EÓLICA 2026 cierra su cartel con Âme Live, Paula Tape y Hunee para su festival en Tenerife

El Festival Internacional de Energías Renovables EÓLICA 2026 ha completado el cartel de su próxima edición con la incorporación de Âme Live, Paula Tape y Hunee, tres de los nombres más destacados de la escena electrónica internacional. El evento se celebrará los 16 y 17 de octubre en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), en Granadilla de Abona, y volverá a convertir Tenerife en uno de los grandes escenarios de la música electrónica del otoño.

Los tres artistas encabezan la última tanda de confirmaciones de un festival que apuesta por combinar figuras consolidadas del panorama internacional con nuevos talentos de la cultura de club.

Entre las incorporaciones destaca Âme Live, el proyecto en directo del productor alemán Frank Wiedemann, cofundador del sello Innervisions, conocido por reinterpretar su repertorio mediante sintetizadores e improvisación en tiempo real. También se suma Hunee, uno de los selectores musicales más reconocidos de la actualidad gracias a unas sesiones en las que fusiona house, disco, soul, funk y otros sonidos de raíz.

El cartel lo completa Paula Tape, DJ y productora chilena afincada en Europa, cuya propuesta mezcla house, acid, breaks y ritmos con influencias latinas y baleares.

Veinte nuevas incorporaciones

Además de estos tres nombres, el festival ha anunciado otros artistas que actuarán durante las dos jornadas. El viernes se incorporan Carballeira, Kourt & Courtney, Nave Rota, Anna Ogay, Jackie y Quela, mientras que el sábado será el turno de Beat Creator, Juana La Cubana, Santiago Ritacco, Dyatlov, Carlos Deniz, Raw Jack, Aoze, Sounding Paradise – Sonogama, Adrián Escobar, W y Grooved B2B Jalea.

Con estas confirmaciones, EÓLICA da por cerrado un cartel que también contará con actuaciones de WhoMadeWho, Danilo Plessow (Motor City Drum Ensemble), Jayda G, Victor Ruiz, TSHA, Horse Meat Disco, Biggi Veira (GusGus DJ Set) y Vive La Fête, entre otros artistas internacionales.

Música electrónica y sostenibilidad

El festival volverá a celebrarse en el entorno del ITER, un recinto situado junto al océano Atlántico y rodeado de aerogeneradores y edificios bioclimáticos, una ubicación que se ha convertido en uno de los rasgos distintivos de EÓLICA desde su creación.

Además de los conciertos, la programación incluirá instalaciones artísticas, talleres, visitas guiadas, exposiciones, charlas, documentales y actividades relacionadas con la innovación y las energías renovables, con el objetivo de acercar estos ámbitos al público a través de la cultura.

Entradas ya a la venta

Con el cartel ya completo, EÓLICA 2026 afronta su próxima edición con una programación que recorrerá estilos como el house, techno, disco, electro y otros sonidos de vanguardia, consolidándose como una de las principales citas de la electrónica en España durante el otoño.

Las entradas para el festival ya se encuentran a la venta a través de la web oficial del evento y de la plataforma Entradas.com.