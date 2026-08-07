Mingo Suárez, cantante de Belice: "Vamos a sorprender con un sonido rompedor, autentico y grande"

¿Qué ha supuesto ganar el Sonora de plata para la banda?

Ya el hecho de haber estado en la final del Sonora, de entre más de 100 propuestas de Canarias, era un premio a nuestro trabajo y nuestra dedicación y amor por lo que hacemos. ¡Ganar el Sonora plata fue la culminación de una noche increíble con un nivel impresionante! Además de ello creo que ha sido un antes y un después de cara a la industria en Canarias para nosotros, aunque hay muchísimo que trabajar en esto aún…

Actúan el 22 de agosto en el Mojo Festival y el 4 de septiembre en el Phe, ¿Enfocan de manera diferente estos dos compromisos de la banda?

Estar en dos escenarios tan emblemáticos en la escena de Canarias y a nivel nacional ya es algo que nos llena de orgullo y que nos sirve como aliento para saber que el camino recorrido hasta ahora ha valido la pena. Aún hay mucho que trabajar y sobre todo tenemos unas ganas inmensas de estar ya tocando en esos escenarios que tanto admiramos, compartiendo cartel con gente increíble. Suponen un salto de calidad más en nuestra carrera. Son las dos fechas más importantes del calendario actual de la banda. Ahora el 22 de agosto estaremos en el Mojo Fest y es súper especial porque jugamos en casa, en un entorno privilegiado y con un cartel que brilla por sí mismo.

¿Ha cambiado mucho el sonido de la banda desde 'Todas las flores' de 2024 hasta ahora?

Muchísimo. De hecho cada disco nos lo tomamos como un reto de cuánto puede madurar y trabajar en su sonido la banda. Además para nosotros cada proyecto cuenta una historia, la cual nos ayuda a conectar con los oyentes. Un grupo de música independiente sin un trasfondo en sus letras y sonidos tiene muy difícil ganarse un hueco en cualquier industria, cartel o empresa de management.

Desde entonces han sacado tres singles, ¿qué destacaría de estas nuevas canciones?

Pues justamente en poco tiempo, saldrá un cuarto single, Cicatrices, que cierran el EP de estas cuatro canciones. Un proyecto que cierra una herida abierta de Todas las flores. Canciones sanadoras. Destacaría de ellas la fuerza y la garra que tienen no solo en sus letras, sino en su sonido y su intención, la cual marca el devenir del próximo disco. Hemos intentado plasmar no solo la madurez de la banda sino además, un paradigma nuevo con respecto a la historia que contábamos en Todas las flores, disco dedicado íntegramente a un estado de ansiedad desde su nacimiento hasta su aceptación.

¿Para cuándo un nuevo álbum?

Nuevo disco seguro en 2027. Pero este año verá la luz parte de él seguro. Estamos preparando un proyecto increíble, con un sonido rompedor, auténtico, grande. Son sin duda las mejores canciones que hemos hecho hasta la fecha.

En 2024 las influencias de la banda eran Arctic Monkeys, Kings of Leon, Rufus T firefly o Vetusta Morla. ¿Siguen siendo sus referencias?

Por supuesto que lo siguen siendo. Aunque bebemos de muchísimos grupos y estilos, The Strokes nos gusta mucho, además de proyectos españoles nuevos como Ultraligera que reivindican el rock más puro, Tame Impala y su psicodelia en sus sintes. Con Rufus T Firefly de hecho tenemos una bonita casualidad, pues es el tercer cartel que compartimos con ellos. Festival Cero, Sonorama y ahora el Phe ¡Los admiramos muchísimo!

El sonido, en muchos de sus temas, destaca por una estructura de medios tiempos con explosiones de energía, ¿les gusta jugar con estos contrastes?

Nos encanta jugar con los contrastes en las canciones. Nos encantan las dinámicas, los cambios de tempo. Jugamos no solo con la parte musical, sino con la parte emocional, estudiamos los rifts y secciones de forma natural para que al oyente le emocione y le lleve desde la tierra hasta donde él quiera llegar al final de cada canción. También es verdad que ponemos mucho énfasis en las letras, pues consideramos que son las vías para llegar al corazón de las personas, que se sientan identificados con nuestras historias o que lleven esas letras a su situación vital individual.

¿Qué les parece la escena independiente actual en Canarias?

La escena actual es ilusionante, está llena de proyectos increíbles, de todos los estilos. Siempre digo que la aparición de Quevedo, independientemente del estilo musical, ha puesto no solo Canarias en el mapa nacional e incluso internacional, sino que además ha hecho que la ilusión de los proyectos locales crezca. Ahora esperamos ansiosos que las instituciones y productoras estén a la altura de estos proyectos que tanto nos necesitamos mutuamente. Una industria Canaria sin proyectos canarios no existe y en ese ecosistema tenemos que empezar a respetarnos mutuamente instituciones, productoras y artistas.

¿Hay bandas con las que se sientan afines?

Hay muchos proyectos en los que nos vemos reflejados no solo en nuestros inicios hace ya 6 años, Como Good Franco, banda hermana que lleva una vida paralela con nosotros en cuanto a objetivos y seguramente escena. También nos encanta la versatilidad de Ant Cosmos, la potencia en directo de Bífidos, el desparpajo de unos jovencitos Los Blody. ¡Hay muchísimas propuestas buenísimas!