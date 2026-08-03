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Marga Prohens eclipsa a Javier Bardem en la clausura del Atlàntida

Como en el clásico de Sergio Leone, del que se cumplen 60 años, ‘El bueno, el feo y el malo’ se dejaron ver por la Misericòrdia

Rosario Sánchez se dirige a Bardem, en la imagen junto a García Bernal, en segundo plano, eclipsados por la presidenta Marga Prohens

Rosario Sánchez se dirige a Bardem, en la imagen junto a García Bernal, en segundo plano, eclipsados por la presidenta Marga Prohens / B.RAMON

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Gabi Rodas

Palma

El Atlàntida, a diferencia del continente sumergido, no deja de elevarse, hasta las estrellas. El festival, que ha cumplido ya 16 años, no tiene nada que envidiar a sus hermanos mayores nacionales e internacionales, con su singularidad, con su diferencia. Viva la diversidad. Con sus aciertos y errores, la gala de clausura de nuestra mayor fiesta cinematográfica de cuantas se celebran en Mallorca a lo largo del año fue un regalo de los dioses, de la gran pantalla se entiende, en la que no faltó de nada, desde un eclipse hasta críticas a la masificación turística, a viva voz, frente a las autoridades, Reina incluida.

“Va quedar de western, cabrons, ja voreu quan s’inventin es cinema!”, cantan los Antònia Font en Clint Eastwood, una de sus grandes canciones, precisamente estrenada cuando el Atlàntida acababa de nacer en la isla. La del domingo fue una gala muy musical, aunque no eso no es noticia en un festival que siempre ha conjugado con maestría dos artes como son la música y el cine. Por cierto, que nadie le llame maestro a Alexandre Desplat. El oscarizado compositor francés, por partida doble (por El gran hotel Budapest y La forma del agua), confesó sentirse más “un gusano” que un maestro en un discurso en el que subrayó su pasión por Mallorca, su amor por Galilea, y en el que se acordó de su amigo Miquel Barceló.

Ya desde el inicio, el Atlàntida demostró su identidad, su raíz. Qué honda la interpretación de Júlia Colom, que estuvo sobresaliente con sus dos canciones, en especial con Sa Madona, de su disco Paradís. ¡Ay Mallorca!, cómo nos dueles, con tanto turista descontrolado, recordó al recoger su premio la bunyolina Júlia Castaño, una valiente al advertir que los mallorquines “seguiremos saliendo a la calle” para protestar ante la masificación que nos hunde en la marginación. Valiente, como siempre, fue también Llum Barrera, jurado, al igual que Biel Mesquida, para el que hubo aplausos, que falló a favor de La carn de Joan Porcel como mejor película balear.

La clausura del Atlántida con la Reina y Javier Bardem como protagonistas, en imágenes

La clausura del Atlántida con la Reina y Javier Bardem como protagonistas, en imágenes

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La clausura del Atlántida con la Reina y Javier Bardem como protagonistas, en imágenes / B. Ramon

El bueno, el feo y el malo

Como en el clásico de Sergio Leone, del que se cumplen 60 años, El bueno, el feo y el malo se dejaron ver por la Misericòrdia. El malo bien podría ser... pues eso, la masificación que se cuela por todos lados.

Del feo no hay duda: qué mal el posado de las autoridades con los grandes protagonistas de la velada, el equipo de El ser querido. Marga Prohens y Jaime Martínez no se movieron ni un milímetro en la alfombra azul, y eclipsaron a dos soles del cine como son Javier Bardem y Gael García Bernal, que se lo tomaron con humor y cuchichearon en el cogote de la presidenta del Govern. Por lo menos la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, se percató de ello e intentó corregir el posado. Y el bueno se desdobló. Por un lado, Jaume Ripoll, quien se preguntó en voz alta si “vale la pena hacer un festival gratuito en temporada alta, con este calor, pero creemos que sí, porque las salas están llenas de público muy diverso”, y concluyó su parlamento con un deseo: “Espero que después de estos diez días de habitar un continente perdido y una isla tan conocida podamos salir menos cínicos y más empáticos”.

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Y por el otro lado, Javier Bardem, un derroche de elegancia, simpatía y cercanía. Fue el único de los numerosos invitados ilustres que al llegar a la Plaça de l’Hospital, blindada por la policía, rompió con el guion y quiso acercarse a un reducido grupo de ciudadanos que seguían desde la lejanía lo que acontecía frente a los ‘flashes’, repartiendo a diestro y siniestro abrazos, ‘selfies’ y muestras de afecto.

Javier Bardem fue 'el bueno' en la noche del cierre del Atlàntida

Javier Bardem fue 'el bueno' en la noche del cierre del Atlàntida / B.RAMON

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Fuente: Diario de Mallorca

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