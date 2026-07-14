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Muere la actriz Ascen López a los 69 años un mes antes del final de 'Muertos S.L.'

La intérprete daba vida a Nieves Torralba en la comedia funeraria de los hermanos Caballero, que despedirá definitivamente sus tramas en Netflix el próximo 7 de agosto

Ascen López, actriz de 'Muertos SL', muere a los 69 años.

Ascen López, actriz de 'Muertos SL', muere a los 69 años. / Isasi

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Carlos Merenciano

Madrid

La actriz Ascen López ha fallecido a los 69 años, una edad que había cumplido el pasado mes de mayo. La Unión de Actores y Actrices ha confirmado la noticia con un mensaje de pésame dirigido a sus familiares y amigos, despidiendo a una intérprete que en los últimos años había ganado popularidad gracias a su trabajo en 'Muertos S.L.'.

López interpretaba a Nieves Torralba en la comedia negra creada por Laura y Alberto Caballero. Su personaje formaba parte del núcleo principal de la Funeraria Torregrosa, el negocio familiar alrededor del que gira la serie. La noticia llega a pocas semanas del estreno de la cuarta temporada, que Netflix lanzará el próximo 7 de agosto y que servirá como despedida definitiva de la ficción.

Antes de su fallecimiento, Ascen López pudo compartir un último viaje profesional con varios compañeros de 'Muertos S.L.'. El pasado mes de junio, la actriz viajó a Los Ángeles para participar en una charla en el Instituto Cervantes junto al equipo de la serie, una cita que formó parte de la promoción internacional de la ficción y que ella vivió acompañada por algunos de sus compañeros de reparto.

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La muerte de la actriz añade un tono especialmente emotivo al estreno de los últimos capítulos. La cuarta temporada pondrá fin a las tramas de la Funeraria Torregrosa con seis nuevos episodios, en los que los espectadores podrán volver a verla como Nieves Torralba. Su despedida llega en un momento en el que la serie se preparaba para cerrar su recorrido después de haber nacido en Movistar Plus+ y continuar después en Netflix.

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Fuente: El Periódico

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