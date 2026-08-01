Arde Bogotá se quita “la espinita” con el público tinerfeño en La Laguna

Desde las 21:00 horas el público esperaba impaciente sobre el césped de La Manzanilla en una de las noches más calurosas que se recuerdan en los últimos meses en La Laguna.

La banda murciana se hizo esperar pero salió justo cuando el reloj marcó las 21:35 horas y desató la locura entre sus numerosos seguidores tinerfeños, aunque también fue notable la presencia de personas llegadas desde la Península para disfrutar del concierto de los ‘cowboys de A3’.

El primer tema que sonó en Aguere fue ‘Los Perros’, que se convirtió en el himno extraoficial de la Selección española en el reciente Mundial de Fútbol y en la pasada Eurocopa.

“Buenas noches a todo el mundo, somos Arde Bogotá de Cartagena y esta canción se llama ‘Instrucciones”, saludó Antonio García a un público entregado.

“Muchísimas gracias por haber venido a La Laguna a bailar rock and roll con nosotros. En 2023 vinimos a Tenerife a cantar en el Phe y hubo un incendio terrible y fue muy duro no poder salir a cantar. Desde entonces teníamos una espina clavada y nuestro único deseo era actuar en esta Isla”, explicó el artista. De hecho, este será el único gran concierto de Arde Bogotá en España de este año.