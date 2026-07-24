Paula Mateos, la artista canaria que convierte sus raíces en arte: “Hay muchísimo talento en las islas y debería tener más voz”

Paula Mateos tiene 25 años y ha encontrado en el arte una forma de contar quién es y de dónde viene. Maquilladora profesional, trabajadora social y tatuadora, esta creadora de contenido canaria se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos en redes gracias a unos maquillajes que tienen un denominador común: poner Canarias en el centro de la mirada.

“Creo que también es por la identidad canaria. A través del maquillaje siempre he llevado a Canarias al máximo nivel en cuanto a exposición, porque me encantan mis islas y me encanta presumir de ellas”, explica.

Su relación con el maquillaje nació ligada a una de las grandes expresiones culturales de Las Palmas de Gran Canaria: el Carnaval. La creatividad del mundo drag y la espectacularidad de las fantasías carnavaleras despertaron una pasión que con el tiempo acabaría convirtiéndose en una de sus principales señas de identidad.

“Empecé estudiando, me hice un curso de maquillaje y, a raíz de ahí, la pandemia me dio mucho tiempo libre para practicar más”, recuerda.

Ese periodo de confinamiento también fue el punto de partida de su salto a las redes sociales. Lo que comenzó como una forma de entretenerse acabó convirtiéndose en una ventana para mostrar su trabajo a miles de personas.

“Creo que el aburrimiento en redes sociales me permitió crear más contenido y darme a conocer. Después el boom vino solo”, señala.

El fenómeno del Día de Canarias: meses de trabajo detrás de vídeos virales

Cada 30 de mayo, Día de Canarias, Paula se convierte en uno de los nombres protagonistas en redes. Sus vídeos, en los que transforma su rostro en diferentes elementos vinculados a la cultura, los paisajes y las tradiciones del Archipiélago, acumulan miles de reproducciones y la han convertido en un referente de la creatividad canaria.

Detrás de esos minutos de vídeo hay un enorme trabajo de planificación y elaboración. “La inspiración viene de lo que somos nosotros, de los canarios. Con los años que han pasado es muy difícil no repetirse y buscar imágenes diferentes, tradiciones distintas o formas nuevas de plasmar nuestra cultura”, explica.

El mar es una de sus grandes fuentes de inspiración. “A mí lo que más me inspira es el mar, eso está claro”, reconoce.

Los primeros vídeos requirieron hasta seis meses de preparación. En sus últimas creaciones, con menos tiempo disponible por su trabajo como tatuadora y la creación de contenido, ha conseguido reducir el proceso, aunque siguen siendo proyectos complejos.

“Siempre son más de diez maquillajes por vídeo”, apunta.

Del maquillaje al tatuaje: una nueva etapa profesional

Aunque el maquillaje sigue siendo una de sus grandes pasiones, Paula reconoce que actualmente su profesión está más vinculada al tatuaje, un camino que llegó casi por sorpresa.

“Vino de la nada y no me puedo quejar. Ahora mismo me hace súper feliz”, asegura.

Su estilo tiene una característica muy definida: la línea fina. “Mi seña de identidad es la línea fina”, explica sobre una técnica que se ha convertido en su sello dentro del mundo del tatuaje.

La artista reconoce que este sector también es complicado en Canarias por el alto nivel existente. “Hay mucha competencia, aunque yo no lo veo como competencia, sino como compañeros. Hay muchas personas dedicándose a ello y es difícil buscar un hueco”, afirma.

La dificultad de crecer desde Canarias

A pesar de su éxito en redes, Paula admite que desarrollar una carrera creativa desde las islas tiene obstáculos añadidos. Especialmente en el ámbito de las colaboraciones con marcas.

“Muchas marcas no quieren trabajar con creadores de contenido canarios por el algoritmo, por las visualizaciones y porque nuestra forma de hablar es más cercana a Latinoamérica”, explica.

Según cuenta, esa particularidad lingüística provoca que algunas campañas orientadas al público español peninsular no vean rentable apostar por perfiles de Canarias.

“Las visualizaciones pueden irse a Latinoamérica y, si la marca está centrada en España, no siempre les interesa”, apunta.

Por eso reclama más oportunidades para los profesionales canarios del sector digital. “Me gustaría que se contara más con creadores de contenido canarios. Aquí hay muchísimo nivel”, reivindica.

“Las redes sociales tienen una parte de suerte, pero no es la ley del mínimo esfuerzo”

Con más de 100.000 seguidores, Paula también conoce la parte menos visible del éxito en redes. La presión por crear constantemente, diferenciarse y mantenerse activa puede convertirse en una carga.

“A día de hoy estoy bien, pero sí he sentido esa presión de pensar cómo puedo hacer más, cómo puedo estar presente, cómo puedo crear algo original. Es un bucle bastante tóxico”, reconoce.

Sin embargo, defiende que detrás de cada creador hay mucho trabajo y formación. “Las redes sociales son suerte porque influyen el algoritmo y a dónde llegan tus vídeos, pero tienes que ser constante, insistir, crear buen contenido y ser diferente”.

Para ella, el éxito digital no debe confundirse con una vía rápida. “No es la ley del mínimo esfuerzo. Hay mucho trabajo detrás”, concluye.

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Su mensaje final es claro: Canarias tiene talento y necesita más reconocimiento. “No solo hay creadores de contenido, también hay actrices, actores, diseñadores, humoristas… Hay muchísimo talento y creo que se nos debería tener más en cuenta”.