante fue cuando salió “Juramento eterno de sal”, ya que fue la que me puso en el mapa y cambió todo.

¿Cada canción parece mostrar una faceta diferente de Álvaro de Luna. ¿Cómo ha evolucionado como compositor y como artista desde sus comienzos?

Siento que ha sido una evolución natural y genuina. Ahora estoy en un momento de madurez que no tenía antes.

¿Qué busca transmitir al público cuando se sube a un escenario?

Me gusta fantasear con la idea de conseguir que el público sienta lo que puedo sentir cuando estoy arriba del escenario.

La cercanía con sus seguidores es una de las características que más destacan de usted. ¿Qué importancia tiene ese vínculo en su carrera?

Me gusta ser cercano con mis fans, sobre todo en las distancias cortas, porque son los que me han puesto aquí. Les debo gran parte de todo esto que se está construyendo.

Después de tantos éxitos y reconocimientos, ¿qué le queda por hacer? ¿Hay algún sueño o reto profesional que todavía tenga pendiente?

Muchos más discos y canciones. Sí que tengo cosas pendientes que me gustaría hacer aunque de momento sigo centrado en mi carrera y en seguir haciendo mejores canciones y mejores shows.

¿Hay algún artista nacional o internacional con el que le gustaría colaborar y con quien aún no haya tenido la oportunidad de trabajar?

Me gustaría trabajar con artistas de fuera, por la curiosidad que me provoca saber qué puede salir de ahí. Evidentemente, aquí tenemos un panorama súper potente con el que también me gustaría crear grandes canciones.

Este verano formará parte del cartel del ‘Summer Pop Tenerife’. ¿Qué significa para usted participar en un festival como este?

Es muy motivador volver a las islas y sentir el calor del público canario que siempre es súper entregado.

¿Qué podrá disfrutar el público que acuda a verle al ‘Summer Pop Tenerife’?

Podrán disfrutar de un show muy enérgico que hemos cuidado para que conserve la esencia del disco ‘Uno’ con un soplo de aire fresco.

¿Qué papel han jugado sus seguidores en todo lo que ha conseguido hasta ahora y qué cree que buscan cuando escuchan su música?

Como comentaba antes, son gran parte de todo lo que me está pasando. Les debo mucho, por eso sigo queriendo evolucionar y mejorar para darles lo mejor de mí siempre que pueda.

En una industria que evoluciona tan rápido, ¿cómo consigue mantenerse fiel a su estilo sin dejar de innovar?

Pues creo que es importante escucharse a uno mismo y ser coherente con lo que sientes en cada momento. Eso me permite serme fiel pero a la vez seguir queriendo evolucionar mi sonido y mis letras.

Cuando mira al futuro, ¿cómo le gustaría que evolucionara su carrera en los próximos años?

Intento no pensar en el futuro, para poder estar enfocado en el presente y disfrutar cada logro por pequeño que pueda parecer.

Para terminar, ¿qué mensaje le gustaría enviar a todas las personas que estarán disfrutando del ‘Summer Pop Tenerife’ y que esperan verle sobre el escenario?

Que nos vemos pronto y que vamos a dar un show a la altura de lo que se merece el público tinerfeño.

Las entradas para este festival se pueden comprar a través de las plataformas oficiales del evento, tomaticket.es , entradas.com y tickety.es.

Summer Pop Tenerife by LOS40 es una producción de Noctámbula Arts & Music, S.L; recomendado por Los40, Los40Urban y Click & Roll. Cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gobierno de Canarias, Juventud Canaria, Heineken, Coca Cola, Autolaca, Citröen Canarias, Canarias Viaja, Binter Canarias y Balearia Canarias.