Sting, un ‘englishman’ en plena forma, en su segunda cita en la Isla

El englishman por antonomasia dio ayer una lección de música y profesionalidad en el Palmétum de Santa de Tenerife. Sting no puede ocultar que su música y su carisma cuentan con plena vigencia a pesar de las más de cinco décadas que lleva en activo. Por algo es uno de los músicos más influyentes a pesar del paso del tiempo, y por eso ayer reunió a varios miles de seguidores en un aparcamiento del Palmétum de Santa Cruz de Tenerife repleto hasta la bandera, donde ofreció uno de los primeros conciertos de su gira Sting 3.0 en España. La actuación en Tenerife llegó apenas 24 horas después de su paso por Gran Canaria y el galardonado artista repitió la fórmula: un formato sobrio, eficaz y centrado en la música, con un repertorio que recorre sus 55 años de trayectoria y donde los grandes himnos de su carrera protagonizaron la mayor parte de la velada, haciendo las delicias de aquellos que lo siguen desde sus primeros años.

El concierto dio comienzo tras la actuación de los teloneros, Girlband!, y de la retransmisión del partido del Mundial de Fútbol de España contra Bélgica, por lo que más de un asistente tuvo una noche completa, con su deporte y su música favorita. Alguna camiseta de España se coló entre los looks de la noche y los primeros vítores fueron para la Roja, antes de que Sting saliera al escenario pasadas las diez de la noche. La coincidencia hizo que los aplausos de celebración por la permanencia de España en el Mundial se mezclaran con los del recibimiento que le hizo el público a Sting, que salió al escenario justo cuando finalizó el partido, a las diez de la noche. Entre el público, no solo había seguidores de la selección española sino también numerosos extranjeros que compartían con Sting el idioma y, quién sabe si también el país de origen.

Message In A Bottle fue el mítico tema elegido por el inglés para iniciar su concierto. A sus 74 años, se convirtió en el líder de un improvisado karaoke, en el que el público desempeñó el papel del mejor coro. Le siguió I Wrote Your Name (Upon My Heart) ya de la etapa en solitario de músico. Entre canción y canción, fueron pocos los comentarios que soltó el protagonista de la velada, a quien se le pudo escuchar decir en español «más fuerte, por favor», mientras solicitaba al público que no lo dejaran cantar solo sus reconocibles estribillos. «Estamos muy contentos de que España haya ganado esta noche», afirmó el cantante y, a continuación, vitoreó junto al público el grito futbolero Oe, oe, oe.

La gira Sting 3.0 está concebida como un regreso a la esencia del directo, así que el de Wallsend saltó al escenario junto a su inseparable guitarrista Dominic Miller y al batería Chris Maas, en una propuesta que lleva ya varios años destacando por su potencia y, sobre todo, por su cercanía. Por eso, la interacción con el público es uno de los aspectos que más destacaron ayer los seguidores de Sting que se dieron cita en el Palmétum chicharrero.

Y eso hizo posible, además, que no hubiera ninguna excusa para dejar de corear los grandes temas del cantante inglés, quien combinó clásicos de The Police con sus grandes éxitos en solitario. Temas como la característica Englishman in New York, Roxanne o Every Breath You Take formaron parte del núcleo duro del espectáculo, aunque también se pudieron escuchar composiciones más recientes, de su etapa en solitario y de los últimos años, que son reflejo de su actualidad creativa.

Y el seguimiento de las canciones se pudo llevar a cabo sin problema a pesar de que el formato trío de este concierto obliga a una reinterpretación de los arreglos originales. Para este hito tan destacado de su emblemática música, Sting ha contado una vez más con la guitarra de Miller, colaborador habitual del músico desde la década de 1990, y la batería de Maas. Juntos, no solo hicieron vibrar al público de ayer y de hoy sino que además evidenciaron un cercana relación que trasciende la amistad para dar forma a un sólido proyecto musical.

Canarias se convierte así en una cita ineludible de las últimas giras de Sting por España, puesto que ha actuado ya en cinco ocasiones. Además de las dos esta semana, también estuvo en julio de 2011 en Gran Canaria y en junio de 2023 en las dos islas capitalinas.