Elvis Crespo elige Tenerife para su única parada en todo el Archipiélago canario

El tema que suena este verano en media España va a escucharse en directo. Y ocurrirá una sola vez en las islas. El 18 de julio, Elvis Crespo lleva «La Graciosa», el éxito que firma junto a Quevedo y que ha alcanzado el número uno en el país, al escenario del Tenerife Cook Music Fest. Será su único concierto en todo el Archipiélago canario dentro de su gira actual, un dato que convierte la noche en una ocasión irrepetible.

La actuación cierra el festival de música en Tenerife que reúne tres jornadas de música en directo los días 16, 17 y 18 de julio en la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife. La última, bautizada como Tropical Mood, está dedicada a la salsa, el merengue y los grandes himnos del Caribe. Junto a Elvis Crespo actúan Luis Enrique, Tito Nieves, Sergio Vargas y Hermanos Rosario, en un cartel que reúne a algunas de las voces más reconocidas del género.

El directo, además, no termina en el escenario. El recinto, de más de 60.000 metros cuadrados junto al mar, se transforma en un gran espacio de ocio con una noria gigante con vistas a la costa, un mercadillo de tendencias y una zona gastronómica de más de veinte puestos que fusionan cocina canaria de proximidad y propuestas internacionales: el marco perfecto para cenar y compartir antes de que se enciendan los focos.

La expectación de los seguidores isleños es máxima ante una cita que promete una puesta en escena espectacular, con una banda compuesta por más de una decena de músicos que arroparán la potente voz y la energía inconfundible del neoyorquino. La organización ha confirmado que el ritmo de venta de entradas se ha acelerado notablemente tras el anuncio de esta exclusividad en Canarias, previendo que personas de otras islas se desplacen expresamente a Tenerife para no perderse el acontecimiento.

Este espectáculo supondrá, además, la confirmación del idilio que el artista mantiene con el público español, reforzado ahora gracias a su alianza con el talento de Quevedo. Con una trayectoria repleta de himnos intergeneracionales como «Suavemente», Crespo demostrará en la capital tinerfeña por qué sigue siendo el referente indiscutible del género, fusionando sus clásicos de siempre con los ritmos urbanos más actuales que lideran las listas globales.

Sobre el Tenerife Cook Music Fest

Tenerife Cook Music Fest es el gran referente como festival de música en Tenerife. Ubicado en la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife, este consolidado evento musical en Canarias destaca por reunir a grandes estrellas internacionales bajo una producción de vanguardia diseñada para potenciar la fuerza de la música en directo en Tenerife. Con una previsión de más de 100.000 asistentes para su edición de 2026, el encuentro ejerce como un relevante motor económico y cultural para el Archipiélago.