‘Libre’, el homenaje cinematográfico a Nino Bravo, recibirá un millón de euros del Ministerio de Cultura

"Libre", la comedia romántica inspirada en la música de Nino Bravo que David Serrano rueda actualmente entre Valencia, Madrid y Málaga, figura entre los cuatro largometrajes con participación de productoras que han obtenido financiación en el primer procedimiento de ayudas generales a la producción del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) de 2026.

El Ministerio de Cultura ha concedido 30.735.600 euros a 31 largometrajes en esta primera resolución de una convocatoria que dispone de 62 millones para todo 2026. Dentro de ese reparto aparecen cinco productoras adscritas a la Comunidad Valenciana y cuatro proyectos: "Libre", "La poligrafista", "Canción animal" e "If Love Should Die". Los cuatro largometrajes han obtenido un millón de euros cada uno como ayuda global al proyecto, aunque esa cantidad se reparte entre las distintas empresas coproductoras que participan en cada película.

La suma de las cantidades que el ministerio atribuye expresamente a empresas de Alicante y Valencia alcanza 1.107.500 euros: 993.000 corresponden a dos empresas vinculadas a "Libre", 102.000 a Jaibo Films por "La poligrafista", 10.000 a Elastica Films poar "If Love Should Die" y 2.500 a Turanga Films por "Canción animal". Las productoras valencianas reciben aproximadamente el 3,60 % del total de las ayudas.

Nino Bravo, protagonista sin ser un ‘biopic’

Entre los cuatro títulos, Libre es el que presenta una vinculación valenciana más intensa tanto por su producción como por su contenido. El ICAA concede un millón de euros al largometraje: 875.800 euros corresponden a Bravo Films AIE y otros 117.200 a Nadie es Perfecto Producciones Cinematográficas, ambas adscritas a Valencia en la resolución, mientras que los 7.000 euros restantes son para la madrileña La Terraza Films. Es decir, 993.000 euros del millón concedido al proyecto quedan vinculados a las dos beneficiarias valencianas.

La película recupera para la gran pantalla la figura de Nino Bravo, aunque sus responsables han insistido en que no se trata de un biopic convencional ni de un musical al uso. David Serrano, director de "Días de fútbol" y "Voy a pasármelo bien", dirige un guion de Joaquín Oristrell que utiliza las canciones y el legado del intérprete de Aielo de Malferit como parte fundamental de una historia contemporánea sobre las inseguridades, el amor y las segundas oportunidades.

El protagonista es Nino Torrent, interpretado por Jan Serra, un joven de 25 años que todavía vive con sus padres y que encuentra en las canciones de Nino Bravo una vía de escape ante sus miedos. Su vida cambia al conocer a Clemen, interpretada por Lina de Sol. Alberto San Juan da vida al propio Nino Bravo, que funciona en la historia casi como una presencia protectora o un amigo imaginario del protagonista. Completan el reparto Secun de la Rosa, Ricardo Gómez, Lorena Calero, Nuria Herrero y Óscar Lasarte.

El rodaje comenzó en agosto y se desarrolla en localizaciones de Valencia y su área metropolitana, Madrid y Málaga. La producción corre a cargo de Kiko Martínez, de Nadie es Perfecto, y Cristóbal García, de La Terraza Films, con participación de Atresmedia, HBO Max y À Punt y financiación también de la Generalitat. Buena Vista International distribuirá la película en España y su llegada a los cines está prevista para 2027.

Avelina Prat vuelve con ‘La poligrafista’

La segunda de la resolución es "La poligrafista", el próximo largometraje de la cineasta valenciana Avelina Prat, directora de "Vasil" y "Una quinta portuguesa". El proyecto obtiene otro millón de euros del ICAA, del que 102.000 euros corresponden a la alicantina Jaibo Films. El resto se distribuye entre Diferente Films y Distinto Films.

El largometraje supone además la continuidad de una colaboración ya probada: Jaibo Films y Distinto Films participaron en "Una quinta portuguesa", protagonizada por Manolo Solo y Maria de Medeiros, uno de los títulos destacados del cine valenciano reciente. La nueva película de Prat ya había logrado también el respaldo de RTVE, que seleccionó "La poligrafista" en su primera mesa de cine de 2026.

Una joven mitad humana, mitad pájaro

También figura entre las beneficiarias "Canción animal", escrita y dirigida por Nerea Castro, que se mueve entre el coming of age y el cine fantástico. Su protagonista, Maika, es mitad humana y mitad pájaro y ha pasado toda su vida escondiendo su verdadera naturaleza. La llegada de su primer amor la obliga a decidir entre continuar ocultándose para ser aceptada o asumir su identidad y arriesgarse a volar.

La película está planteada como una coproducción internacional entre España y Rumanía. Dentro del millón de euros concedido por el ICAA, la participación corresponde a Turanga Films, con 2.500 euros en el reparto establecido por la resolución definitiva. El proyecto venía recorriendo previamente laboratorios de desarrollo y fue reconocido en el D’A Film Lab de Barcelona.

Mia Hansen-Løve y la vida de Mary Wollstonecraft

La cuarta producción tiene una marcada dimensión internacional. Elastica Films, con sede en Valencia, participa en "If Love Should Die", el nuevo largometraje de la cineasta francesa Mia Hansen-Løve, que llevará al cine la vida de la escritora y filósofa británica Mary Wollstonecraft, una de las figuras pioneras del pensamiento feminista europeo.

La noruega Renate Reinsve interpreta a Wollstonecraft en una historia ambientada en los años anteriores a la Revolución francesa. El proyecto es una coproducción europea en la que participa Elastica Films por España y que ha obtenido también 500.000 euros de Eurimages. De la ayuda de un millón concedida ahora por el ICAA, 10.000 euros corresponden a la productora valenciana.

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Los cuatro títulos valencianos se integran en una convocatoria en la que 30 de los 31 proyectos subvencionados son de ficción y uno documental. Veinte son coproducciones internacionales, que concentran 19,73 millones de euros. El ICAA también destaca el peso de las medidas de igualdad: nueve de las películas seleccionadas están dirigidas exclusivamente por mujeres -entre ellas La poligrafista, "Canción animal" e "If Love Should Die"- y todos los proyectos cuentan con al menos un 40% de mujeres en sus equipos técnicos.