Pepe Benavente cancela sus próximos conciertos al tener que volver a ser operado de urgencia del hombro
La productora GaDor Producciones & Eventos emite un comunicado oficial suspendiendo la agenda de actuaciones del artista canario hasta comprobar su evolución tras la nueva intervención médica
El popular y querido cantante canario Pepe Benavente se ha visto obligado a suspender de manera indefinida todos sus próximos compromisos profesionales y actuaciones musicales. El motivo se debe a una recaída en la lesión de hombro que sufrió en el año 2024, la cual va a requerir que el artista pase de nuevo por el quirófano de forma inminente.
A través de un comunicado oficial emitido por su oficina de representación, GaDor Producciones & Eventos, se ha confirmado que esta nueva intervención quirúrgica es "totalmente necesaria para su recuperación y bienestar". Como consecuencia directa, la productora ha anunciado la cancelación inmediata de todas las fechas que el cantante tenía programadas de cara a las próximas semanas de este verano de 2026.
Agenda suspendida hasta ver su evolución médica
Desde la agencia de management del artista se ha especificado que Pepe Benavente no podrá subirse a los escenarios ni presentarse en ninguna actividad pública hasta que los médicos evalúen el resultado de la operación y se certifique una mejoría real y segura durante su periodo de postoperatorio.
La empresa ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad, pero también de responsabilidad hacia los programadores, comisiones de fiestas y ayuntamientos afectados:
- Disculpas públicas: "Lamentamos profundamente la molestia que esto pueda ocasionar y agradecemos su comprensión y apoyo incondicional", reza el escrito.
- Atención directa: Para resolver cualquier duda o gestionar las cancelaciones de los eventos contratados a corto plazo, la productora ha habilitado y puesto a disposición de los afectados el número de teléfono de información personalizada 822 705 073.
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