Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Taxis en medianías de TenerifeAcuerdo sobre financiación Canarias-EstadoCD TenerifeCampings en TenerifeTiempo en TenerifeÚltima hora de los incendios en EspañaRescate en el mar en TenerifeGuaguas públicas de dos pisos
instagramlinkedin

El Kanka anuncia concierto en Tenerife dentro de su gira 'La Calma'

El artista malagueño actuará el 19 de diciembre en el Auditorio de Tenerife, una isla que ha visitado en numerosas ocasiones y con la que mantiene una relación habitual dentro de sus giras

El Kanka promociona su nueva gira vestido de panda

El Kanka promociona su nueva gira vestido de panda / Teatro Cervantes

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El Kanka volverá a actuar en Tenerife dentro de su gira 'La Calma'. El artista malagueño ha anunciado en sus redes sociales una nueva fecha en la Isla, prevista para el 19 de diciembre en el Auditorio de Tenerife, en Santa Cruz.

El anuncio llegó después de que el propio músico compartiera una imagen con comentarios de seguidores que pedían un concierto en Tenerife. En la siguiente publicación, el artista desveló el cartel con la fecha y confirmó su regreso a la Isla con un mensaje dirigido al público tinerfeño.

"Las ganazas que tenía de anunciar esto. Con la calma llegamos a Tenerife. 19 de diciembre en ese auditorio tan bonito que tenéis. Que levante la mano quien vaya a estar por allí. Entradas ya disponibles en elkanka.com", escribió el cantante en el pie de foto.

La relación de El Kanka con Tenerife no es nueva. El artista ha pasado muchas veces por la Isla y suele encontrar una respuesta especialmente cercana entre el público canario. Ese vínculo se reflejó también en la forma elegida para anunciar el concierto: primero mostró las peticiones de sus seguidores y después confirmó la fecha.

Un cantautor con más de quince años de trayectoria

El Kanka es uno de los nombres más reconocibles de la canción de autor en España. El Auditorio de Tenerife lo presenta como un artista malagueño de nacimiento y madrileño de adopción, con más de quince años de carrera y un estilo que combina humor, poesía y una mirada cotidiana sobre la vida.

Su repertorio se mueve entre la rumba, el pop, la trova y la canción de autor. Antes de La Calma, su discografía incluía trabajos como Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, El día de suerte de Juan Gómez, De pana y rubí, El arte de saltar, Cosas de los vivientes y Las Canciones.

Noticias relacionadas

Con su nueva gira, el artista vuelve a los escenarios con un trabajo que reivindica el sosiego y la necesidad de bajar el ritmo en medio del ruido. Esa idea vertebra el título del álbum y de la gira, y marca también el tono del anuncio de su concierto en Tenerife.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores tinerfeños llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
  2. Ni Madrid ni Barcelona: la ciudad menos saludable de España está en las Islas Canarias
  3. Revolución urbanística en el sur de Tenerife: Adeje da luz verde a una 'ciudad' de 140.000 metros cuadrados
  4. Cierre temporal en la TF-1 y largas colas: la colisión de dos vehículos obliga a cortar parcialmente el acceso a Santa Cruz que conecta con la TF-5
  5. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se niega a retirar el monumento a Franco: recurre la orden del Estado y tramita su protección integral
  6. Terrorismo social' en un barrio de Santa Cruz: una asociación de vecinos pide una reunión urgente con el Ayuntamiento tras varios incendios
  7. Socorristas salvan en Tenerife a un padre y su hijo arrastrados por la corriente en una playa
  8. Cazas, helicópteros Bhelma VI y drones policiales, protagonistas en el norte de Tenerife

Grave accidente en La Matanza: un herido crítico y cuatro trasladados tras chocar una guagua y un coche

Grave accidente en La Matanza: un herido crítico y cuatro trasladados tras chocar una guagua y un coche

El Gobierno de España responde a la negativa de Santa Cruz de Tenerife a retirar el monumento a Franco: Torres pide a Bermúdez que no se meta donde no le llaman

El Gobierno de España responde a la negativa de Santa Cruz de Tenerife a retirar el monumento a Franco: Torres pide a Bermúdez que no se meta donde no le llaman

Sanidad difunde las claves para prevenir la deshidratación y las intoxicaciones alimentarias este verano en Canarias

Sanidad difunde las claves para prevenir la deshidratación y las intoxicaciones alimentarias este verano en Canarias

"¡Por Tutatis!": Padylla parodia el monumento a Franco con Bermúdez, Astérix y Obélix para el cartel del Salón del Cómic de Tenerife

"¡Por Tutatis!": Padylla parodia el monumento a Franco con Bermúdez, Astérix y Obélix para el cartel del Salón del Cómic de Tenerife

Pedro Sánchez anuncia que Zaragoza albergará la futura sede de la Agencia estatal de Salud Pública

Pedro Sánchez anuncia que Zaragoza albergará la futura sede de la Agencia estatal de Salud Pública

El Kanka anuncia concierto en Tenerife dentro de su gira 'La Calma'

El Kanka anuncia concierto en Tenerife dentro de su gira 'La Calma'

Protección Civil alerta de una ola de calor desde el miércoles con Canarias entre las zonas afectadas

Protección Civil alerta de una ola de calor desde el miércoles con Canarias entre las zonas afectadas

“Tener muchos embalses no evita la sequía”: cuántos hay en España y dónde se concentran

“Tener muchos embalses no evita la sequía”: cuántos hay en España y dónde se concentran
Tracking Pixel Contents