Ruslana: “Nada me hace más feliz que actuar en mi tierra, Canarias”

Desde que el gran público la descubrió, su carrera ha experimentado un crecimiento muy rápido. ¿Cómo está viviendo este momento tan especial a nivel profesional?

Sobre todo muy agradecida y muy contenta, agradecida a los fans y a toda la gente que me escucha y que sigue descubriendo mi universo musical.

Temas como “Lokademás” o “Las chicas malas desafinan” han conectado con miles de seguidores. ¿Esperaba una acogida tan positiva por parte del público y qué significa para usted ver cómo sus canciones llegan a tantas personas?

Creo que nunca intento tener las expectativas demasiado altas, así que sí muy contenta con la acogida de dos de mis primeras canciones.

¿Hay alguna de sus canciones que considere un punto de inflexión en su carrera o con la que sienta un vínculo especialmente personal?

Lo que pasó con la balada fue muy bonito en su momento y creo que el disco que estoy a punto de sacar también va a ser un gran punto de inflexión en mi carrera, ya que es un disco muy personal donde creo que había de hoy me he encontrado a mí misma

Operación Triunfo supuso el punto de partida para que el gran público descubriera su talento. ¿Qué significó aquella experiencia en su carrera y qué cree que ha cambiado en usted, tanto como artista como a nivel personal, desde entonces?

Es un proyecto, una experiencia más en mi vida, que evidentemente me ha abierto las puertas a muchas otras cosas, pero sobre todo lo sigo recordando con mucho cariño

En muy poco tiempo ha conseguido consolidar una identidad artística propia. ¿Qué cree que define hoy el sello de Ruslana y qué quiere transmitir con su música?

Mi música cuenta verdades y nada me puede reflejar más, creo que soy la persona con menos pelos en la lengua y mi música siempre va a transmitir exactamente eso.

Después de todo lo vivido desde su paso por Operación Triunfo, ¿qué es lo que más le ha sorprendido de esta nueva etapa profesional?

Pues diría realmente que el momento de encontrarte con cosas que no son para nada de color rosa y con todo el trabajo que hay detrás de absolutamente todo y no se ve, aunque ahí también está la magia.

Ha compartido escenario y trabajado junto a grandes profesionales de la industria. ¿Qué aprendizajes se lleva de esas experiencias y con quién le gustaría colaborar en el futuro?

Siempre estoy muy abierta a aprender y qué mejor manera que trabajando con la gente que admiro. Me encantaría hacer una colaboración con Daniela Garsal, por ejemplo. Creo que podría quedar algo chulo y me encantaría compartir estudio con una canaria que lo está petando.

¿En qué punto creativo se encuentra actualmente y qué puede adelantar de los próximos proyectos en los que está trabajando?

Voy a sacar el que hasta ahora es el disco de mi vida y no puedo estar más feliz, va a ser una etapa llena de crudeza, pero de muuuuuucha diversión y descontrol encima del escenario.

Aunque nació en Ucrania, ha crecido en Adeje y siempre ha mostrado un vínculo muy especial con Canarias. ¿Qué significa para usted volver a actuar en las Islas y formar parte del Summer Pop Tenerife delante de un público que también siente como suyo?

Nada me hace más feliz que actuar en mi tierra, Canarias, y que vengan mis amigas de toda la vida a verme y luego nos peguemos un guachinche como Dios manda, estando en madrid es lo que más echo de menos la verdad jajaja.

¿Qué podrá disfrutar el público que acuda a verla al Summer Pop Tenerife?

Van a poder disfrutar un pedacito de mi próximo disco.

Mirando al futuro, ¿qué objetivos le gustaría alcanzar y qué sueños siente que todavía tiene por cumplir dentro de la música?

Mi único deseo es seguir explorando y poder compartirlo con la gente independientemente del alcance que tenga, ser genuina y vivir la música como el primer día el resto de mi vida

Para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría enviar a todas las personas que estarán disfrutando del Summer Pop Tenerife y que esperan verla sobre el escenario?

Ojalá que lo disfruten tanto como yo y que se vayan con una sensación de euforia absoluta.