El Kanka anuncia concierto en Tenerife dentro de su gira 'La Calma'
El artista malagueño actuará el 19 de diciembre en el Auditorio de Tenerife, una isla que ha visitado en numerosas ocasiones y con la que mantiene una relación habitual dentro de sus giras
El Kanka volverá a actuar en Tenerife dentro de su gira 'La Calma'. El artista malagueño ha anunciado en sus redes sociales una nueva fecha en la Isla, prevista para el 19 de diciembre en el Auditorio de Tenerife, en Santa Cruz.
El anuncio llegó después de que el propio músico compartiera una imagen con comentarios de seguidores que pedían un concierto en Tenerife. En la siguiente publicación, el artista desveló el cartel con la fecha y confirmó su regreso a la Isla con un mensaje dirigido al público tinerfeño.
"Las ganazas que tenía de anunciar esto. Con la calma llegamos a Tenerife. 19 de diciembre en ese auditorio tan bonito que tenéis. Que levante la mano quien vaya a estar por allí. Entradas ya disponibles en elkanka.com", escribió el cantante en el pie de foto.
La relación de El Kanka con Tenerife no es nueva. El artista ha pasado muchas veces por la Isla y suele encontrar una respuesta especialmente cercana entre el público canario. Ese vínculo se reflejó también en la forma elegida para anunciar el concierto: primero mostró las peticiones de sus seguidores y después confirmó la fecha.
Un cantautor con más de quince años de trayectoria
El Kanka es uno de los nombres más reconocibles de la canción de autor en España. El Auditorio de Tenerife lo presenta como un artista malagueño de nacimiento y madrileño de adopción, con más de quince años de carrera y un estilo que combina humor, poesía y una mirada cotidiana sobre la vida.
Su repertorio se mueve entre la rumba, el pop, la trova y la canción de autor. Antes de La Calma, su discografía incluía trabajos como Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, El día de suerte de Juan Gómez, De pana y rubí, El arte de saltar, Cosas de los vivientes y Las Canciones.
Con su nueva gira, el artista vuelve a los escenarios con un trabajo que reivindica el sosiego y la necesidad de bajar el ritmo en medio del ruido. Esa idea vertebra el título del álbum y de la gira, y marca también el tono del anuncio de su concierto en Tenerife.
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