Takeo Takahashi pone música a las esculturas de Martín Chirino

El músico canario de origen japonés Takeo Takahashi ofrecerá el proyecto multidisciplinar Melodías Forjadas, jazz para la obra de Martín Chirino, el 26 de septiembre en el auditorio Alfredo Kraus y el 1 de octubre en el teatro Leal, ambos a las 20.30 horas. El batería y compositor estará acompañado en el escenario por los músicos Sergi Sirvent (piano) y David Mengual (contrabajo), a los que se suma el saxofonista Miguel Pintxo Villar como invitado especial. Se trata de un espectáculo que combina música y audiovisuales ya que, junto a la actuación de los músicos, se proyectarán en un vídeo las obras del artista grancanario correspondiente a las composiciones.

El segundo paso de un camino

"Este proyecto es el segundo paso de un camino que empezó con mi anterior trabajo, Diálogos de lava, de forma casual", señala. "Yo siempre me he sentido muy atraído por la pintura, y siempre tuve la inquietud de trabajar con el arte plástico, pero con el CAAM me surgió la posibilidad de hacer algo así. Y a partir de aquella primera incursión la Fundación Martín Chirino se interesó por la que hacía y me propuso este trabajo específico sobre el escultor".

Melodías forjadas será también el cuarto trabajo en solitario de Takahashi. El batería y compositor empezó su trayectoria con Eight songs for nine years, lanzado en 2015, que recopilaba ocho composiciones originales creadas a lo largo de nueve años de su trayectoria musical. Siguió con el citado Diálogos de lava, en 2020, su primer caso de jazz descriptivo con música para obras de arte en el contexto de Canarias donde conectaba la música con la pintura, la escultura, la literatura, la arquitectura y la danza. Y continuó con Pure, en 2024, un experimento de piano solo. Sin embargo, también hay que incluir Imagen Perceptual, un álbum de jazz contemporáneo firmado por el propio Takahashi junto a Vera Bello y Chago Miranda y varios espectáculos entre los que destaca el proyecto de improvisación Imagen sonora sobre archivos de Canarias, o las iniciativas de músicaelectroacústicaa Cuarteto para el fin de los tiempos y Resonances of Hokusai.

Este homenaje a Martín Chirino "es el desarrollo de una metodología de composición que está en paralelo a lo que compongo más libremente", aclara el artista. Según sus palabras, "es el más difícil todavía porque hay que estar satisfecho con la estética, el paisaje, porque tiene que funcionar la música por sí sola, pero que represente a su vez a las obras de forma subjetiva". Por eso, "siempre intento incluir la parte emocional por encima de todo porque cuando se trabaja a nivel científico, de investigación más sesuda, de parámetros más técnicos de las obras, nunca se refleja algo emocionalmente interesante". Por este motivo Takahashi ha desarrollado "un método que me sirve para intentar abordar estos trabajos de forma más personal y desarrollar mi propio camino".

Cinco composiciones

El espectáculo está formado por cinco composiciones que llevan el título original de la escultura de Chirino y en tres casos en concreto un título paralelo y explicativo que ha incluido el batería. Así, Lady Harimaguada-Ondulaciones "es porque expresa la espiral que se intenta expandir y la lady tiene la connotación femenina de una figura griega tumbada, es juntar la feminidad y la expansión". En el segundo tema El Viento-Infinito es donde "intento conseguir proyectar esta intención imperecedera". El tercero, Afrocán, gira sobre la máscara africana, siendo un tema que ya estaba incluido en Diálogos de lava. El cuarto es Aeróvolo-levedad "por la idea de la elevación". Y el quinto es un texto de Martín Chirino extraído del documental The rest of silence que incluye un discurso donde el escultor habla de lo que intenta expresar en su obra. "Yo transcribí textualmente la voz de Martín Chirino, que es el núcleo de la improvisación, y la desarrollamos musicalmente".

Takahashi destaca la calidad de sus músicos"Sergi Sirvent es un genio total, cada disco suyo tiene un concepto distinto". Y David Mengual, "un contrabajista fundamental en la escena catalana", mientras que Miguel Villar "se ha labrado una carrera muy avalada y una forma de tocar con mucha honestidad y musicalidad".

Aun así, el compositor reconoce que "yo vengo de la música rock y el funk y el jazz fue posterior". "Pero siempre intento que la música tenga un significado, evitar los clichés. En este caso tienes que inspirarte en parámetros que no sean técnico-musicales, conseguir la sensación de infinito, curvatura, elevación, descenso, que te sacan de cualquier zona de confort, pero me gusta la música que propone algo nuevo", concluye.