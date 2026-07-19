El Cook Music Fest se despide con los mitos de la salsa

Sabor tropical y las mejores voces de la salsa para decir adiós a tres días consecutivos de música en la explanada del muelle capitalino. El Cook Music Fets echó el candado ayer con Tito Nieves, Luis Enrique y Sergio Vargas, tres voces esenciales de la música tropical latina. Su mera presencia, juntos, en el mismo cartel, es todo un acontecimiento. Todo ello coronado con Elvis Crespo, cuya aparición se esperaba para las 23:00 horas.

El cansancio después de tres jornadas intensas, marcadas por el calor y una asistencia masiva a todos los espectáculos, no se hizo notar en el recinto habilitado junto al Auditorio de Tenerife. Si el jueves fue el día del Urban –con el reinado absoluto de Don Omar– y el viernes fue para los ritmos latinos –con Chayanne y Gente de Zona poniendo a bailar a los miles de asistentes– el de ayer fue para el ambiente más tropical.

Los tinerfeños volvieron a pertrecharse con sus mejores galas festivaleras (las imprescindibles botas cow boy, la gasa y la purpurina) y recorrieron por tercera vez el largo periplo hasta los accesos del concierto, habilitados en esta ocasión junto al Adán Martín.

Después de las aglomeraciones del jueves y el viernes, la de ayer fue una jornada mucho más relajada y básicamente dedicada a la infinidad de amantes de la salsa y de una buena verbena que hay en el Archipiélago. Hubo hueco para echarse unos cuantos bailes en pareja al ritmo de algunos de los mitos del género.

Tercer y ultimo día del Cook Music Fest / Andrés Guitérrez

Sin duda, la estrella del cartel de fue Elvis Crespo pero la velada arrancó fuerte, en torno a las 17:00 horas de la tarde, con la actuación de Tito Nieves, una de las voces más reconocibles de la denominada salsa romántica. Con más de cinco décadas de trayectoria a sus espaldas, demostró sobre el escenario de Cook por qué se le conoce como el Pavarotti de este tipo de música.

Tras Nieves, ya a las 19:00 horas y con una temperatura un poco más llevadera, llegó el turno de Luis Enrique. El cantante, compositor, músico y percusionista nicaragüense es internacionalmente conocido por temas como Yo no sé mañana. «Esta canción se la vamos a dedicar a Tenerife», dijo antes de comenzar a entonar San Juan sin ti. «Yo les dije que quería dedicarle San Juan a Tenerife así que vamos a improvisar un poquito: te sigo esperando, no dudes en regresar, en la isla de Tenerife es donde se goza más», animó a continuación a cantar al público. «Yo sé que muchos de ustedes bailaron con este tema», anunció también antes de interpretar otro de sus imprescindibles: Lo que pasó entre tú y yo pasó.

Tampoco podía faltar en el cartel del Cook Sergio Vargas, el negrito de la villa, uno de los responsables de que el merengue haya traspasado fronteras para conquistar a todo el planeta. En el cierre del festival veraniego tenía que sonar, sí o sí, La quiero a morir o Dile, canciones que han amenizado tantas y tantas noches del carnaval chicharrero.

Pese a la despedida musical de anoche, el recinto del Cook volverá a abrir hoy con un objetivo diferente: los promotores del festival, junto con la Autoridad Portuaria y el Cabildo, han decidido que las enormes pantallas que durante estos días han hecho vibrar a los aficionados de la música sirvan para mantener informados a otro tipo de afición, la futbolera. Unas 10.000 personas podrán presenciar en el Puerto la final del Mundial entre la selección española y la argentina. Se podrá acceder al recinto desde las 18:00 horas.