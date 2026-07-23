La cantante Rosario Flores y el humorista J.J. Vaquero actuarán en las Fiestas en Honor a Santa Ana de Tamaimo

La actuación estelar de Rosario Flores, hija de la mítica Lola Flores, es la gran atracción de las Fiestas en Honor a Santa Ana 2026 en el pueblo de Tamaimo que comenzarán este sábado 25 de julio y se alargarán hasta el domingo 2 de agosto contando con una amplia programación en la que destaca también la actuación del humorista J.J. Vaquero el 30 de julio.

Así pues, dicho festejo dará comienzo este sábado 25, a partir de las 7:00 horas con el tradicional repique de campanas y pasacalles a cargo de la batucada local Tamatimba y la 101 Brass Band anunciando el inicio de las fiestas. A partir de las 10:00 horas será la llegada de los equipos de Radio Curbelo, que amenizarán las fiestas.

A las 21:00 horas, dará comienzo la Santa Misa en honor a Santa Ana, oficiada por el Párroco D. Julián Azcárate y cantada por la A.F. Tinixara. A continuación, procesión de la venerada imagen junto a La Virgen de La Paz y San Joaquín acompañada por la Banda Municipal de Santiago del Teide, autoridades y fieles por el recorrido de costumbre, que contará además con una exhibición pirotécnica a cargo de Canary Fiestas. Finalmente, a partir de las 23:00 horas se podrá disfrutar de un verbenzao que contará con las actuaciones de Ni 1 Pelo de Tonto, orquesta Sabrosa, Gauracha y Arodi Llanos.

El domingo 26 de julio, por su parte, se celebrará el día grande de la patrona, y lo hará a partir de las 12:00 horas con el inicio de la Santa Misa oficiada por el Obispo D. Eloy Santiago y cantada por la coral Voces para la Esperanza. A continuación, tendrá lugar la procesión de la venerada imagen de Santa Ana, acompañada por la Banda Municipal de Santiago del Teide y la Agrupación Musical La Esperanza de La Guancha por el recorrido de costumbre y acompañada por autoridades y fieles presentes. Durante el transcurso de la misma, habrá una ofrenda musical a cargo de Dulce Barrios y Samuel Labrador. A las 21:30 horas dará comienzo la Gran Gala de Santa Ana 2026, presentada por Alicia León con la participación de la compañía de Danza Fran Chafino y la actuación estelar de Rosario Flores.

Cartel del concierto. / La Provincia

El lunes 27 de julio, a las 20:00 horas celebración del Día de las Tradiciones con las actuaciones del Teatro de la Asociación Los Cardones de Tamaimo y Teatro Cherfe. El martes 28 de julio, a las 17:00 horas, VIII edición DEL Torneo de Evite “Cheo Bonifacia” y a las 19:00 horas, festival infantil “La Selva de la Alegría” con la participación de los niños y niñas del pueblo presentado por Edi Reyes con la colaboración de David Borrás y Jazmine y la actuación del acróbata Chico.

El miércoles 29 de julio, a las 19:00 horas, Tarde de Taifas con las actuaciones de AFC Raíces de Santiago del Teide, AF Tayme, AFC Araza y para finalizar la Parranda Chasnera. El jueves 30 de julio, a partir de las 17:00 horas, se celebrará la IV edición del Torneo de Dominó “David El Bicho” y a esa misma hora en el polideportivo municipal se desarrollará la VI edición del torneo de fútbol-sala Santa Ana. A las 21.00 horas Noche del Humor con la participación de Imprudentes Teatro y la actuación estelar de J.J. Vaquero.

El viernes 31 de julio, a las 17:00 horas, festival infantil a cargo de Komba Producciones. A las 23:00 horas, verbena del tamaimero con las actuaciones de Maquinaria Band, Henry Méndez, Maraury Band y Yet Garbey. El sábado 1 de agosto a las 11:00 horas castillos hinchables y fiesta de la espuma en la plaza Abelardo González dentro del verano saludable de Santiago del Teide. De 11.30 a 16:30 horas encuentro de parrandas con la participación de Parranda La Quincena, Parranda El Farola, Cañoneros de Antaño, Juan El Parranda, Parranda Recordar es Vivir, Parranda El Pólvora y Parranda Teide. A las 23.00 horas, Latinazo a cargo de Orquesta Sabrosa, Dj Chris Hernández, Ledes Díaz y Latin Sound.

El domingo 2 de agosto, a las 11:00 horas, II edición de la Travesía a Nado de Tamaimo desde la calle Real hasta la plaza y desde las 19:30 horas festival fin de fiestas con la actuación de Jeita y los solistas Miriam Reyes y Kiko Ruíz, presentado por Jaime Hernández. Al finalizar, Baile con Luis Deseda.