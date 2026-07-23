El TEA acoge el estreno de "La Edad de la Palabra", el nuevo podcast de ISLÉNIOR que une a mayores y jóvenes a través de la conversación

El TEA Tenerife Espacio de las Artes acogió en la tarde de ayer el estreno oficial de "La Edad de la Palabra", el nuevo podcast impulsado por ISLÉNIOR – Mayores de Tenerife, un proyecto de la Consejería de Acción Social, Inclusión, Voluntariado y Participación Ciudadana del Cabildo de Tenerife, que nace con el objetivo de crear un espacio de encuentro entre generaciones a través de la conversación, la memoria y las experiencias compartidas.

La premiere, celebrada con motivo del Día de los Abuelos y las Abuelas, reunió a cerca de 200 asistentes, que llenaron la sala del TEA para disfrutar de una propuesta cultural y emocional concebida para reivindicar el valor de la palabra como puente entre generaciones y reconocer el papel esencial que desempeñan las personas mayores en la transmisión de valores, vivencias y conocimientos.

El acto comenzó con una emotiva apertura artística, seguida de la bienvenida institucional y de una reflexión sobre la importancia de preservar la memoria colectiva y fomentar espacios de diálogo entre jóvenes y mayores. Posteriormente, los asistentes pudieron disfrutar en primicia del primer episodio del podcast, acompañado de un making of que mostró el proceso creativo y humano desarrollado durante la grabación del proyecto.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó con el reconocimiento a los seis protagonistas del primer episodio, tres personas mayores y tres jóvenes, que compartieron escenario para explicar al público cómo habían vivido esta experiencia de escucha, aprendizaje y encuentro. La velada concluyó con una actuación artística inspirada en el paso del tiempo, la memoria y el legado compartido entre generaciones, poniendo el broche final a una noche cargada de emoción.

El TEA acoge el estreno de "La Edad de la Palabra" / ED

Un proyecto para escuchar, comprender y conectar

"La Edad de la Palabra" nace con la vocación de convertirse en un espacio de diálogo donde las generaciones puedan encontrarse desde la igualdad, el respeto y la escucha activa. A través de conversaciones sinceras entre personas mayores y jóvenes, el podcast aborda cuestiones universales como la familia, el amor, los cambios sociales, los sueños, el paso del tiempo o la felicidad, demostrando que, más allá de la edad, existen inquietudes y emociones que unen a todas las personas.

Este nuevo proyecto forma parte de la estrategia de ISLÉNIOR, iniciativa de la Consejería de Acción Social, Inclusión, Voluntariado y Participación Ciudadana del Cabildo de Tenerife, para promover un envejecimiento activo, combatir el edadismo y generar nuevas oportunidades de participación social para las personas mayores, impulsando al mismo tiempo el encuentro y el aprendizaje mutuo entre distintas generaciones.

Noticias relacionadas

Con este estreno, ISLÉNIOR incorpora un nuevo formato de comunicación y sensibilización que permitirá acercar estas conversaciones a toda la ciudadanía, favoreciendo una visión más cercana, humana y positiva del envejecimiento y reforzando el valor del intercambio intergeneracional como herramienta para construir una sociedad más cohesionada e inclusiva.