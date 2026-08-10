Güímar recibe otra edición del Boncho Tour con música y gastronomía

El Puertito de Güímar volverá a convertirse este verano en punto de encuentro para la música, la gastronomía y el ocio con la celebración del Güímar Summer Fest – Boncho Tour 2026, una cita que tendrá lugar el próximo sábado 22 de agosto, en la Plaza del Radioaficionado, antigua Plaza de Las Indias, con entrada gratuita.

La jornada se desarrollará desde las 13:00 hasta las 00:00 horas, ofreciendo a vecinos, vecinas y visitantes una propuesta pensada para disfrutar del verano junto al mar y que volverá a combinar música, gastronomía y cerveza en uno de los enclaves más singulares del municipio.

El cartel musical de esta edición estará protagonizado por Deepak Daswani, Juana La Cubana, Las Mellizas, Tana Sandoval y La Maldita, que se sucederán sobre el escenario a lo largo de once horas de programación.

La propuesta musical comenzará a las 13:00 horas con Deepak Daswani, que dará paso a Juana La Cubana, de 16:00 a 18:00 horas. Entre las 18:00 y las 20:00 horas será el turno de Las Mellizas, mientras que Tana Sandoval actuará de 20:00 a 22:00 horas. La jornada concluirá con la sesión de La Maldita, de 22:00 a 00:00 horas.

El Güímar Summer Fest volverá a apostar por una amplia oferta gastronómica, con la presencia de foodtrucks, propuestas dulces y diferentes opciones para disfrutar de la jornada, incluyendo un puesto sin gluten, zona dulce y oferta de gastronomía vegana, además de amplia muestra de cervezas.

Además, habrá una zona destinada para locales de Güímar que junto con los foodtrucks asistentes ofrecerán sus productos de productores locales y km 0 del municpio. La cita cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Güímar y sus áreas de Comercio, Turismo y Producto Local.

Compromiso con el entorno

La celebración mantendrá además su compromiso con el cuidado del litoral. Como parte de la programación, el domingo 23 de agosto se llevará a cabo una nueva jornada de limpieza de costas, bajo el lema “Por un boncho limpio”, junto a Cerveza Dorada.

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Esta iniciativa busca prolongar el espíritu del evento más allá de la jornada festiva y contribuir al cuidado de los espacios naturales y costeros del entorno del Puertito de Güímar. En anteriores ediciones, el Boncho Tour ya ha incorporado actuaciones de limpieza tanto en la zona de celebración como en los espacios costeros próximos.