Summer Pop Tenerife se suma al programa del Carné Joven Europeo para facilitar el acceso de los jóvenes a la cultura

Los titulares del Carné Joven Europeo ya pueden adquirir sus entradas para Summer Pop Tenerife con un 20% de descuento sobre el precio de la entrada, gracias a la adhesión del festival al programa impulsado por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias. La incorporación del festival a esta iniciativa supone un nuevo impulso a la apuesta del festival por acercar la música en directo al público joven y facilitar el acceso a una de las grandes citas musicales del año en el Archipiélago.

Esta iniciativa se suma a la posibilidad de adquirir las entradas mediante el Bono Cultural Joven, ampliando las opciones para que más jóvenes puedan disfrutar de un festival que reunirá durante más de seis horas a algunos de los artistas más destacados del panorama nacional y canario. Los titulares del Carné Joven Europeo, dirigido a jóvenes de entre 12 y 30 años, podrán comprar su entrada como cualquier otro asistente y, durante el proceso de compra, seleccionar la opción Carné Joven Europeo, que aplicará automáticamente el 20% de descuento sobre el precio de la entrada. Por su parte, quienes dispongan del Bono Cultural Joven, destinado a quienes cumplen 18 años durante el año de la convocatoria, podrán utilizar el saldo de esta ayuda para comprar su entrada al festival a través de los canales oficiales de venta. De este modo, ambas iniciativas son compatibles y complementarias, facilitando el acceso de la juventud a la cultura mediante fórmulas diferentes.

El próximo 13 de septiembre, a partir de las 16:00 horas, el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife acogerá la primera edición de Summer Pop Tenerife, un evento que combinará música en directo, una zona gastronómica con foodtrucks y una producción diseñada para convertir el recinto en uno de los grandes puntos de encuentro musicales del año en Canarias.

El próximo 13 de septiembre el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife acogerá la primera edición de Summer Pop Tenerife. / Encaro

Presentado por el reconocido locutor y presentador Tony Aguilar, el festival reunirá a más de una decena de artistas y convertirá al talento canario en uno de los grandes protagonistas de su cartel, compartiendo escenario con algunas de las figuras más relevantes del pop nacional.

El talento canario, protagonista del cartel

Uno de los principales valores diferenciales de Summer Pop Tenerife es su firme apuesta por la música creada en las Islas. El festival reunirá sobre un mismo escenario a artistas consolidados y nuevas figuras que atraviesan uno de los mejores momentos de sus respectivas trayectorias.

Entre ellos destaca el grancanario Lucho RK, convertido en uno de los referentes de la música urbana actual. Con más de 3,7 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 27 millones de reproducciones, el artista llegará a Santa Cruz de Tenerife como uno de los nombres con mayor proyección del género.

También regresará a Canarias Ruslana, criada y formada en Adeje, que vuelve a actuar en el Archipiélago tras consolidarse como una de las voces emergentes del pop nacional. Reconocida como Artista Revelación de LOS40, presentará en el festival su nuevo proyecto discográfico, Catarsis.

El cartel contará además con Danny Romero, productor y compositor grancanario que inició su carrera con apenas 16 años y que acumula una trayectoria avalada por 14 Discos de Oro y 14 Discos de Platino. Su actuación combinará algunos de los temas que marcaron una generación con sus producciones más recientes.

Otro de los grandes atractivos será el esperado regreso de Locoplaya. Bejo, Don Patricio y Uge compartirán escenario para recuperar el sonido fresco y la personalidad que convirtieron al grupo en uno de los fenómenos más reconocibles de la música urbana española.

Los titulares del Carné Joven Europeo ya pueden adquirir sus entradas para Summer Pop Tenerife con un 20% de descuento. / Encaro

La representación canaria se completará con Lewis Potter, cuya propuesta fusiona la escena urbana británica con las raíces isleñas y supera los 450.000 oyentes mensuales en Spotify; el dúo Playacoco, respaldado por una trayectoria de más de 450 conciertos; la banda Postcode, con una propuesta que combina indie, folk y rock alternativo; Mel Ömana, una de las artistas más versátiles del panorama musical canario; y las cantantes Melania y Fátima Falcón, dos de las voces emergentes con mayor proyección del Archipiélago.

El festival contará asimismo con Dellacruz, compositor y cantante que, tras consolidarse escribiendo éxitos para destacados artistas del panorama nacional, continúa afianzando su carrera como intérprete.

Junto al talento canario, Summer Pop Tenerife reunirá a dos de los artistas más esperados del momento. Álvaro de Luna llegará inmerso en la presentación de su nuevo trabajo discográfico, Azulejos, mientras que Leire Martínez protagonizará uno de los debuts en solitario más esperados de la música española.

Las entradas promocionales ya se encuentran disponibles a través de las plataformas oficiales del evento, tomaticket.es, entradas.com y tickety.es.

Summer Pop Tenerife cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, Baleària Canarias, Heineken, Coca-Cola, Autolaca Canarias, Click and Roll y LOS40.