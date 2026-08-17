Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desplome de un drago monumentalPlaza de España en una piscina públicaTiempo en CanariasPartido del Tenerife Femenino en Marruecos suspendidoGuachinches Modernos de TenerifeArturs Kurucs, último fichaje de La Laguna Tenerife7 megaproyectos clave de Tenerife
instagramlinkedin

Óbito

Hayden Panettiere, una animadora con superpoderes y una turbulenta vida personal

La estrella de series como 'Héroes' y 'Nashville', fallecida a los 36 años, intervino también en varias entregas de la franquicia 'Scream', puso voz en la producción Pixar 'Bichos' e interpretó a la hija de Ally McBeal en la teleserie homónima

Muere Hayden Panettiere, actriz de "Héroes" y "Nashville", a los 36 años

Muere Hayden Panettiere, actriz de "Héroes" y "Nashville", a los 36 años

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Quim Casas

Descubrimos a Hayden Panettiere, actriz fallecida el pasado domingo a los 36 años, en 'Héroes' (2006-2010), una serie de televisión muy interesante, y algo maldita, que proponía una revisión de los superhéroes o gente anónima con poderes sobrenaturales. No era una recién llegada cuando dio vida en 'Héroes' a Claire Bennet, la tradicional animadora de instituto estadounidense que descubre una extraña capacidad para autorregenerarse. En otras palabras, puede caerse desde un noveno piso, sufrir un aparatoso accidente de coche, quemarse o mutilarse, pero a los pocos minutos su cuerpo vuelve a estar en perfectas condiciones con una regeneración espontánea de tejidos.

De la galería de personajes de la serie –un joven que controla la densidad de las moléculas, un político con capacidad para volar, un expolicía que escucha los pensamientos ajenos, un artista visionario que pinta imágenes del futuro, un atribulado oficinista japonés amante del manga y que puede teletransportarse– Claire es, quizá, la única verdaderamente indestructible. Su talón de Aquiles está en el cerebro: solo una lesión allí podría matarla.

Víctima del asesino

Antes de dar vida a Claire, la adolescente Panettiere había aparecido en otras teleseries como 'Ally McBeal', en la que fue la hija biológica de la protagonista en la quinta temporada (de 2002), y en filmes como la producción de Pixar 'Bichos', poniendo voz al personaje de Dot (la hija pequeña de la reina de las hormigas), y 'Mensaje en una botella', en fugaz aparición. No tuvo después una trayectoria brillante, anclada en el mismo tipo de personaje de animadora –sin superpoderes– o patinadora en convencionales comedias, hasta que debutó en el ecosistema 'Scream' interpretando a una de las víctimas del asesino en 'Scream 4' (2011). El desenlace del personaje fue ambiguo y reapareció en 'Scream 6', 12 años más tarde.

SHM43. LOS ÁNGELES (CA, EEUU), 14/04/2011.- Fotograma cedido hoy, jueves 14 de abril de 2011, en el que aparecen, de izquierda a derecha, los actores Erik Knudsen, Rory Culkin, Marielle Jaffe y Hayden Panettiere en una escena de la película &quot;Scream 4&quot;, que hace parte de los estrenos cinematográficos del fin de semana en Estados Unidos. EFE/Dimension Films/The Weinstein Company/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS EEUU-CINE. CINE. ESTRENOS. FOTOGRAMAS. SECUENCIAS. PELICULAS

Una imagen de 'Scream 4', con Hayden Panettiere a la derecha / Dimension Films

Alternó sus trabajos como actriz con la música. En 2008 publicó 'Wake up call', una canción de pop y reggae. Su segundo tema conocido llegó en 2013, 'Hypnotizing', y ya entonces había virado hacia el country. Nada extraño, ya que por aquel entonces Panettiere había vuelto con éxito a la televisión protagonizando 'Nashville' (2012-2018), un retrato de los entresijos dramáticos de la cuna de este género musical: es la nueva promesa del country que rivaliza con una estrella en decadencia.

Noticias relacionadas

En 2015 apareció en 'Heroes reborn'. Su última película, 'Sleepwalker', es un 'thriller' psicológico estrenado el pasado enero en el que ejerció de productora ejecutiva. Su vida personal fue complicada. En 2014 tuvo una hija con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, a quien cedió la custodia total después de su separación, en medio de una prolongada depresión posparto y de una batalla contra la adicción al alcohol. Inició una relación con Brian Hickerson, quien terminó entre rejas después de diversas agresiones a exparejas. Al parecer se encontraba con la actriz en el momento de su fallecimiento, cuyas causas no han sido aún desveladas. Su hermano menor Jansen, también actor, falleció en febrero de 2023, con solo 28 años, debido a problemas cardiacos.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 500 euros y pérdida de 4 puntos por este detalle en el interior del vehículo: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. Ya se conocen las causas del desplome de un drago monumental en Tenerife: exceso de agua, un mal enraizamiento y el sobrepeso
  3. Ataque de calor en Santa Cruz de Tenerife: una veintena de turistas convierte la Plaza de España en una piscina pública improvisada
  4. Susto en Tenerife: el drago de más de 10 metros de la Catedral de La Laguna se viene abajo sin causar heridos
  5. La normalidad vuelve tras el susto: La Laguna despeja la calle del casco histórico donde cayó el drago monumental de la Catedral
  6. Muere un motorista de 41 años tras colisionar con un coche en La Laguna
  7. Circula drogado en Tenerife, provoca un accidente y deja el coche abandonado
  8. Guachinches Modernos de Tenerife: «Nos gusta comer, pero nos gusta más contar las historias de cada sitio»

El Cabildo de La Palma respalda la ´Batalla Poética´, un espectáculo que reúne la polka y el rap

El Cabildo de La Palma respalda la ´Batalla Poética´, un espectáculo que reúne la polka y el rap

El Cabildo de La Palma transforma la Avenida de la Constitución de Tazacorte para dar protagonismo a las personas

El Cabildo de La Palma transforma la Avenida de la Constitución de Tazacorte para dar protagonismo a las personas

Isla Bonita Love Festival y Canarias Viaja unen fuerzas para que su 10º aniversario llegue a todo el archipiélago

Isla Bonita Love Festival y Canarias Viaja unen fuerzas para que su 10º aniversario llegue a todo el archipiélago

El incendio de Niebla (Huelva) arrasó 33.000 hectáreas: el segundo más grave en extensión y el "más difícil" de la historia en Andalucía

El incendio de Niebla (Huelva) arrasó 33.000 hectáreas: el segundo más grave en extensión y el "más difícil" de la historia en Andalucía

Unidas se puede reclama un plan integral de gestión del arbolado en La Laguna

Unidas se puede reclama un plan integral de gestión del arbolado en La Laguna

La Comunidad Valenciana sigue siendo la comunidad autónoma más cara para la vuelta al cole, con 487,38 euros por alumno

La Comunidad Valenciana sigue siendo la comunidad autónoma más cara para la vuelta al cole, con 487,38 euros por alumno

Tres detenidos en Candelaria por robar joyas a un hombre de avanzada edad mediante el método del tirón

Tres detenidos en Candelaria por robar joyas a un hombre de avanzada edad mediante el método del tirón

La Asociación Gremial del Taxi alerta de un atraco a punta de cuchillo a una compañera en Santa Cruz de Tenerife

La Asociación Gremial del Taxi alerta de un atraco a punta de cuchillo a una compañera en Santa Cruz de Tenerife
Tracking Pixel Contents