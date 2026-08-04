Phe Gallery 2026 llega a Tenerife con ‘Formas de habitar’: 27 artistas exploran el territorio, el paisaje y la memoria en Puerto de la Cruz

La novena edición de Phe Gallery inaugura este viernes 7 de agosto su nueva sede en el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl - MACEW (Casa de la Aduana) de Puerto de la Cruz con la exposición colectiva ‘Formas de habitar’. La muestra reúne a 27 artistas seleccionados entre más de un centenar de propuestas para reflexionar sobre la relación entre el territorio, el paisaje y la memoria.

Phe Gallery estrena sede en el MACEW de Puerto de la Cruz

La plataforma de apoyo y visibilización del arte emergente en Canarias abre una nueva etapa con el traslado de su espacio expositivo al Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl, un enclave situado en pleno centro de Puerto de la Cruz y vinculado al entorno del Phe Festival.

La inauguración tendrá lugar este viernes a las 19:00 horas y dará comienzo a la programación paralela de las PheXperiences, las actividades asociadas a la undécima edición de Phe Festival, que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en el municipio tinerfeño.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 5 de septiembre y plantea una mirada amplia sobre las diferentes formas de habitar, desde la arquitectura y el urbanismo hasta la relación del ser humano con el cuerpo, la memoria y los espacios que ocupa.

‘Formas de habitar’, una reflexión sobre Canarias y el territorio

Comisariada por Beatriz Roca, junto a un equipo formado por M. Lohrum, Carlota Neris y Adrián Trujillo, la muestra reúne las obras de 27 creadores seleccionados en una convocatoria que recibió más de un centenar de propuestas.

El proyecto gira en torno a una pregunta: cómo habitamos los espacios que compartimos y qué huellas dejan nuestras formas de vida sobre el territorio.

Cartel Phe Gallery 2026 / E.D.

“Lo que sucede en Canarias forma parte de una conversación global sobre los modos de habitar el planeta”, explica la comisaria, que destaca la particularidad de un territorio insular donde cada transformación tiene un impacto directo sobre el paisaje y el equilibrio entre naturaleza, economía y comunidad.

La exposición reúne diferentes lenguajes y perspectivas, con propuestas relacionadas con la crítica social, las experiencias personales, la arquitectura, la investigación histórica o la relación entre los materiales y el entorno.

Una exposición con 27 artistas seleccionados

Los artistas que forman parte de ‘Formas de habitar’ son Kernel, Ohiane de Felipe García, Magali Brincat, Marina Sunyer, Irene Suárez, Clara Montesdeoca, Sublime.86, Andrea Moreno González, Laura Santana, Albadortart, Amaia Senante, Uri Reis, Ale Arbizu, Gabriel Gil González, Aitana Spruyt y Paula Alayón De la Rosa, Elena Casanova, Jose Saucedo, Marina Valls, German Paez, Nacho Torres Toledo, Rubén Guedes, Lara García, Cristina García, Denso, Paula Calavera y Juin.

La selección reúne tanto artistas con trayectoria dentro del proyecto como nuevos nombres, con propuestas que interpretan desde diferentes disciplinas el concepto de habitar.

Arte en directo y nuevas actividades durante la inauguración

La apertura de Phe Gallery 2026 contará también con una acción pictórica en directo protagonizada por Juin y Paula Calavera, que realizarán una obra in situ en el propio espacio museístico.

Además, la jornada incluirá una sesión de DJ a cargo de Andrés Morales y convertirá el MACEW en un punto de encuentro entre artistas, público y creadores.

La programación continuará con dos visitas guiadas a la exposición junto a la comisaria Beatriz Roca: una durante la inauguración del viernes 7 de agosto y otra el sábado 5 de septiembre, coincidiendo con la clausura de la muestra y la segunda jornada de Phe Festival.

También se celebrará el miércoles 2 de septiembre una nueva edición de Gallery Talks, un encuentro con artistas y proyectos vinculados a la exposición que incluirá una performance.