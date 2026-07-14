Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCondena al hermano de SánchezCB CanariasDrogas en TenerifeAhogada en TenerifeColas en el aeropuerto de Tenerife SurNueva Línea
instagramlinkedin

Óbito

Muere un bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro que estaba desaparecido en Miami

Michael-Anthony Leones Espino, conocido como 'Mykee', había desparecido el domingo en el sur de Florida

Rosalía y Rauw Alejandro, en una imagen de Instagram.

Rosalía y Rauw Alejandro, en una imagen de Instagram. / Instagram

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

MIAMI

La Policía del Condado de Miami-Dade encontró muerto a Michael-Anthony Leones Espino, conocido como 'Mykee', quien fue bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro y había desparecido el domingo en el sur de Florida, en Estados Unidos, según confirmó este martes dicha autoridad local a EFE.

Los oficiales encontraron el lunes a 'Mykee', de 28 años, en una intersección vial cerca de las vías del tren en el área de West End, al suroeste de Miami, donde lo declararon muerto, informó la Oficina de la Alguacil del Condado de Miami-Dade, cuyos detectives determinaron que fue un aparente suicidio.

A 'Mykee', de 28 años, lo vieron por última vez en el suroeste de Miami el domingo, según una ficha de búsqueda de la Oficina de la Alguacil, que lo consideraba "un adulto en peligro".

Su desaparición motivó a los fans de Rosalía y de Rauw Alejandro, quienes fueron novios y estuvieron comprometidos hasta su ruptura en 2023, a pedir ayuda para la búsqueda.

"Este es el tipo de noticias que nunca nos gustaría compartir, pero hoy necesitamos vuestra ayuda. Mykee, uno de los motopapis, ha desaparecido y desde las autoridades nos piden colaboración para ayudar a encontrarlo", publicó la cuenta oficial del club de fans de Rosalía, @rosaliavtspain, en Instagram.

'Mykee', con raíces filipinas, tenía cerca de 80.000 seguidores en total en Instagram y TikTok, donde compartía sus rutinas de baile y cómo se preparaba para salir a los conciertos, pues estuvo en giras como el 'Motomami Tour', de Rosalía, y 'Cosa Nuestra', de Rauw Alejandro.

Noticias relacionadas

La ficha de búsqueda de las autoridades no detallaba las circunstancias de su desaparición, pero pedía "extremar precauciones al hacer contacto" con él, además de señalar que "el adulto desaparecido podría necesitar servicios" de atención.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Un tinerfeño denuncia a una funcionaria por una notificación entregada a un tercero y acaba pagando 4.000 euros de costas procesales
  2. Confirmado: estos son los horarios de todas las actuaciones del Tenerife Cook Music Fest
  3. El CSIF denuncia que el Ayuntamiento de Santa Cruz usa seguridad privada en funciones de Policía Local
  4. Lo que era y lo que es: Cuesta Piedra
  5. Quevedo llega a Bajamar: un artista crea un mural en el antiguo Hotel Neptuno con la imagen del cantante de moda
  6. La Seguridad Social cambia las normas: solo podrás cobrar la ayuda anual de 1.380 euros por hijo si tienen menos de esta edad
  7. El Cook Music Fest saca a la venta 200 entradas sorpresa para ver a Don Omar tras agotarse el aforo
  8. La jueza cita como investigado al director general de Costas de Canarias por las obras de una urbanización de lujo en el sur de Tenerife

El Gobierno canario destina 9,5 millones a impulsar el empleo entre jóvenes titulados

El Gobierno canario destina 9,5 millones a impulsar el empleo entre jóvenes titulados

La playa de Las Teresitas se convierte en un gimnasio para mayores: "No me esperaba que mi jubilación fuera así"

La playa de Las Teresitas se convierte en un gimnasio para mayores: "No me esperaba que mi jubilación fuera así"

De solar para la comisaría de la policía local o para viviendas sociales a aparcamiento para 130 coches en Ofra

De solar para la comisaría de la policía local o para viviendas sociales a aparcamiento para 130 coches en Ofra

Tenerife alcanzará este miércoles los 30 grados: la Aemet prevé un nuevo repunte de las temperaturas

Tenerife alcanzará este miércoles los 30 grados: la Aemet prevé un nuevo repunte de las temperaturas

Un esqueleto de T. Rex se vende por 50,1 millones en una subasta en Nueva York

Un esqueleto de T. Rex se vende por 50,1 millones en una subasta en Nueva York

Talleres de envejecimiento activo en Las Teresitas

Talleres de envejecimiento activo en Las Teresitas

Talleres de envejecimiento activo en Las Teresitas

Las mejores imágenes de la 10ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 10ª etapa del Tour de Francia
Tracking Pixel Contents