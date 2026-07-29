Muere el exguitarrista de Krull, Juanma García, a los 65 años

Juan Manuel García Díaz, el primer guitarrista de la banda grancanaria de rock duro, Krull, falleció el pasado martes por causas que aún se desconocen. Fuentes cercanas sugieren que pudo haber sufrido un infarto ya que vivía solo y no tenía problemas de salud graves. Lo cierto, y a la espera de que se conozca la causa de su muerte, se sabe que fueron los vecinos los que alertaron a la policía porque llevaban varios días sin verlo. Su entorno más cercano tuvo conocimiento del óbito el pasado martes a eso de las 18.00 horas.

Juanma, como era conocido en los círculos musicales, era un guitarrista espectacular, con un dominio del instrumento de seis cuerdas a la altura de los grandes solistas del heavy metal. Su aportación al sonido del grupo era fundamental y su carisma no dejaba a nadie indiferente ya que destacaba por su gran talento, su técnica veloz y su gran presencia en el escenario en la onda de los guitar hero de los ochenta.

Los tres álbumes de Krull

Krull sacaron tres álbumes, Hasta el límite (1989), Simplemente fuerte (1992) y Armas de paz (1994), y Juanma participó en la grabación de los tres, aunque hubo un periodo en donde abandonó la banda justo con la publicación del segundo. Por ese motivo no aparece en las imágenes de promoción de dicho trabajo.

Sea como fuera, se trata del guitarrista fundador de Krull al que sustituye Pedro Vallejo. Posteriormente, montó varias bandas, algunas de versiones, como Eye o Séptimo Hijo.

"Éramos amigos desde hacía 50 años", señala el excantante de Krull, Juanma Rodríguez, visiblemente emocionado. "Yo soy de Schamann y él era de Escaleritas", añade. "Era un buen hombre, y para mí el mejor guitarrista de rock que ha parido esta tierra, mucho más allá que cualquiera que haya aparecido después". Juanma Rodríguez, que desde hace ocho años es cantante de Ron Voodoo, afirma que "era un bohemio y un alma libre, creía en la energía del universo, siempre fue muy espiritual, desde que lo conocí". Y en el escenario "fue siempre muy expresivo y hasta el final de los días siguió siéndolo".

Un guitarrista excepcional en un grupo canario

Francisco Tamayo, exguitarrista de Sintasiva, recuerda, por otro lado, que "para mí fue el descubrimiento del rock en vivo con trece o catorce años, fue descubrir un guitarrista excepcional en un grupo canario". El músico recuerda la Muestra de Rock celebrada en 1988 celebrada en el recinto del complejo deportivo del Lopez Socas, que ganó la banda heavy grancanaria. "Subió Armando de Castro, el solista de Barón Rojo, al escenario para tocar con ellos, y hubo un pequeño diálogo musical entre los dos guitarristas. Era parte del jurado y que subiera a tocar con Krull nos dejaba boquiabiertos". Tamayo subraya que Krull fue un referente para muchos músicos canarios que veían en su guitarrista a un músico excepcional. "Sonaba muy bien como banda de rock duro, y sus primeros conciertos fueron demoledores en la isla".