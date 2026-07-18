Chuck Palahniuk: "Escribí 'El club de la lucha' pensando que sería un libro que nadie querría publicar, pero que, a su vez, nadie olvidaría"

El escritor norteamericano Chuck Palahniuk (Pasco, Washington, 1962) es el autor de una novela legendaria: “El club de la lucha”. La adaptó David Fincher hace casi treinta años: salían Edward Norton y Brad Pitt. Se descubrió entonces como creador de historias entre anarcoides y sarcásticas, pero con un poso sangriento en cada una de sus líneas. Escribió después “Superviviente”, “Maldita”, “Nana”. Estos días está en Avilés: es uno de los invitados estrella del Festival Celsius 232 de literatura fantástica, de terror y de ciencia ficción. Con la ayuda de la intérprete Virginia de la Fuente, el novelista redondea sus respuestas a LA NUEVA ESPAÑA.

¿Cuándo se dio cuenta de que aquel cuento que había escrito se iba a convertir en “El club de la lucha?

Había escrito seis u ocho historias en los inicios de los noventa, en una época en que las colecciones de historias eran muy populares. Así que pensé que lo que iba a hacer, simplemente, era eso, una antología. Lo que pasa es que un día vi que aquellas historias las podía unir y convertirlas en novela. Eso fue probablemente alrededor de 1994.

¿Qué fue lo que de verdad le llevó a debutar en la ficción?

El gusto por ser capaz de escribir un personaje como Tyler Durden. Creo que, en el fondo, todos queremos tener un amigo así: salvaje y aventurero.

Usted pasó de debutante a celebridad en nada de tiempo. ¿Cómo administró aquella situación?

Bueno, mi entrenamiento ha sido como reportero: siempre he estado rodeado de gente y me he acostumbrado a estar en ambos lados de la mesa: respondiendo la entrevista y siendo el entrevistador. Así que no me resultó muy difícil: la mayoría de mi vida la vivo como usted: hablando con la gente y obteniendo ideas: lo que está viendo ahora es solo una pequeña parte de mi vida.

Supongo que nunca había imaginado la repercusión que iba a tener “El club de la lucha”.

(Niega con un mohín). Lo escribí como una broma, lo escribí en un momento en que pensaba que nunca iba a ser publicado. Lo escribí pensando que sería un libro que nadie querría publicar, pero que a su vez nadie olvidaría.

En uno de los prólogos escribe que los redactores- jefe le preguntaban dónde había clubes de la lucha para infiltrar a sus periodistas. ¿Es cierto o es cuento?

Sí que es cierto: hace 20 años todo el mundo me lo preguntaba. Mucha gente me preguntaba muy frecuentemente si existía un club de la lucha, cómo acceder a él, pero ya no.

¿Cómo sienta que eso, que los clubes de la lucha que se había inventado, hubieran pasado de su imaginación a la realidad?

Nunca pensé que pudiera darse, pero me imagino que si hubo gente que montaba distintos clubes de la lucha sería por alguna necesidad de validación y quién soy yo para juzgarlo.

¿Su Taylor Durden siempre fue Brad Pitt?

(Vuelve a negar con un mohín). Por lo que le conté antes, no. Nunca imaginé ninguna cara de ningún actor porque nunca pensé que aquel libro se fuera a publicar, así que, mucho menos podía imaginar un filme. Era imposible.

Tengo una curiosidad. ¿Asistió al rodaje?

Uff, fue hace mucho tiempo. Hace 27 años: casi 30. Los rodajes son increíblemente aburridos. Era un proceso muy largo y lento. No tenía ni idea de lo aburrido que era hacer un filme.

Gruesamente, en la literatura norteamericana actual se presentan dos líneas: el realismo de Hemingway y la fantasía y el terror Stephen King. Sus libros se colocan quizás en el medio entre una y otra. ¿Me confundo?

Creo que la vida en sí misma es mucho más fantástica que el crédito que le queremos dar. Creo que no aceptamos la fantasía que aparece en nuestra vida y creo que hay muchas historias que se empeñan mucho en negar lo fantástico de la cotidianidad.

Cuando se mueve por lo fantástico, se le nota desinhibido.

Quizás se vean muy fantásticos, muy ficticios, pero creo que mis personajes al final, aunque estén locos, son creíbles y no son sobrenaturales.

Pero la fantasma de “Maldita” sí, por ejemplo.

Tengo muertos en un par de mis libros, pero creo en fantasmas, así que no creo que sean seres fantásticos: creo que son un elemento más de la realidad.

Los críticos califican su prosa como sencilla, como la de Hemingway, ¿le viene del periodismo?

Bueno, Hemingway también era un periodista y eso es lo que formó su estilo. Creo que tener una prosa muy clara para el periodismo me permite contar una historia más elaborada. Si metiese muchos artificios en el lenguaje, tendría que simplificar las tramas de mis novelas.

Me da la sensación de que escribe rápido.

Puede parecer rápido si nos ceñimos directamente al proceso de escritura. Cuando ya tengo las ideas fijas, la escritura de la novela es rápida, pero el proceso para llegar a esa idea me ha podido llevar entre 10 y 15 años.

¿Por qué quiso ser periodista?

Quería una vida interesante, quería pasar mi vida conociendo gente y teniendo experiencias. Y parecía que siendo periodista me iban a pagar, además, por hacer esas cosas.

Y luego se dio cuenta de que no.

(Se ríe) Era divertido, pero no me daba de comer.

Dicen que sus libros expelen nihilismo, me da la sensación que en realidad se inclina por el anarquismo.

Creo que hay que generar cierta tensión y llegar a un punto de caos para poder después relajar las cosas. Y creo que llegar a este punto de caos es algo que se tiene que hacer para entretener al lector.

Tal cual está Estados Unidos ahora mismo, con Donald Trump, hay campo para el terror.

No, creo que la política es muy aburrida. Muy aburrida y no muy imaginativa. Así que no le presto ninguna atención.

¿Y a los sucesos de Minneapolis de este invierno?

Este tipo de situaciones pueden dar miedo, pero lo cierto es que he vivido cosas peores. Nunca ha habido paz verdadera en mi vida entera. Así que he dejado de esperar la paz. Los políticos siempre han mentido.

El periodismo tiene en las “fake news” a un enemigo y en las IA a un enemigo-amigo. ¿Qué opinión tiene usted?

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Las “fake news” no me asustan. Siempre he convivido con ellas: sé que la gente inventa historias, así que no me sorprende. La inteligencia artificial cambiará el mundo de la escritura como la fotografía cambió el mundo del arte. La fotografía es algo más literal, mientras que la pintura es algo más intuitiva y abstracta.