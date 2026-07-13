La Escuela Oficial de Idiomas de Güímar, protagonista de la 13.ª edición del festival educativo Cinedfest tras conseguir tres galardones con su cortometraje Identity

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Güímar, en Tenerife, se ha convertido en una de las grandes triunfadoras de la 13.ª edición del festival de cine educativo Cinedfest. El centro tinerfeño ha logrado un triplete histórico de galardones gracias a 'Identity', un cortometraje que no solo ha conquistado a los jurados cinematográficos, sino que demuestra la eficacia de aprender una nueva lengua a través de la creación artística.

El cortometraje Identity, realizado con la participación del alumnado del grupo B2.2 dentro de una metodología que integra el aprendizaje de lenguas con la creación audiovisual, reflexiona sobre la identidad personal y la presión social por adaptarse a entornos con los que no siempre nos identificamos, un mensaje que conectó con el jurado del certamen.

Estos galardones reconocen el trabajo del alumnado y del profesorado, además de una metodología educativa basada en el aprendizaje de idiomas a través de proyectos creativos. Para EOI Güímar, el cine constituye una herramienta que permite integrar la práctica lingüística con la expresión artística, favoreciendo la comunicación oral, la creatividad y el trabajo en equipo en un contexto de aprendizaje activo.

El éxito de Identity no se limita a Cinedfest. Durante el curso 2025/2026, el cortometraje también obtuvo el Primer Premio en el certamen de cine educativo Sin Re-Cortes en Corto, dentro de la categoría CEPA, Formación Profesional, EASD, EOI y Enseñanzas de Régimen Especial. Este nuevo reconocimiento consolida la trayectoria del centro en el desarrollo de proyectos audiovisuales vinculados a la enseñanza de idiomas.

Coincidiendo con estos reconocimientos, el centro mantiene abierto el periodo de matrícula para el próximo curso e invita a las personas interesadas a conocer una propuesta educativa que combina la enseñanza de idiomas con proyectos culturales y audiovisuales.

El centro ofrece enseñanzas de inglés, francés y alemán mediante metodologías activas en las que el alumnado participa en experiencias prácticas y proyectos como la producción cinematográfica.

Según explica el director de EOI Güímar, José Antonio Díaz, la apuesta del centro por el cine forma parte de su participación en el programa Erasmus+, orientado a impulsar una «enseñanza memorable», en la que el alumnado asume un papel protagonista y participa activamente en su propio aprendizaje.

En este contexto, el lenguaje audiovisual ha demostrado ser una herramienta eficaz para el aprendizaje de idiomas. Desde EOI Güímar destacan que este tipo de iniciativas favorecen el desarrollo de las competencias comunicativas en situaciones reales, al tiempo que potencian habilidades como la creatividad, la interpretación y el trabajo colaborativo.

José Antonio Díaz, director de EOI Güímar, resume la filosofía educativa del centro con una frase: «En EOI Güímar los idiomas no se memorizan: se interpretan, se disfrutan y se premian