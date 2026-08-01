Arde Bogotá se quita “la espinita” con el público tinerfeño en La Laguna
El público esperaba impaciente sobre el césped de La Manzanilla la actuación de la banda murciana
Desde las 21:00 horas el público esperaba impaciente sobre el césped de La Manzanilla en una de las noches más calurosas que se recuerdan en los últimos meses en La Laguna.
La banda murciana se hizo esperar pero salió justo cuando el reloj marcó las 21:35 horas y desató la locura entre sus numerosos seguidores tinerfeños, aunque también fue notable la presencia de personas llegadas desde la Península para disfrutar del concierto de los ‘cowboys de A3’.
El primer tema que sonó en Aguere fue ‘Los Perros’, que se convirtió en el himno extraoficial de la Selección española en el reciente Mundial de Fútbol y en la pasada Eurocopa.
“Buenas noches a todo el mundo, somos Arde Bogotá de Cartagena y esta canción se llama ‘Instrucciones”, saludó Antonio García a un público entregado.
“Muchísimas gracias por haber venido a La Laguna a bailar rock and roll con nosotros. En 2023 vinimos a Tenerife a cantar en el Phe y hubo un incendio terrible y fue muy duro no poder salir a cantar. Desde entonces teníamos una espina clavada y nuestro único deseo era actuar en esta Isla”, explicó el artista. De hecho, este será el único gran concierto de Arde Bogotá en España de este año.
- Advertencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: multará a quienes accedan a la playa de Benijo
- Desalojan a más de 70 bañistas en Benijo, la playa de Santa Cruz de Tenerife cerrada por peligro de desprendimientos
- Cambios en las guaguas de Santa Cruz este sábado: más servicios para volver de los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce
- Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Ascienden a 18 las personas muertas intentando llegar a nado a la ciudad española
- Santa Cruz de Tenerife pretende pagar 10 millones a Emmasa para evitar más sentencias por las tarifas del agua
- Vandalismo contra los taxis en Santa Cruz de Tenerife: lanzan piedras a los vehículos en Valleseco
- El Cabildo de Tenerife suelta lastre en sus participaciones en empresas: abandona Bodegas Insulares tras 35 años como socio
- Señorita Chichi irrumpe en la avenida de Anaga como nuevo referente Lgtbiq+ en Santa Cruz de Tenerife