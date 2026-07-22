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Kapo debuta en Tenerife: fecha, lugar, hora y entradas del concierto

El cantante colombiano actuará el 26 de julio en el aparcamiento del Palmetum de Santa Cruz, después de su paso por Gran Canaria el 25 de julio.

El cantante Kapo actuará el 26 de julio en Tenerife

El cantante Kapo actuará el 26 de julio en Tenerife / @Yosoytukapo

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El cantante colombiano Kapo actuará por primera vez en Tenerife el próximo domingo 26 de julio. El artista llevará su Tour 2026 al aparcamiento del Palmetum, en Santa Cruz de Tenerife, en una de las citas de música urbana programadas para este verano en la capital.

La apertura de puertas está fijada para las 19:00 horas y toodavía quedan entradas disponibles. Las localidades generales actualmente cuestan 40 euros, mientras que el acceso a la zona front stage alcanza los 65 euros.

La actuación forma parte de una doble parada del colombiano en Canarias. Un día antes, el sábado 25 de julio, Kapo ofrecerá otro concierto en el Auditorio del Parque de San Juan de Telde, en Gran Canaria. La cita tinerfeña supondrá, no obstante, su estreno ante el público de la Isla.

El concierto contará, además, con el cantante Juan Duque como invitado especial.

'Ohnana', la canción que impulsó su carrera internacional

Kapo, nombre artístico de Juan David Loaiza, nació en Colombia en diciembre de 1997. Aunque llevaba años tratando de abrirse camino en la música urbana, su reconocimiento internacional se disparó en 2024 con 'Ohnana', una canción construida sobre sonidos afrobeat, elementos del reguetón y una melodía de carácter romántico.

El tema se extendió rápidamente a través de las plataformas digitales y las redes sociales y situó al cantante ante públicos de distintos países. Su lanzamiento estuvo seguido por canciones como 'Uwaie' y la colaboración 'Imagínate', grabada junto a Danny Ocean.

Su propuesta se aleja en parte de los sonidos más duros del género urbano y apuesta por ritmos suaves, estribillos fáciles de reconocer y letras centradas principalmente en las relaciones personales. Apple Music clasifica su música dentro del urbano latino y señala 'Ohnana' como el sencillo que marcó su salto a una audiencia global.

Del éxito viral a su primera actuación en la Isla

La llegada de Kapo a Tenerife se produce dos años después de la publicación de la canción que transformó su trayectoria. Desde entonces, el artista ha ampliado su presencia en festivales, conciertos y listas de reproducción internacionales.

Noticias relacionadas y más

En 2025 presentó su primer trabajo de larga duración, 'Por si alguien nos escucha', un proyecto que reunió canciones de su etapa de consolidación y reforzó la combinación de música urbana, afrobeat y pop latino que caracteriza sus lanzamientos más recientes.

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