La realeza de la bachata, Romeo Santos y Prince Royce, firman una noche para el recuerdo en Tenerife

Romeo Santos y Prince Royce, también conocidos como el rey y el príncipe de la bachata, firman una noche inolvidable en Santa Cruz de Tenerife. Las pantallas gigantes, que no pararon de buscar rostros entre el público y animaban al personal a transmitir mensajes con sus móviles, como el de una pareja que estaba de luna de miel, fue lo primero con lo que se toparon los asistentes al cruzar el arco de seguridad. Después, una marea enorme de personas con looks de todos los tipos y colores, más abanicos que copas en manos y pendiente con la cara de Romeo Santos y Prince Royce, lo inundó todo. Eran las 21:00 horas y aunque todavía quedaban treinta minutos para que se apagaran las luces del escenario y subiera a escena la realeza de la bachata, el ambiente ya anticipaba una gran velada.

Por unas horas, la explanada del puerto santacrucero se convirtió en un gigantesco karaoke de bachata con la penúltima parada de la gira Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026 y la única en Canarias. El calor era sofocante, pero no imparable. La música de los djs empezó a animar los primeros movimientos de cadera de los asistentes. Y entre el ir y venir de los fans había un detalle que se repetía más que otras prendas: las camisetas del tour, elegido por buena parte del público para recibir de la mejor manera a Santos y Royce.

De repente, fundido en negro. Miles de gritos y todas las miradas puestas en la portada del nuevo álbum conjunto de los artistas, Better Late Than Never, que se proyectó en el escenario. Y ahora sí, como el yin y el yang, Romeo Santos de negro y Prince Royce de blanco, aparecieron en escena para brindar una noche memorable. Bastaron los primeros acordes de la canción que da nombre al disco para arrebatar más de un llanto nada más empezar. Y luego, como si de una competición se tratara, batalla de canciones entre ellos. Recházame, Eres Mía, Te robaré o Celeste fueron algunas.

Uno, dos, tres y hasta cuatro temas hicieron falta para escuchar sus primeras palabras. «Tenerife manos a arriba vamos conmigo», animó Romeo Santos a bailar. Y después de la primera parte llegó el turno de la bienvenida. «Es muy normal que muchos de ustedes tengan problemas, estrés y agobio, pero nuestro objetivo es que dejen eso todo esos en casa durante dos horas y aprovechen ahora para brincar, cantar y bailar», arrancó el ex cantante de Aventura. Luego, Prince Royce se encargó de enumerar todas las nacionalidades que podrían haber en el concierto. Y aunque los colombianos, venezolanos y argentinos se hicieron oír al escuchar sus países, no pudieron competir con la bulla de los españoles.

Personas de todas las edades, incluidos muchos padres y madres junto a sus hijas, sacaron los pasos prohibidos para disfrutar de canciones como Dardos, La Amaré o Ay! San Miguel. Incluído Ramón, un isleño que se animó a subir al escenario y dar lo mejor de sí, tanto cantando como bailando. También hubo tiempo para recordar algunos de los hits que llevaron a estos dos bachateros a lo más alto. Entre ellos, Noche de Sexo o Corazón sin cara, que desataron la nostalgia entre los asistentes.

Y después de un repertorio de grandes éxitos llegó el turno de Darte un Beso y Propuesta Indecente. Con un «Hola, me llaman Romeo», que por primera vez sonó más a despedida que a bienvenida, Romeo Santos alcanzó uno de los momentos más álgidos de la noche. Y el broche de oro lo puso Lokita por mí, una canción que terminó de hacer honor a su título y desató la locura entre un público que apenas había dejado de cantar y bailar en toda la noche y que acabó completamente rendido a la bachata.

No era la primera vez que el chico de las poesías actuaba en Tenerife. Hace menos de dos años, Romeo Santos ya había llenado la misma explanada al frente del grupo Aventura con la gira Cerrando Ciclos. Tampoco supuso el estreno de Prince Royce al Archipiélago, aunque en su caso la espera había sido mucho más larga. Doce años tuvieron que pasar para volver a verlo sobre un escenario en Tenerife. Su última actuación en la Isla fue en 2014, cuando presentó Soy el mismo, un título que, a juzgar por la madurez artística y escénica que mostró este sábado, ya no le representa.

Aunque la cita no supuso el debut de ninguno de los dos en las Islas, sí fue la primera vez que compartían escenario en el Archipiélago. Así, la única parada canaria de la gira fue también más allá de lo musical y volvió a colocar a Tenerife en el mapa de los grandes conciertos internacionales, en una apuesta cada vez más consolidada por atraer eventos culturales de primer nivel al Archipiélago.

Ahora, el siguiente destino de los cantantes es Santander, donde esta misma noche pondrán el broche final a su primera gira conjunta por Europa. En Tenerife, sin embargo, la bachata empezó a echarse de menos desde el mismo instante en que Romeo Santos y Prince Royce abandonaron el escenario.