Señorita Chichi irrumpe en la avenida de Anaga como nuevo referente Lgtbiq+ en Santa Cruz de Tenerife

El sector del ocio en Santa Cruz de Tenerife suma un nuevo punto de encuentro con la apertura de Señorita Chichi, un bar ubicado en la avenida de Anaga que además apuesta por convertirse en referente para el colectivo Lgtbiq+ en la capital. El proyecto, impulsado por el creador de contenido y ahora empresario Alex Mercurio, nace con la intención de trasladar al formato de local fijo el ambiente generado durante años en sus conocidas fiestas Queens.

Señorita Chichi abre en Santa Cruz de Tenerife / Señorita Chichi

"El único bar para el colectivo Lgtbiq+ de la capital". Así define Alex Mercurio a la Señorita Chichi y subraya que la iniciativa responde a una necesidad detectada en la ciudad. "Después de haber creado un ambiente fantástico en mis fiestas Queens, el siguiente paso era crear un bar para nosotras, para las personas del colectivo", relata el tinerfeño, quien no obstante matiza que se trata de un espacio está abierto a todo el mundo.

A pesar de todo recalca la vocación de este nuevo establecimiento como un refugio: "Quería dar forma a un sitio donde nos sintiéramos seguras y donde compartamos espacio con gente que nos respeta y nos entiende".

Un local inspirado en el cine y la cultura drag

El nombre del bar hace referencia a una de las películas favoritas de Mercurio, A Wong Foo, gracias por todo Julie Newmar, en la que el personaje que interpretaba John Leguizamo se llamaba así. Ahora, el espíritu del local también recuerda a la cinta, puesto que combina desenfado, cultura drag y ambiente inclusivo.

La elección de la ubicación tampoco es casual, ya que la avenida de Anaga ha sido tradicionalmente eje del ocio nocturno, aunque, como reconoce Mercurio, no contaba con un espacio de estas características. "Ha sido arriesgado ubicarlo en este lugar, porque siempre ha sido un sitio de ocio, pero nunca ha contado con un bar como este, pero en tan solo unos días ya podemos decir que ha sido un éxito absoluto".

La acogida del público confirma la demanda de espacios diversos en la capital

La respuesta del público a lo largo de esta misma semana confirma esa percepción. El local abrió de manera discreta entre el miércoles 29 de julio, casi "de sorpresa", pero la afluencia fue creciendo rápidamente.

La inauguración oficial fue el viernes día 31 y Alex Mercurio declara que "fue un boom" porque el local estuvo “llenísimo, con mucha gente súper guay" y destaca la diversidad y el ambiente generado desde el primer momento. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran un espacio abarrotado, consolidando el arranque como uno de los más prometedores de la temporada.

Señorita Chichi abre en Santa Cruz de Tenerife / Señorita Chichi

Programación estable a partir de septiembre

Más allá de la apertura, el proyecto mira ya a medio plazo con una programación estable. El local cuenta con escenario propio, lo que permitirá incorporar espectáculos a partir de septiembre, en línea con la tradición performativa del ocio Lgtbiq+. Mientras tanto, Señorita Chichi se define como "un sitio tranquilo, con ambiente, para estar cómodas y relajadas. Un tardeo maravilloso", en palabras de su impulsor, que aspira a consolidar un espacio de convivencia y visibilidad en pleno centro de la ciudad.