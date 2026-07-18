Chayanne enamora a Tenerife y hace bailar al Cook Music Fest

¡Viva esa energía, Tenerife! Y la Isla le dio toda la que tenía. Nada se le puede negar a Chayanne, que ayer puso a bailar a varias decenas de miles de personas a las que declaró si amor incondicional. Salomé o Boom, boom fueron los primeros temas que ofreció el puertorriqueño en la segunda jornada del Cook Music Fest, celebrado en Santa Cruz de Tenerife. Más de 15 años han tenido que pasar para que Chayanne vuelva a actuar ante el público tinerfeño, ya que la última vez lo hizo en 2008, en un Carnaval.

Puntual, exactamente a las 22:31 horas, comenzaron a intuirse los primeros acordes de la aparición más esperada. Salomé, el primer tema de la velada del puertorriqueño, desató la locura entre el público chicharrero. Boom boom fue el siguiente éxito, sin apenas un momento para el descanso, vestido de riguroso negro demostró por qué es uno de los artistas más queridos del panorama latino.

El Día

«Buenas noches mi gente bonita, qué placer tan grande, después de tanto tiempo. Es un gusto enorme, gracias por venir a compartir. Todo esto se ha hecho con amor y entusiasmo para todos ustedes. Manden, que yo no obedezco», saludó el de Puerto Rico. Chayanne lo dio todo, sudó, se metió entre el público, saltó y bailó hasta que Tenerife se rindió a sus pies. Llegó a Canarias dentro de su gira Bailemos otra vez tour, con la que aún tiene previsto visitar ciudades como Barcelona, Valencia, Vigo o Cádiz. El cantante puertorriqueño es buen conocedor de su público y por eso ofrece en estos conciertos un repertorio en el que combina clásicos como Torero o Y tú te vas con canciones recientes, como Bailando bachata.

Chayanne en el Cook Music Fest / Arturo Jiménez

Pero Chayanne no fue el único artista que actuó ayer en la segunda jornada del Cook Music Fest. La mujer de fuego, Olga Tañón, volvió a demostrar por qué es uno de los nombres recurrentes en las diferentes ediciones del festival, y su fuerza y talento volvieron a brillar en el escenario capitalino. Además, el Cook Music Fest le entregó una distinción por sus cinco años consecutivos actuando en el festival.

La artista se ha convertido en uno de los rostros clásicos de la cita veraniega con la música y el público tinerfeño le correspondió con aplausos la energía que siempre derrocha en el escenario. «El año pasado presenté a Carmen Ferrer aquí», anunció antes de que la joven cantante saliera al escenario para cantar junto a ella el tema que han grabado juntas, Lo bonito.

Olga Tañón en el Cook Music Fest / Arturo Jiménez

Cerró la noche «la gran fiesta latina» de Gente de Zona, que regaló al público tinerfeño algunos de sus grandes éxitos, como Bailando, La Gozadera y Traidora, combinados con canciones del álbum Reparto by Gente de Zona.

Don Omar, otro canario

Pero no solo el público se lo pasa bien en el Cook Music Fest. Los propios artistas también disfrutan de estas veladas. Así de claro lo dejó Don Omar, que el viernes protagonizó uno de los conciertos más esperados de esta quinta edición del festival. Horas después de que regalara al público tinerfeño algunos de sus grandes himnos, como Pobre diabla o Dale Don Dale, agradeció a sus seguidores el calor recibido a través de una publicación en sus redes sociales, en la que recordó que visitó Tenerife por primera vez hace 22 años «con el sueño de llevar el reguetón a nuevas tierras».

Arturo Jiménez

Durante su actuación, homenajeó además a colegas de profesión con los que ha trabajado a lo largo de los años y de los que el viernes también cantó algunos temas. «Gracias a todos los que sembramos, regamos, nutrimos y hoy cosechamos triunfos en esta industria», concluyó el artista en redes sociales, donde se declaró un «k- nario más por adopción».