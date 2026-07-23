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El TEA acoge el estreno de "La Edad de la Palabra", el nuevo podcast de ISLÉNIOR que une a mayores y jóvenes a través de la conversación

Más de 200 personas asistieron al estreno de un proyecto que reivindica la memoria, el legado y el diálogo entre generaciones con motivo del Día de los Abuelos y las Abuelas

El TEA acoge el estreno de &quot;La Edad de la Palabra&quot;

El TEA acoge el estreno de "La Edad de la Palabra" / ED

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El TEA Tenerife Espacio de las Artes acogió en la tarde de ayer el estreno oficial de "La Edad de la Palabra", el nuevo podcast impulsado por ISLÉNIOR – Mayores de Tenerife, un proyecto de la Consejería de Acción Social, Inclusión, Voluntariado y Participación Ciudadana del Cabildo de Tenerife, que nace con el objetivo de crear un espacio de encuentro entre generaciones a través de la conversación, la memoria y las experiencias compartidas.

La premiere, celebrada con motivo del Día de los Abuelos y las Abuelas, reunió a cerca de 200 asistentes, que llenaron la sala del TEA para disfrutar de una propuesta cultural y emocional concebida para reivindicar el valor de la palabra como puente entre generaciones y reconocer el papel esencial que desempeñan las personas mayores en la transmisión de valores, vivencias y conocimientos.

El acto comenzó con una emotiva apertura artística, seguida de la bienvenida institucional y de una reflexión sobre la importancia de preservar la memoria colectiva y fomentar espacios de diálogo entre jóvenes y mayores. Posteriormente, los asistentes pudieron disfrutar en primicia del primer episodio del podcast, acompañado de un making of que mostró el proceso creativo y humano desarrollado durante la grabación del proyecto.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó con el reconocimiento a los seis protagonistas del primer episodio, tres personas mayores y tres jóvenes, que compartieron escenario para explicar al público cómo habían vivido esta experiencia de escucha, aprendizaje y encuentro. La velada concluyó con una actuación artística inspirada en el paso del tiempo, la memoria y el legado compartido entre generaciones, poniendo el broche final a una noche cargada de emoción.

El TEA acoge el estreno de &quot;La Edad de la Palabra&quot;

El TEA acoge el estreno de "La Edad de la Palabra" / ED

Un proyecto para escuchar, comprender y conectar

"La Edad de la Palabra" nace con la vocación de convertirse en un espacio de diálogo donde las generaciones puedan encontrarse desde la igualdad, el respeto y la escucha activa. A través de conversaciones sinceras entre personas mayores y jóvenes, el podcast aborda cuestiones universales como la familia, el amor, los cambios sociales, los sueños, el paso del tiempo o la felicidad, demostrando que, más allá de la edad, existen inquietudes y emociones que unen a todas las personas.

Este nuevo proyecto forma parte de la estrategia de ISLÉNIOR, iniciativa de la Consejería de Acción Social, Inclusión, Voluntariado y Participación Ciudadana del Cabildo de Tenerife, para promover un envejecimiento activo, combatir el edadismo y generar nuevas oportunidades de participación social para las personas mayores, impulsando al mismo tiempo el encuentro y el aprendizaje mutuo entre distintas generaciones.

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Con este estreno, ISLÉNIOR incorpora un nuevo formato de comunicación y sensibilización que permitirá acercar estas conversaciones a toda la ciudadanía, favoreciendo una visión más cercana, humana y positiva del envejecimiento y reforzando el valor del intercambio intergeneracional como herramienta para construir una sociedad más cohesionada e inclusiva.

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