En busca del tiempo perdido

Roy Batty (Rutger Hauer), el replicante violento, ritual y vengativo al que se enfrenta Rick Deckard (Harrison Ford) en las imágenes finales de la deslumbrante e inolvidable Blade Runner (Blade Runner. 1982) pronuncia, en una de las secuencias más impactantes de esta maravillosa película, unas palabras que, aún hoy, 44 años después de su estreno siguen provocando la misma sensación de pesadumbre, desesperación y escalofrío que nos invadió cuando las escuchamos por vez primera.

Nadie las olvidará nunca, sobre todo porque escenifican a la perfección el epitafio a una existencia que se va extinguiendo sin remedio en la cima de un oscuro y robusto rascacielos en una abigarrada megalópolis del siglo XXI en cuyas humeantes avenidas se desliza lo que los prehistóricos del cine de anticipación denominarían la «vida futura», siempre en medio de una atmósfera social de claros tintes distópicos.

Por eso, y por muchas otras razones, sustraerse al magnetismo de esta obra suprema es virtualmente imposible, salvo que, claro está, rehusemos participar de su irresistible fascinación visual y no distanciemos premeditadamente del profundo pesimismo que destilan sus icónicas imágenes, en cuyo caso podríamos caer en la simpleza de desestimar una parte importante de la obra de su director.

Pues bien, el autor de este monumental espectáculo futurista al que acudimos cada vez que se nos conmina a citar un título emblemático de la floreciente década de los 80, fue el hoy cuasi nonagenario cineasta y productor británico Ridley Scott (88 años), uno de los grandes nombres propios de la industria cinematográfica internacional desde hace más de tres décadas, sobre cuya controvertida figura artística se ha venido hablando durante los últimos años hasta el hastío y que el estreno esta semana de La constelación del perro (The Dog Stars, 2026), su largometraje número 37, nos ha facilitado una buena coartada para garantizar que la carrera profesional de Scott se puede haber alejado de nuevo del largo periodo de decadencia que venía atravesando con ostentosos despropósitos cinematográficos como 1492: La conquista del paraíso (1492: The Conquest of Paradise, 1992), Marte (The Martian, 2015), El consejero (El consejero, 2014), Prometheus (Prometheus, 2012), La teniente O´Neil (G.I.Jane, 1997), Black Rain (Black Rain, 1989) o la malograda Robin Hood (Robin Hood, 2010) hasta los inefables desvaríos estéticos que ahogaban irremediablemente la tan esperada Gradiator II (Gladiator II, 2024).

Que un autor firmante, no solo de Blade Runner, sino de otros títulos, igualmente memorables, como Alien, el octavo pasajero (Alien, 1979), Los duelistas (The Duelists, 1977), Thelma y Louise (Thelma & Louise, 1991), Gladiator (Gladiator, 2000), Red de mentiras (Body of Lies, 2008) o El último duelo (The Last Duel, 2021) haya sido el responsable de una carrera profesional tan irregular que hace saltar todas las alarmas cada vez que anuncia un nuevo estreno de su cosecha.

Por eso, al contemplar, con sumo agrado, sin duda, La constelación del perro, inspirada en la novela homónima del escritor estadounidense Peter Heller y con un reparto encabezado por Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley y Guy Pearce, nos acerca al Scott más equilibrado, más sereno y coherente, al Scott con el que conectamos abiertamente a través de una puesta en escena absolutamente sólida y armónica y sin esos inaceptables giros de guion que suele incluir inopinadamente en muchas de sus películas más desorbitadas desde que comenzó a relajarse afrontando proyectos absolutamente inapropiados para un autor que, no lo olvidemos, consiguió descollar en el panorama internacional con una fuerza y un reconocimiento excepcionales.

De ahí que La constelación del perro sea una cinta que se deja ver con verdadero interés por cualquier espectador medianamente exigente con lo que desea que le muestren en una pantalla. En este caso es una historia más sobre la supervivencia en un escenario devastado y casi desértico tras el paso de un virus gripal de ha arrasado con una civilización cuyos escasos sobrevivientes se ocultan en zonas alejadas del peligro mortal que acecha en diversas colonias de salvajes consagrados al saqueo y al asesinato de la escasa población diseminada por la Tierra.

La película, de casi dos horas de duración, constituye por tanto un balón de oxígeno que nos devuelve a la mejor etapa de Scott, por una parte, y a ese género posapocalíptico, perfectamente encarnado en títulos como El último hombre vivo… (The Omega Man, 1971), de Boris Sagal o Soy leyenda (I Am Legend, 2007), de Francis Lawrence, por otra, aunque esta vez los personajes, al contrario que los protagonistas de aquellos viejos filmes, hablan y desarrollan su propio discurso sobre el futuro que les espera en un escenario tan desolador mientras aguardan la manera de reencontrarse con otros de los muchos supervivientes que podrían encontrarse en una situación semejante de desamparo en otros rincones del planeta e intentar, juntos, la reparación del viejo mundo que les precedió antes del holocausto final.

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No se trata, insisto, de ningún aldabón en la errática trayectoria de este gran director, pero sí una película dotada de los suficientes atractivos para que podamos conciliarnos fácilmente con la fase más gloriosa de su extensa y accidentada carrera tras las cámaras.