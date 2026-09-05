La «casa del Teide», escenario de la música en Phe Festival

«En Canarias, en Tenerife, en la casa del Teide», Barry B triunfó anoche y brindó con el público isleño, que le concedió al madrileño la destrucción masiva que tanto él reclama en sus temas. La primera jornada de la decimoprimera edición de Phe Festival fue el escenario elegido por el joven artista para estrenarse en las Islas. El cantante realizó un repaso por algunos de sus temas más conocidos sin prácticamente respirar. Colaboraciones con Aitana, Carolina Durante y, por supuesto, con Gara Durán no pudieron faltar en esta noche en la que sonaron canciones como El lago de mi pena o Una casa en el Teide. Barry B adelantó canciones de su siguiente álbum, como Silverado, y él mismo se sorprendió cuando vio al público corearlas por todo lo alto. Así, los asistentes se mostraron totalmente entregados mostrando incluso pancartas bordadas a punto de cruz con parte de sus letras. Phe Festival es ese lugar de las caras conocidas, y no solo de las que aparecen en el escenario, sino de las de aquellos que acuden como público. Así, Puerto de la Cruz volvió a convertirse, como cada verano desde hace ya once años, en el punto de encuentro de los amantes de la buena música. Los asistentes, siempre fieles, regresaron a la explanada del muelle para reencontrarse con amigos que ya se han convertido prácticamente en familia, la familia del Phe.

Mar y música es la combinación ganadora que ha encontrado en Puerto de la Cruz su mejor escenario. Acompañados, como no podía ser de otra forma, con la gastronomía de la zona y de los foodtrucks que cada año llenan el recinto para hacer de los dos días del Phe una experiencia completa, junto con las últimas tendencias y una oferta de ocio para toda la familia.

Barry B fue uno de los grandes protagonistas de esta primera jornada. Cabeza de cartel de la noche del viernes y por primera vez sobre un escenario en Canarias, el proyecto de Gabriel Barriuso García concentró buena parte de la atención de una noche en la que la explanada del muelle volvió a convertirse en punto de encuentro para algunas de las propuestas más novedosas del pop, rock y la música alternativa actual, de dentro y fuera de las fronteras canarias.

La canaria Xerach fue una de las primeras en actuar en la tarde del viernes. | JAVIER ROSA

Su actuación se integró en una primera jornada marcada por la sucesión de propuestas muy diferentes sobre los dos escenarios instalados para los conciertos en directo, y que arrancaron sobre las seis de la tarde con el pop de raíz electrónica de Xerach, quien puso el primer acento canario de la jornada. El relevo llegó desde Brighton con el dúo Arxx y a continuación con Rufus T. Firefly. La banda madrileña liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro volvió a Phe Festival cinco años después de su última visita –la anterior, en plena pandemia, no dejó a la banda lucirse como habrían deseado– para presentar su trabajo Todas las cosas buenas. Las canciones de ese disco convivieron con algunos de los temas más reconocibles de una trayectoria que comenzó hace ya dos décadas.

El protagonismo canario regresó con Belice, la formación grancanaria que presentó los temas de su primer álbum, publicado en 2024, Todas las flores. Aunque afirmaron que iban a «hablar poco y tocar mucho, que es a lo que hemos venido», tuvieron tiempo para tirar de las orejas a los políticos. El talento canario se alió además en esta actuación, ya que al escenario salió también Fran Armas, el cantante de Good Franco –que actuará hoy en la segunda jornada–, para cantar un tema juntos.

Después llegó el turno de Barry B, convertido en uno de los nombres centrales de esta decimoprimera edición. A partir de ese momento, la música internacional tomó Phe Festival con los directos de los neoyorquinos Bodega y la banda londinense Fat Dog, que también debutó en Canarias. El cierre corrió a cargo de otras dos formaciones inglesas: EZEZEZ e Ibibio Sound Machine.