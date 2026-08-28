No les falta razón a quienes aseguran que el cine es, por antonomasia, el arte de la mirada, el arte que mejor refleja las inflexiones emocionales y el que dispone de más capacidad para expresar conceptos o sensaciones teóricamente inexpresables o casi intangibles. Pero, pese a tan notoria obviedad, solo una gran minoría de cineastas ha sido capaz de explotar sabiamente, con eficacia e inteligencia este rico caudal de recursos formales que nos brinda el lenguaje cinematográfico cuando éste se emplea con una clara voluntad de búsqueda y no como un ejercicio rutinario de autocomplacencia y de escapismo constante de la realidad.

Personalidades de irreprochable trayectoria en el ámbito artístico del cine como, pongamos por caso, Kenji Mizoguchi, Carl T. Dreyer, Ingmar Bergman, Victor Erice, Michelangelo Antonioni, Rainer W. Fassbinder, Fritz Lang, Manoel de Oliveira, Jean-Luc Godard, Theo Angelopoulos, François Truffaut, Robert Bresson, Eric Rohmer, Roberto Rossellini. Yasuhiro Ozu o Krzysztof Kieslowski, además de corroborar con su sensibilidad personal el sobado refrán de que una imagen bien urdida vale más que mil palabras, descubrieron que situar la cámara frente a un rostro, a una mirada, era como escarbar en el interior, en ese lado ambiguo y oscuro del alma de cualquier personaje que no se ve pero se intuye; que no se revela pero palpita. En esos instantes es cuando en el cine sobran los diálogos; la imagen, convenientemente resaltada por la luz, el color y la composición interior del plano, cumple su función evocadora y el espectador queda virtualmente seducido por la magia de un momento absolutamente irrepetible. A lo largo de su historia, el cine, efectivamente, nos ha brindado muchísimos de estos momentos, que, en su mayoría, han quedado fijados en nuestro imaginario desde que tomamos conciencia de la enorme versatilidad de su lenguaje.

Viene todo esto a cuento por el estreno nacional durante estos días de El ser querido, último trabajo como director y guionista de Rodrigo Sorogoyen y, naturalmente, por el consiguiente entusiasmo que ha despertado entre la crítica internacional tras su estreno el pasado mes de mayo en el Festival de Cannes, certamen del que se vino inexplicablemente de vacío, pese al enorme éxito cosechado entre la numerosa prensa especializada allí acreditada.

Sin embargo, digámoslo sin rodeos: nos encontramos, sin ningún género de dudas ni de subterfugios, ante un melodrama con todas las de la ley sobre los vínculos familiares, la separación, el paso del tiempo, la reconciliación y las necesidades de las raíces paternofiliales con las lógicas contradicciones morales y emocionales que provocan estas situaciones cuando intentamos, por todos los medios, explorar nuestra memoria para que ésta pueda ser en alguna medida reparada.

Javier Bardem, felizmente rescatado con este filme para la industria nacional tras muchos años de consagración al cine hollywoodiense, encarna en esta película a un veterano y curtido cineasta que intenta reconciliarse con su hija (espléndida Victoria Luengo), actriz profesional de la que lleva años apartado, incorporándola al equipo de rodaje de su último trabajo como director y guionista, decisión que ocasionará entre ambos sentimientos claramente encontrados que repercutirán abiertamente en el ambiente laboral que eventualmente comparten junto a un equipo técnico y artístico inevitablemente implicado en las continuas desavenencias que arrastran los protagonistas.

Mezcla a ratos de comedia y de drama (la secuencia de la comida, repetida hasta la saciedad, desata, a pesar de la gravedad dominante de la trama, una hilaridad contagiosa, un efecto cómico indiscutible) El ser querido es, por lo tanto, un producto artísticamente superlativo, sí, sin aparentes fisuras ni malas artes, en el que se pueden destacar las actuaciones, naturales, convincentes y equilibradas, de un reparto mayoritariamente desconocido, salvo, claro está, la de la pareja protagonista, así como disfrutar a pleno pulmón del inconmensurable talento expresivo de Sorogoyen, cuya trayectoria, por lo que se desvela en esta bella, compleja y meticulosa película, sigue los pasos iniciales con obras igualmente memorables, como fueron, sin duda, El Reino (2018), As bestas (2002), Stockolm (2013), Madre (2019), Que Dios nos perdone (2016) o su deslumbrante teleserie Antidisturbios (2020), ampliamente refutada tras su emisión en decenas de países europeos y latinoamericanos.

Solo con la larga secuencia inicial en la que Bardem y Victoria Luengo se sientan para conversar sobre lo que no se han dicho durante quince largos y silenciosos años queda patente la capacidad comunicativa de esta formidable película, especialmente en el campo afectivo, donde sus imágenes brillan continuamente con luz propia y sin grandes énfasis dramáticos.

Esos ojos y esas miradas furtivas que pugnan por esclarecer un pasado permanentemente presente entre ambos protagonistas y los deseos, apenas explicitados, de borrar la memoria que los une y los retiene en un estado de permanente aislamiento sentimental constituyen no solo la esencia de un problema de naturaleza aparentemente insoluble sino la demostración de que los asuntos del corazón, sean los que sean, no parecen irradiar, en muchos casos, más que dudas, vacío e incertidumbres.