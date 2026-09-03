Juntas y al unísono: Kate y Rooney Mara sorprenden en Venecia como hermanas simbióticas

Las hermanas Kate y Rooney Mara nunca antes habían actuado juntas pero ahora no solo se han animado sino que lo han hecho al unísono, hablando y moviéndose a la vez, para protagonizar Bucking Fastard, la fábula moderna con la que Werner Herzog compite desde este jueves en el Festival de Venecia.

El director alemán convenció a las actrices para que aceptaran este papel del todo insólito, el de dos hermanas, Jean y Joan Holbrooke, tan unidas la una a la otra que hablan al unísono, viven enamoradas del mismo hombre y tienen los mismos sueños.

Casi sin ensayar

Y, aunque parezca mentira, preparar esta actuación no fue tan difícil. "Prácticamente no necesitamos ensayar, solo nos llevó dos semanas (...) Ellas eran tan buenas que, tras cinco días, les dije: 'Dejémoslo aquí. Nos vemos en Irlanda delante de mi cámara", relató en rueda de prensa el veterano realizador y documentalista alemán.

Herzog, autor de obras como 'Aguirre, la cólera de Dios' (1972) o 'Fizcarraldo' (1982), ha vuelto a la Mostra un año después de recibir su León de Oro honorífico, esta vez para competir con esta rareza, una especie de cuento moderno de dos hermanas simbióticas.

Sus protagonistas comparten amor por su vecino, interpretado por Orlando Bloom, pero acaban en una espiral de venganza al saber que este pretende casarse. Una orden de alejamiento las empujará a un exilio y a conocer otras personas, pero sin abandonar nunca su deseo de hallar el amor, aunque para eso tengan que excavar una montaña.

Desternillante

Para las actrices, la experiencia de actuar al unísono tampoco fue tan complicada dada la complicidad que comparten desde siempre, tanto, que el rodaje llegó a ser desternillante.

"Al principio intimidaba bastante pero enseguida descubrimos que, tras toda una vida juntas, existía entre nosotras todo un mundo implícito que no teníamos que esforzarnos demasiado en crear. Así que una vez que encontramos nuestro ritmo fue algo realmente... creo que no me he reído tanto en mi vida", confesó Rooney Mara.

Su hermana asentía sentada a su lado en la rueda de prensa veneciana: "Una vez que pillamos el ritmo de hablar al unísono, era casi como una canción. Simplemente todo surgió de una forma bastante natural y con más facilidad de la que esperábamos", afirmó Kate.

Homenaje a Lynch

La idea de grabar esta fábula de aires oníricos sobre la búsqueda del amor verdadero -dedicada en pantalla a David Lynch- empezó a fraguarse en un viaje de Herzog por la Patagonia, tras años pensando en la fascinante historia de las gemelas Freda y Greta Chaplin.

"La historia estaba ahí, latente, dormida durante décadas pero cuando tuve claro que tendría a dos actrices que eran hermanas, supe que la película tenía que hacerse", explicó Herzog.

Amor que muta en pasión

Orlando Bloom, en el papel del truhán que seduce a las pobres hermanas, resumió que Bucking fastard es una película sobre los estados del corazón, sobre el amor que muta en pasión y degenera en obsesión, lo que a su parecer puede servir como antídoto para el mundo moderno.

"Vivimos tiempos inusuales pero es maravilloso sentir empatía por estos dos personajes. Y creo que eso es lo más importante hoy en día", apreció el actor.

Noticias relacionadas

Y es que la película, aunque se centre en los anhelos de estas dos curiosas hermanas, también habla del mundo que las rodea, de las personas que se cruzan en su camino sorprendiéndose con su estampa o simplemente aceptándolas e incluso ayudándolas en sus ocurrencias.