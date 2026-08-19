La Reposera lanza su primera convocatoria pública de residencias artísticas en torno a los saberes tradicionales del mundo rural

El proyecto de residencias artísticas La Reposera, fundado como un espacio de reposo para sembrar, cultivar y ajardinar las ideas a la sombra de un pequeño bosque termófilo al sur de Tenerife, abre su primera convocatoria pública dirigida a artistas de Canarias de cualquier disciplina creativa. Después de ocho etapas de residencias y micro-residencias protagonizadas por nombres destacados del tejido cultural isleño invitados por la Fundación Canarina, impulsora del programa, este llamamiento responde a una vieja demanda del sector que abre el acceso a nuevos perfiles de artistas, cuyo horizonte consistirá en bosquejar un trabajo de creación contemporánea propio en diálogo con el territorio, bajo la consigna temática Los saberes tradicionales vinculados al mundo rural.

En consonancia con el espíritu de La Reposera, se trata de "una residencia de proceso, no de resultado", como subrayan desde el equipo, dado que este singular programa residencial no se constituye como un espacio de producción sino como un tiempo de reflexión, intercambio y reposo". Su propio nombre apela a la reivindicación del acto de reposar y, a su vez, designa a las «reposeras» o hamacas repartidas por la Finca Tamaide, donde se enclava este espacio vivo de creación en el pueblo rural de San Miguel de Abona en la isla tinerfeña.

Su interior albergó durante más de 30 años la antigua casa-taller del escritor e ilustrador alemán Horst Eckert, conocido por su seudónimo Janosch, y el proyecto de La Reposera germinó en esta misma tierra el pasado abril de 2025 para perpetuar su legado como un espacio de creación en comunidad, "con el objetivo de impulsar el diálogo entre el arte y el cuidado del medio ambiente, el territorio y el patrimonio cultural de Canarias", apuntan desde Canarina. "Un lugar donde descansar la mente y reposar las ideas, para luego darles forma desde la mesa de trabajo o desde una vieja hamaca a la sombra de las pimenteras, como acostumbraba a hacer Janosch años atrás", manifiestan.

Requisitos

Esta nueva residencia artística tendrá una duración de tres semanas desde el 2 al 23 de octubre, y el programa incluye alojamiento, espacio de trabajo, acompañamiento durante todo el proceso creativo y unos honorarios de 1.500 euros brutos. Además, la fundación asume también los traslados desde cualquier isla y los desplazamientos dentro del municipio durante la estancia. Las bases contemplan tanto propuestas individuales como colectivas, hasta un máximo de tres personas en el caso de un proyecto conjunto.

Al término de la residencia, la persona o colectivo participante debe exhibir una muestra-presentación final de las costuras del proceso creativo desarrollado en las instalaciones de la fundación, o bien participar en una actividad colaborativa con algún colectivo de la comunidad de San Miguel de Abona, con el acompañamiento de Fundación Canarina en la mediación cultural. El objetivo, lejos de entregar un proyecto concluido o resultado final, es realizar una aportación artística a la oferta cultural de San Miguel, como un taller, un recital o un mural, como una forma de devolver a la tierra lo que la tierra inspira.

El plazo de presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el domingo 6 de septiembre a las 00.00 horas. Las bases completas pueden consultarse en el enlace de la biografía de Instagram de la Fundación Canarina y las candidaturas pueden enviarse a la dirección: residencias.artisticas@fundacioncanarina.org .

Experiencias

Por los senderos verdes de este bosque termófilo canario donde se detiene el tiempo ya han transitado diversos creadores invitados de distintas islas, convocados por parejas, para desarrollar proyectos en curso o regar sus ideas en ciernes, ya sea de forma individual o compartida, pero siempre con vocación de comunicación e intercambio.

Las pintoras y muralistas Elia Estévez y Paula Caravela inauguraron el programa de residencias de La Reposera con su primera edición en abril de 2025, seguidos de la artista multidisciplinar y música Cristina Mahelo y el dúo Ácido Folclórico, integrado por Claudia Bliss y Dailo Barco; las escritoras Lana Corujo y Juli Mesa; las artistas Andrea Alvarado y Verónica Piñero, y la filósofa y artista del movimiento Sara Reyes; la artista Luna Bengoechea y el cineasta Víctor Moreno; la fotógrafa Ampi Aristu y el artista multidisciplinar y gestor cultural Octavio Barrera; las actrices Sofía Padilla y Miriam Tacoronte, impulsoras de Distrito Teatro, y la fotógrafa Lilia Ana Ramos; y la escritora Andrea Abreu y el rapero y escritor Teodoro Jiménez (Ateo Ménez).

En su segundo año de trayectoria, la vereda se abre a nuevos caminos por explorar.