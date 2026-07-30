CajaCanarias apuesta por un otoño de música, teatro y reflexión

El Comidista, Santiago Auserón, Leonor Watling, Paquito D’Rivera Trío o Alberto San Juan son tan solo algunos de los nombres que componen el cartel de la programación del Otoño Cultural 2026 de la Fundación CajaCanarias. Esta iniciativa volverá a convertir los diferentes espacios culturales de la institución en Tenerife y La Palma en lugares de encuentro para la música, la literatura, el pensamiento, las artes escénicas y el cine documental. Nombres de la escena internacional como la activista saharaui Aminetu Haidar o la actriz mexicana actriz Cecilia Suárez o más cercanos como la humorista Antonia San Juan o la compañía Delirium Teatro forman parte de las actividades que se desarrollarán entre el 18 de septiembre y el 4 de diciembre. El horario general de comienzo de todas estas actividades será a las 20:00 horas y las entradas, con precios especiales para el programa Amigos de la Fundación, se encuentran ya a la venta en www.cajacanarias.com.

De este modo, la programación de esta nueva edición del Otoño Cultural CajaCanarias vuelve a ofrecer un recorrido por distintas disciplinas que dialogan entre sí y que encuentran en la cultura un espacio para la reflexión, la emoción y el intercambio de ideas. Literatura, música, teatro, humor, documental y propuestas dirigidas al público familiar conforman un calendario que reúne producciones nacionales e internacionales, proyectos de especial relevancia artística y una nueva coproducción propia que pone en valor el patrimonio literario y cultural de Canarias.

Literatura y pensamiento. Este apartado reunirá a algunos de los autores y comunicadores más influyentes del panorama actual. El calendario de actividades se abrirá el 18 de septiembre con el encuentro La risa, la comida, la televisión y las redes sociales, protagonizado por el periodista gastronómico Mikel López Iturriaga, fundador y responsable de El Comidista, y la periodista y analista audiovisual Mariola Cubells. Ambos conversarán sobre la transformación de la gastronomía en fenómeno cultural y mediático, la evolución de la televisión, el impacto de las plataformas digitales y cómo el humor sigue siendo una herramienta clave para interpretar la sociedad actual. El encuentro incluirá además una edición especial en directo de Aló Comidista, el popular consultorio gastronómico de Iturriaga.

El 30 de septiembre, a las 19:00 horas y con entrada libre hasta completar aforo, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, una figura imprescindible de la literatura hispanoamericana contemporánea, protagonizará un encuentro en torno a su más reciente obra, Ahora y en la hora. Autor de influyentes títulos, Abad Faciolince conversará con el periodista Nicolás Castellano acerca de la memoria, la violencia, el compromiso ético y el poder de la literatura como herramienta para comprender la realidad. La sesión contará además con un acompañamiento musical a cargo de la violinista ucraniana Diana Tishchenko.

La programación literaria en esta nueva edición se despedirá el 12 de noviembre con la participación del escritor Luis Landero -a las 19:00 horas también con entrada libre-, uno de los grandes nombres de la narrativa española contemporánea. A lo largo de una conversación con la profesora e investigadora Isabel Castells, el autor recorrerá una trayectoria iniciada con Juegos de la edad tardía y consolidada a través de una obra que ha convertido la memoria, la imaginación y la condición humana en algunos de sus principales territorios literarios. El encuentro permitirá acercarse igualmente a su última novela, Coloquio de invierno.

música. La programación musical volverá a ocupar un lugar central en el Otoño Cultural con una propuesta que reúne a artistas de referencia de distintas generaciones y estilos. El 1 de octubre llegará al Espacio Cultural CajaCanarias una de las bandas imprescindibles de la historia del rock español. 091 presentará Espejismo nº 9, su nuevo trabajo discográfico. Lejos de cualquier ejercicio de nostalgia, la formación granadina continúa demostrando la vigencia de un repertorio que ha convertido a José Ignacio Lapido, José Antonio García, Tacho González y Jacinto Ríos en referentes de varias generaciones de aficionados al rock.

La programación continuará el 6 de noviembre con Santiago Auserón, uno de los grandes nombres de la música española, que presentará Nerantzi, un proyecto en el que vuelve a demostrar su constante inquietud artística.

La colaboración artística entre Leo Sidran y Leonor Watling protagonizará la cita del 14 de noviembre. Bajo el nombre de Leo & Leo, ambos músicos presentan un proyecto nacido de una amistad de más de 15 años, materializado en un disco grabado junto a The Groovy French Band. La propuesta reúne canciones del repertorio de Sidran, nuevas composiciones creadas para la ocasión y colaboraciones de artistas como Jorge Drexler o Kevin Johansen.

