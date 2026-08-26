Adiós a Tim Curry, el ‘mad doctor’ queer de ‘The Rocky horror picture show’ y el payaso de ‘It’

Tim Curry había sufrido un derrame cerebral en julio de 2012 que le dejó con movilidad muy reducida. Desde entonces se había limitado a poner su voz en algunos largometrajes y series televisivas como ‘Star Wars: The clone wars’, en el personaje de Darth Sidious. Ayer martes falleció a consecuencia de los problemas cardiacos que padecía. Con él se va el mayor icono posible del cine de terror ‘queer’, ya que a pesar de intervenir en más de 200 títulos entre cine y televisión, Curry será siempre recordado por su composición del doctor Frank-N-Furter en ‘The Rocky horror picture show’. Las hizo tanto en las representaciones teatrales –en Londres en 1973 y en escenarios de Los Ángeles y Nueva York al año siguiente– como en la versión para el cine realizada por Jim Sharman en 1975.

Tim Curry, con Barry Bostwick y Susan Sarandon, en ‘The Rocky Horror Picture Show’. / epc

Aquel trabajo le dio alas al actor, comediante y cantante nacido en Grappenhall, en Reino Unido, en 1946. Antes, en 1968, había intervenido en los montajes en el West End londinense de ‘Hair’. En cuanto al cine, absolutamente nada: solo un par de producciones televisivas, una de ellas como protagonista, ‘Three men in a boat’, dirigida por Stephen Frears en 1974.

Después del alucinante y remodelado Frankenstein de ‘The Rocky horror picture show’, el panorama se aclaró por completo. Nunca repitió un éxito de tal calibre, aunque la película de Sharman fuera inicialmente una pieza de culto alabada por unos círculos concretos, lejos del fenómeno de masas en el que se ha convertido con el tiempo. Lo que hizo fue asumir papeles que demostraran su talento alejándole del posible encasillamiento. Así fue con uno de los protagonistas de la inquietante ‘El grito’ de Jerzy Skolimowski, relato ambientado en un sanatorio e inspirado de forma libre en un texto de Robert Graves, precisamente el personaje real al que da vida Curry.

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Apareció en ‘Annie’, ‘Legend’, ‘Cluedo, ‘La caza del Octubre Rojo’, ‘Solo en casa 2: Perdido en Nueva York’, ‘Los tres mosqueteros’, ‘La sombra’ y ‘Kimsey’, e interpretó a Gómez Addams en un telefilme de 1998 sobre ‘La familia Addams’. Pero su otro papel relevante fue el de Pennywise en la miniserie de 1990 ‘It’, según la novela de Stephen King. Pennywise es un ente malévolo que cambia de forma, aunque la acostumbrada es la de un payaso nada divertido. Otro éxito de Curry en el contexto del género fantástico y de terror. Bien distinto al doctor Fran-N-Furter, aquel ‘mad doctor’ de musical rock que reúne en su aislada mansión a un grupo de gente para que presencien la llegada al mundo de su criatura-efebo llamado Rocky Horror, destinado únicamente a darle placer.