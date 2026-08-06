EEUU deniega el visado de trabajo al cantautor Pedro Pastor y le obliga a cancelar su gira

El cantautor Pedro Pastor se ha visto obligado a cancelar la gira que tenía programada durante agosto en Estados Unidos después de que las autoridades del país le denieguen el visado de trabajo. El artista tenía previsto viajar este miércoles junto a su banda para ofrecer varios conciertos, pero la falta del permiso ha impedido mantener el recorrido.

"No me gustaría estar haciendo este vídeo, pero es lo que hay", señala el hijo del músico extremeño Luis Pastor en una grabación publicada en sus redes sociales, en la que comunica la suspensión de las actuaciones tras nueve meses de preparativos y gestiones administrativas.

Pastor explica que el proyecto comenzó a tomar forma en noviembre de 2025, cuando recibió la noticia de que había sido seleccionado entre cientos de propuestas artísticas dentro de una iniciativa de Mid Atlantic Arts. El programa ha escogido cinco proyectos de España y Portugal para participar en actividades culturales en Estados Unidos.

El artista confiesa que actuar en el país norteamericano no había formado parte de sus principales aspiraciones profesionales, aunque reconoce que le hizo ilusión. "Yo nunca había soñado ni deseado ir a EEUU, pero me hizo mucha ilusión", afirma.

"Peleando por la visa"

Desde entonces, el grupo ha trabajado en una gira que incluía festivales al aire libre, conciertos de jazz y actuaciones en diferentes espacios culturales. El cantante asegura que su equipo ha mantenido las gestiones hasta el último momento, aunque finalmente no ha conseguido la autorización necesaria. "Hemos estado hasta el final peleando la visa, pero no nos han aprobado el visado de trabajo", explica.

La organización comenzó en noviembre, cuando fue seleccionado en Mid Atlantic Arts

Durante el procedimiento, las autoridades estadounidenses han solicitado un requerimiento adicional que Pastor considera poco habitual, especialmente por su alcance y por tratarse de un proyecto profesional cuya trayectoria define como "indiscutible".

"Llevamos 15 años viviendo de la música, hemos hecho casi 1.000 conciertos en más de una veintena de países y creo que nadie puede poner en duda la profesionalidad de un proyecto como el nuestro", defiende.

El músico confía en realizar la gira en 2027 y reprogramar los conciertos suspendidos.

La gira

Los conciertos previstos en Estados Unidos formaban parte de la gira 10 Locos Años Descalzos Tour, con Pedro Pastor y Los Locos Descalzos que acompaña el disco con el que el músico celebra una década junto a su banda. El proyecto recupera composiciones de distintas etapas de su vida, ahora reinterpretadas con nuevos arreglos y colaboraciones de artistas como Rozalén, Silvio Rodríguez y Rupatrupa. Durante 2026 ha recorrido salas y festivales españoles, y su calendario también incluye conciertos en Latinoamérica y varias ciudades de España.

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La carrera de Pedro Pastor comenzó muy pronto, puesto que compuso su primera canción a los 13 años y empezó a ofrecer conciertos en solitario alrededor de los 15. Desde entonces se ha consolidado en el circuito independiente mediante una mezcla de canción de autor, folk, ritmos latinoamericanos y elementos de hip hop, con letras centradas frecuentemente en cuestiones sociales y políticas. Discos como La vida plena, SoloLuna, Vulnerables, Vueltas y Escorpiano, además de sus numerosas giras por España y América Latina, muestran una trayectoria marcada por la evolución musical sin abandonar su identidad comprometida.

Fuente: El Periódico de Extremadura