El jazz latino tendrá un lugar destacado el 27 de noviembre con la presencia de Paquito D’Rivera Trío, integrado por el legendario clarinetista y saxofonista cubano junto al pianista Pepe Rivero y el vibrafonista Sebastián Laverde. Y el apartado musical concluirá el 4 de diciembre con Santi Royo, que presentará Back to Music. The Show, un espectáculo concebido como un recorrido por diferentes estilos musicales a través del saxofón. Conocido artísticamente como Santi Sax Music, el músico y compositor ha desarrollado una propuesta que combina pop, funk, flamenco, ópera y música electrónica.

artes escénicas. Las artes escénicas ocuparán otro de los grandes espacios de la programación del Otoño Cultural CajaCanarias. El 22 y 23 de septiembre abrirá este apartado La inmortalidad, una producción de la compañía canaria Delirium Teatro ambientada en la España de la década de 1970. La muerte del poeta canario Félix Francisco Casanova se convierte en el detonante de una historia sobre la juventud, la creación y el deseo de alcanzar una forma de inmortalidad a través del arte.

Al día siguiente, 24 de septiembre, la palabra y la música se encontrarán en Amar, una propuesta protagonizada por el actor Alberto San Juan y el guitarrista y compositor Fernando Egozcue. El espectáculo reúne una selección del trabajo que ambos artistas han desarrollado conjuntamente durante los últimos años y plantea un recorrido íntimo por algunas de las grandes cuestiones que atraviesan la existencia.

Una de las grandes citas teatrales de la programación llegará el 23 y 24 de octubre con El invencible verano de Liliana, adaptación escénica de la obra de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, ganadora del Premio Pulitzer de Memorias y Autobiografía en 2024. La actriz Cecilia Suárez protagoniza esta propuesta, adaptada por Amaranta Osorio y dirigida por Juan Carlos Fischer.

El apartado de artes escénicas concluirá el 21 de noviembre, en el Teatro Leal, con el estreno de la ópera Él. De las tinieblas a la luz, una coproducción de la Fundación CajaCanarias, el Festival LittleOpera de Zamora y el Teatro Solís de Montevideo. La obra parte de la novela autobiográfica Él, de la escritora canaria Mercedes Pinto. Se trata de una ópera de cámara en un acto con dirección de escena de Rita Cosentino, dirección musical de Martín Jorge y el acompañamiento del Ensemble Sinfónica de Rivas Alma Mahler. La producción contará con las voces de Cristina Faus y Manuel Gómez Ruiz, así como con la interpretación de los actores Teresa del Olmo y Aarón Martín.

cine documental. Este apartado tendrá una presencia destacada el 19 de noviembre, a las 19:00 horas con entrada libre, con la proyección de Aminetu, una obra centrada en la trayectoria de la activista saharaui Aminetu Haidar, símbolo internacional de la defensa de los derechos humanos y de la lucha pacífica por la autodeterminación del pueblo saharaui. El documental reconstruye el episodio ocurrido en 2009, cuando Haidar fue expulsada del Sáhara Occidental y trasladada a Lanzarote, donde inició una huelga de hambre de 32 días que provocó una importante crisis diplomática entre España y Marruecos. Tras la proyección se celebrará un diálogo entre la propia Aminetu Haidar, el periodista Nicolás Castellano, el productor del documental y la directora de la película.

humor e infantil. El humor estará representado el 26 de noviembre por Antonia San Juan, que presentará La ropa vieja de Cuca, un espectáculo que reúne algunos de los personajes más icónicos de su trayectoria y propone un recorrido por diferentes etapas de una carrera construida entre el teatro, el cine y la televisión.

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La programación del Otoño Cultural CajaCanarias de este 2026 incorporará también una propuesta dirigida al público familiar. El 31 de octubre, en esta ocasión a las 12:00 horas, se podrá disfrutar de Sé Tortuga, una propuesta que invitará a espectadores de todas las edades -a partir de los cuatro años- a descubrir una fábula sobre la importancia de vivir sin prisas y disfrutar del camino. La historia de un gallo que se convierte en profesor de canto de cinco tortugas con grandes aspiraciones, pero escasas cualidades musicales, sirve como punto de partida para abordar con humor y ternura cuestiones como la paciencia, la amistad, la empatía y la necesidad de valorar el proceso tanto como el resultado.