Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Expropiaciones en el Anillo InsularTiempo en TenerifeFalsificaciones en el sur de TenerifeTerremoto en ColombiaCD TenerifeHospital del NorteSe encarecen el pollo y la terneraTodos los datos del eclipse solar en Canarias
instagramlinkedin

Museos

El Prado 'redibuja' sus obras maestras bajo la luz del eclipse: así cambian 'Las meninas' y otros 10 cuadros de Velázquez, Goya y Rubens

La pinacoteca se adelanta al eclipse del 12 de agosto con una pieza audiovisual que modifica la iluminación de 11 pinturas mediante la inteligencia artificial

El eclipse solar transforma las obras maestras del Museo del Prado

El eclipse solar transforma las obras maestras del Museo del Prado / Museo del Prado

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pedro del Corral

Madrid

¿Qué ocurriría si la luz que envuelve a 'Las meninas' comenzara a desaparecer? ¿Qué aspecto tendría la 'Pradera de San Isidro' de Goya bajo la extraña penumbra de un eclipse? El Museo Nacional del Prado ha decidido jugar con esas preguntas a las puertas de uno de los grandes acontecimientos astronómicos del verano. Con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto, la institución ha creado 'El Prado a la luz del eclipse', un vídeo de alrededor de un minuto que somete algunas de sus pinturas más conocidas a una transformación inesperada: alterar digitalmente la luz con la que las contemplamos.

El experimento convierte así un acontecimiento que tendrá lugar en el cielo en una reflexión sobre uno de los ingredientes fundamentales de la historia de la pintura: la luz. El recorrido reúne 11 obras de la colección del Prado. Velázquez aparece por partida doble con 'Las meninas' y 'La fragua de Vulcano', mientras que Goya está representado por 'El quitasol' y 'La pradera de San Isidro'. A ellas se suman 'La Vista', de Rubens y Jan Brueghel el Viejo; 'El embarco de santa Paula Romana', de Claudio de Lorena; y el célebre 'Autorretrato' de Alberto Durero.

'Las meninas' (1656), de Diego Velázquez, bajo la luz del eclipse.

'Las meninas' (1656), de Diego Velázquez, bajo la luz del eclipse. / MUSEO DEL PRADO

La selección continúa con 'La Canal de Mancorbo en los Picos de Europa', de Carlos de Haes; 'La rendición de Bailén', de José Casado del Alisal; 'El sueño de Jacob', de José de Ribera; y 'El nacimiento del Sol y el triunfo de Baco', de Corrado Giaquinto.

La elección permite comprobar hasta qué punto un cambio aparentemente tan sencillo como la iluminación puede alterar nuestra percepción de una composición. Paisajes abiertos, interiores, retratos y escenas mitológicas responden de manera q1distinta cuando la claridad habitual empieza a desvanecerse. En 'Las meninas', por ejemplo, ese juego resulta especialmente sugerente. La obra de Velázquez está construida sobre un sofisticado equilibrio de focos luminosos, zonas de penumbra y diferentes planos de profundidad.

Noticias relacionadas y más

'El embarco de santa Paula romana' (1640), de Claudio de Lorena.

'El embarco de santa Paula romana' (1640), de Claudio de Lorena. / MUSEO DEL PRADO

La propuesta combina inteligencia artificial, técnicas de creación digital e intervención gráfica. La producción, desarrollada por el estudio AMB Piensa, ha empleado herramientas capaces de generar profundidad, movimientos de cámara y variaciones progresivas de iluminación sobre las imágenes de los cuadros. El resultado no pretende sustituir la experiencia frente al cuadro ni reconstruir científicamente qué sucedería en cada una de esas escenas durante un eclipse. El fenómeno funciona, sobre todo, como un recurso visual para plantear una cuestión mucho más ligada a la pintura: hasta qué punto vemos una obra de una manera u otra dependiendo de la luz que la rodea.

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 200 euros por cometer esta infracción al cruzar una calle: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los peatones tinerfeños
  2. Caen en el sur de Tenerife los responsables de una estafa millonaria con vehículos de alta gama
  3. La vuelta al cole en Canarias ya tiene fecha: así será el calendario escolar 2026/2027
  4. Terremotos en Canarias hoy: seísmos en las islas de El Hierro y Tenerife este lunes
  5. Thomas Scrubb, exjugador de La Laguna Tenerife, y su salida cargada de nostalgia: «Creo que merecía continuar; pero toca seguir adelante»
  6. Un coche cae desde tres metros a una huerta en Tenerife y deja a una persona atrapada
  7. Nervios en la línea de salida del CD Tenerife
  8. Tenerife prepara dos grandes simulacros de emergencia: maniobras volcánicas en la cumbre y protección patrimonial en La Laguna

El CD Tenerife mantiene su compromiso con la lucha contra el cáncer, pero con otro color

El CD Tenerife mantiene su compromiso con la lucha contra el cáncer, pero con otro color

Más de 150 agentes de la Guardia Civil vigilarán los accesos a El Teide y cumbres de Tenerife: operativo masivo por la afluencia de visitantes

Más de 150 agentes de la Guardia Civil vigilarán los accesos a El Teide y cumbres de Tenerife: operativo masivo por la afluencia de visitantes

El restaurante de Tenerife donde comer cocina canaria, carnes y pollos a la brasa: raciones generosas a precios económicos

El restaurante de Tenerife donde comer cocina canaria, carnes y pollos a la brasa: raciones generosas a precios económicos

Mónica García ayuda a reanimar a un hombre que se ahogaba en una piscina natural de León

Mónica García ayuda a reanimar a un hombre que se ahogaba en una piscina natural de León

Tras el Anillo Único: Magic vuelve a la tierra media tentando a los coleccionistas con cartas especiales de Smaug

Tras el Anillo Único: Magic vuelve a la tierra media tentando a los coleccionistas con cartas especiales de Smaug

Exteriores informa de 164 españoles en paradero desconocido en Colombia, pero sin constancia de heridos o fallecidos

Exteriores informa de 164 españoles en paradero desconocido en Colombia, pero sin constancia de heridos o fallecidos

Roberto Bosquet, cocinero: “El mejor salmorejo sin pan y alto en proteínas se hace con 1 kg de tomates, 2 ajos y 3 huevos”

Roberto Bosquet, cocinero: “El mejor salmorejo sin pan y alto en proteínas se hace con 1 kg de tomates, 2 ajos y 3 huevos”

Taganana, el mejor lugar de Santa Cruz de Tenerife para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Taganana, el mejor lugar de Santa Cruz de Tenerife para ver el eclipse solar del 12 de agosto
Tracking Pixel Contents