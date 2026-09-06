Phe Festival despide su edición internacional en Puerto de la Cruz

Phe Festival clausura su edición más internacional en Puerto de la Cruz, aunque sin olvidar la escena canaria y dando la oportunidad al público tinerfeño de adelantarse en algunas de las grandes revelaciones nacionales de los últimos meses, como Barry B o Carlos Ares. Precisamente este último fue ayer uno de los artistas más esperados de la segunda jornada de la cita musical. El codirector de Phe Festival, Carlos Ulises Salazar, habló precisamente de los artistas nacionales que se habían podido disfrutar en esta nueva edición que se desarrolló durante el viernes y el sábado y que definió como «muy emocional» y con una importante presencia canaria. «Les hemos dado la oportunidad de tocar ante el gran público», en referencia a las horas a las que han sido programados artistas isleños como Belice o Good Franco, en la franja horaria central del festival.

En el plano internacional, esta ha sido una edición repleta de nombres ingleses. Ayer, por ejemplo, destacaron Getdown Services o Feada. «Ha sido una decisión consciente con el objetivo de diferenciarnos del resto de festivales que se organizan en Canarias», dijo. Esta apuesta provocó, además, que durante el fin de semana, el público canario se mezclara con algunos turistas extranjeros que asistieron a las actuaciones de sus compatriotas.

Durante la tarde del sábado, artistas como Choclock mostraron su orgullo canario con temas como Malvasía o Arena negra, cuando aún lucía el sol en la explanada del muelle portuense. La tarde era propicia para esta decimoprimera cita del festival, que una vez más volvió a tener al Teide como el mejor padrino posible. Con una cantidad de público mayor que el día anterior, la música se prolongó hasta pasadas las dos de la madrugada en el municipio norteño.

Parte del público en una de las áres de descanso del festival. | JAVIER ROSA

Carlos Ares, Good Franco y Natalia Doco fueron tres de los nombres propios de una edición de Tenerife Phe Festival que volvió a apostar por la mezcla de estilos, procedencias y generaciones. El festival reunió sobre sus escenarios a artistas consolidados y proyectos emergentes, con una presencia destacada de la escena canaria y una programación que transitó entre el pop, el indie, el rock, el R&B, la electrónica y los sonidos de raíz latinoamericana.

Carlos Ares llegó a Tenerife convertido en uno de los nombres más reconocibles de la nueva escena alternativa española. El músico gallego presentó los temas de Peregrino, su álbum de debut, y su propuesta La boca del lobo. La presencia canaria tuvo uno de sus focos en Good Franco, formación grancanaria convertida en una de las nuevas revelaciones del denominado indie espacial de las Islas. Otro de los nombres destacados fue el de la argentina Natalia Doco. Nacida en Buenos Aires y afincada en París, la cantante ha construido una música que funciona como puente entre continentes y tradiciones, con una combinación de folclore argentino, espiritualidad indígena y ritmos urbanos. El estreno en Tenerife de Doco también congregó a gran cantidad de público en la que fue su primera actuación en Tenerife, donde además vivió durante dos años. La argentina reconoció durante su actuación que esta era una noche especial puesto que era la previa a su 44 cumpleaños.

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Con un cambio de ubicación respecto al año anterior, el Phe Club volvió a ser uno de los espacios predilectos de los fieles seguidores del festival veraniego por excelencia. Situado en esta ocasión en una carpa cercana al mar, sirvió de escenario para los bailes de los amantes de la música electrónica que, desde bien entrada la tarde, alternaron la asistencia a los conciertos de los dos escenarios principales con las sesiones del que se ha convertido ya en una de las señas de identidad del Phe. Mientras, la variada oferta de actividades de ocio sirvió para entretener a los asistentes. Así, entre concierto y concierto, el público pudo participar en concursos de preguntas y respuestas con premio asegurado, recibir una lección sobre reciclaje, maquillarse con purpurina y hasta jugar al golf de la mano de una conocida marca de ron. n