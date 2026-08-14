Libros
La Feria del Libro de Gijón, en el vídeopodcast del suplemento ABRIL: “Un evento cultural tiene que tener la identidad de la ciudad donde se celebra”
El director de la Feria, Jaime Priede, y Aitor Martínez, director de la Fundación Municipal de Cultura de la ciudad asturiana, son los protagonistas esta semana de ‘Libros y Cosas’
María Soto
En un año tan difícil como 2020, Jaime Priede asumió la dirección de la Feria del Libro de Gijón, un evento que en seis años se ha convertido en una de las citas literarias de referencia en nuestro país. En la edición de 2026, que se celebró entre los días 17 y 21 del pasado mes de agosto, la FeLiX, como se la conoce popularmente, volvió a lograr una gran afluencia, tanto de lectores como de escritores, con la presencia de nombres como los de Lucía Solla Sobral, Juan Gómez Bárcena, Rosario Villajos, Ricardo Menéndez Salmón o Juan Manuel Gil, bajo el lema de ‘No (te) pierdas el norte’.
Esta semana, Priede protagoniza ‘Libros y Cosas’, el videopódcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica, junto con Aitor Martínez, director de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, para desgranar las claves de un éxito, que ya es central en la agenda cultural española, conseguido desde la periferia. “Van diez ediciones y ahora ya hay garantía de que va a haber Feria en Gijón los próximos diez o los próximos veinte años”, asegura Martínez durante el episodio.
En ese sentido, Priede explica que “Gijón tiene actividad cultural todo el año, no es una cuestión del verano, sino que todo el año hay una actividad cultural muy intensa” y resume así la esencia de la Feria: “Partimos de la idea de que un evento cultural tiene que tener la identidad de la ciudad donde se celebra”.
El secreto tal vez sea que, como cuenta el director de la Feria, trabajan “con temas que están de actualidad y a partir de ahí pensamos en libro, a partir de ahí pensamos en autores, no vamos tanto a lo mejor a firmas mediáticas, a buscar colas de firmas, que a veces las hay, pero no es, digamos, el primer objetivo”.
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