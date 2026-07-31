El corsario canario que venció con la táctica del bicho palo

La patente de corso era un permiso oficial que un gobierno daba a un barco privado para atacar a sus enemigos que principalmente eran piratas que surcaban por el Atlántico. A finales del siglo XVII, este documento era un recurso habitual de los reyes para contrarrestar la hegemonía mundial que se disputaban España, Francia e Inglaterra. Uno de los corsarios más célebres de nuestro país fue, precisamente, un canario, Amaro Rodríguez Felipe Tejera, conocido popularmente como Amaro Pargo, que nació en San Cristóbal de La Laguna el 3 de mayo de 1678 y falleció el 4 de octubre de 1747.

Nacido en una familia de la burguesía agraria que vivía principalmente de la vid, también fue prestamista y comerciante formando parte de la Compañía de Honduras, una empresa de modernización comercial que España tenía en sus posesiones americanas. Una vida tan trepidante y llena de momentos épicos, requiere, sin embargo, un enfoque pausado y sencillo. Y eso es lo que consigue el dibujante de Sabadell, Ángel Martín Montalbán, con un género tan elocuente como el cómic. Con el título de Amaro Pargo. En ese horizonte que ves,publicado por Cascaborra Ediciones, la publicación de este álbum es todo un acontecimiento en el noveno arte insular ya que da a conocer un héroe local no muy conocido a nivel popular en las Islas. Y porque inicia una de una saga de sucesivos trabajos que abordarán toda la vida del personaje.

Las primeras epopeyas del héroe

Como es normal, en este caso, Martín se centra en las primeras epopeyas del héroe, y la picardía y astucia con la que actúa recuerda un poco las aventuras del joven Cid Campeador en los inolvidables dibujos animados que glosaron la infancia de Rodrigo Díaz de Vivar. Impetuoso, pero a su vez reflexivo, Amaro se ve envuelto en mil y una historias de las que casi siempre sale victorioso aunque con alguna que otra herida de guerra.

El dibujante cuenta, además, con la colaboración del investigador grancanario Marco Polo Alonso, máximo experto sobre el célebre corsario y autor de la novela Comprar el cielo en donde glosa sus peripecias y lo retrata un hombre de contrastes: corsario y devoto, mercante astuto y benefactor generoso. Todo enmarcado en la edad de oro de la piratería en la que destacaban nombres como Charles Vane Stede Bonnet o Edward Teach Barbanegra.

Con un dibujo en la onda del cómic franco-belga, en su aspecto más realista, de colores suaves y líneas compactas, y con transacciones a página completa para dividir cada pasaje, la primera acción heroica de Amaro fue defender en 1692, a un indigente del ataque de tres señoritos burgueses. Paralelamente, el rey Guillermo de Inglaterra contrata al pirata Charles Harris para lograr interceptar en Canarias el barco del rey Carlos con el objetivo de evitar que los borbones reinen en España. Vemos la relación espiritual que el corsario tenía con Sor María, su historia de amor con María Catalina, o sus intentos frustrados por alistarse en el puerto de Garachico al no tener experiencia.

Viñetas urbanas junto a episodios bélicos marítimos

Las viñetas de tipo urbano, con perfectos diseños de edificios emblemáticos de las principales localidades canarias y llenos de escenas familiares y cotidianas, contrastan con los episodios marítimos en donde se realizan todo tipo de enfrentamiento bélico. Y aquí están los momentos más brillantes del dibujante catalán. Principalmente, en el episodio central de la obra que determinará el futuro del protagonista.

Cuando los ingleses llegan a tierra canaria, Lord Charles ordena a su capitán que envíe a un grupo de hombres a Garachico para averiguar datos sobre la barcaza en la que llega el rey de España. Pero la casualidad provoca que allí acabe el propio Amaro que se enfrenta a los ingleses aunque acabe medio moribundo. Será la ayuda del capitán Gálvez, un personaje que arrastra un drama familiar y que casualmente fue el indigente al que ayudó cuando solo era un niño, la que consiga que logre una temprana recuperación.

Gálvez será su instructor. Amaro primero aprenderá a dominar la espada, y luego todos los recursos del mundo marítimo. Y, navegando en una simple barcaza, Amaro y Gálvez lograrán su primera y determinante gesta heroica. Ambos héroes localizan cómo una fragata pirata intenta capturar una galera española, pero Amaro logra sabotear el timón del barco, inutilizar el puente de mando y evitar que se salga con la suya.

El gesto heroico no tarda en llegar a los altos mandos militares españoles y el capitán Cayetano de Espinosa los incluye entre su tripulación. Y será aquí, precisamente, donde Amaro muestre su verdadera eficacia como estratega militar contra el propio Charles Harris. Tras seis meses de navegación, la fragata española llega a Cabo Verde donde perciben la intención por parte del súbdito de la Pérfida Albión de hacerse con su patrimonio. Contra estos "amigos de lo ajeno" como los define el propio corsario canario, utilizará la táctica del bicho palo: hacerse pasar por barco mercante, para coger desprevenido al enemigo. Y así fue: lo que en un principio parecía una rendición incondicional se convirtió una trampa audaz contra los agresores. Y aquí están las viñetas más brillantes de Martín con panorámicas increíbles repletas de detalles y con una genial comprensión de cómo se crea un infierno bélico en el mar. "En un barco no hay escapatoria, solo puedes avanzar hacia el frente, si saltas al mar eres carnada de tiburones. Solo te quedan dos caminos: luchar o morir", reflexiona el protagonista.

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Con un ritmo siempre ágil y asequible, la lectura es rápida y entretenida. Un primer álbum fresco, ágil y exquisito cuya segunda parte abordará la madurez de Pargo tras comprar sus tierras, su propio barco y dirigirse a vivir nuevas aventuras en el Caribe.